Hinter den Kulissen des Bürgertelefons: Von Dauercampen bis Besucher- und Einreiseregelungen

Oranienburg/Potsdam

Nur wenige Schritte vom Eingang entfernt befindet sich das unscheinbare Büro. Gleich zwei Ministerien fasst der riesige Neubau in der Henning-von-Tresckow-Straße in Potsdam: das Gesundheits- und das Umweltministerium. Das kleine Großraumbüro, in dem an diesem Vormittag acht Mitarbeiter konzentriert an den Telefonen sitzen, gehört zu dem im März aufgebauten interministeriellen Krisenstab, der im Zuge der Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurde.

Beschäftigte querbeet aus allen Ressorts

Bunt durcheinandergewürfelt kommen die Beschäftigten des Bürgertelefons – zwischen Mitte 20 bis 60 Jahre alt – aus den verschiedensten Ressorts: „ Innenministerium, Bildungsministerium, Staatskanzlei, Polizei“, zählt Christin Stockhaus auf. Die 47-Jährige arbeitet normalerweise als Referentin für Gesundheit und Soziales in der Staatskanzlei. Seit knapp zwei Monaten koordiniert sie als Teamleiterin die Arbeit der Hotline, die der Krisenstab der Landesregierung am 23. März in die Spur geschickt hat. Montag bis Freitag, von 9 bis 19 Uhr beantworten die Beschäftigten, die aus Sicherheitsgründen auf zwei Standorte verteilt sind, alle Fragen rund um das Coronavirus, seine Auswirkungen und vor allem die aktuellen Regeln, Verordnungen und Einschränkungen.

Durchweg freiwillig sind die Kollegen ins Team für das Bürgertelefon gewechselt, das derzeit aus rund 25 Personen besteht, erzählt Christin Stockhaus. An „normalen Tagen“ gehen rund 400 Anrufe auf den Leitungen ein. An Spitzentagen können es aber auch schon mal fast 600 sein. „Wenn es neue Verordnungen gibt, oder Pressekonferenzen, dann steigt schon Sekunden später auch die Zahl der Anrufe“, weiß die Teamleiterin. Mitgeschnitten wird keines der Telefonate. Auch Namen und persönliche Daten werden nicht erfasst. Aus Datenschutzgründen.

Eine der Kolleginnen, an deren Hörer die Anrufer landen, ist die Oranienburgerin Kathleen Pieper. Normalerweise trainiert die 43-jährige an der Polizeihochschule in Oranienburg mit angehenden Polizisten die Entwicklung von Sozialkompetenz. Mitte März ins Homeoffice verbannt („Präsenzunterricht findet an der Hochschule derzeit nicht statt“), flatterte am 20. März per E-Mail der Rundruf des Krisenstabs mit der Suche nach Freiwilligen bei ihr ins Postfach. „Das war ein Freitag“, erinnert sie sich gut. „Schon am Montag ging es los. Viel Zeit zum Vorbereiten blieb nicht. Wir alle hatten am ersten Tag Fracksausen, was uns da erwartet.“ Acht Wochen später fällt das Zwischenfazit positiv aus. „Unglaublich viele Anrufer sind sehr freundlich und vor allem dankbar, dass wir ihnen weiterhelfen können“, erzählt sie. Das am häufigsten nachgefragte Thema? „Das Dauercampen“, verrät die 43-Jährige. Aber auch die Besuchsregelungen, insbesondere für Familien, sowie der Ein- und Durchreiseverkehr ins Land Brandenburg („Die Einreise war nie verboten, aber es muss ein triftiger Grund vorliegen“) zählen zu den Spitzenthemen. Größte Herausforderung für Kathleen Pieper und ihre Kollegen: „Die Vielzahl unterschiedlicher Verordnungen.“ Kein Bundesland, kaum ein Landkreis verfüge über einheitliche Regeln. „Das geht auch gar nicht. Wir werden oft gefragt, warum das jedes Bundesland anders handhabt“. Die Antwort darauf sei einfach: „Weil sich die Situation von Bundesland zu Bundesland eben unterscheidet“, so Pieper.

Experten im Verordnungsdschungel

Für sie bedeutet die unübersichtliche Gemengelage: lesen, recherchieren und Informationen immer wieder aktualisieren. Untergeordnet ist das Bürgertelefon der Pressestelle des Krisenstabs. Sein Team dürfte inzwischen zu den Experten im Verordnungsdschungel gehören. „Das kann schon sein“, schmunzeln Kathleen Pieper und Christin Stockhaus. Das Lächeln ist ihnen nicht vergangen, auch wenn es schon mal einen Querflieger in der Leitung gibt. „Manch einer ruft nur zum Frust ablassen an“, sagt Kathleen Pieper. Ein einziges Mal habe sie bislang ein Telefonat tatsächlich vorzeitig beenden müssen. „Der Anrufer hat rumgeschrien und ließ in der Sache einfach nicht mit sich reden“, erinnert sie sich kopfschüttelnd. Ein Kollege habe den Mann später zurückgerufen und die Sache bereinigt.

Das Teamgefüge sorgt für gute Stimmung

Trotz solcher Vorkommnisse: „Die Arbeit macht viel Spaß“, sagt die Oranienburgerin. Großen Anteil daran hat das Team, findet sie. „Der Austausch funktioniert prima, obwohl oder vielleicht auch gerade weil wir aus verschiedensten Bereichen kommen, sind wir schnell und gut zusammengewachsen.“ Probleme werden unkompliziert teamintern bereinigt. „Wir fangen uns intern gegenseitig auf, wenn es mal haarige Situationen gibt“, verrät sie. Eine Supervision sei, anders als anfangs gedacht, bis heute nicht notwendig gewesen. „Das zeigt, wie gut unser Team funktioniert", freut sich die Oranienburgerin. Sie selbst empfindet diesen Diensteinsatz „für die eigene, persönliche Entwicklung als sehr gewinnbringend. Niemand von uns hier hat eine Callcenter-Ausbildung, aber wir sind schnell hineingewachsen“, sagt sie und ergänzt: „Mein Respekt für jeden, der in diesem Beruf arbeitet, ist ins Unermessliche gestiegen. Es ist ein Knochenjob.“ Wie lange es das Bürgertelefon noch geben wird, weiß niemand. „Solange es den Krisenstab und immer wieder Neuregelungen gibt, solange wird auch das Bürgertelefon besetzt“, ist sich Christin Stockhaus sicher. Wenn diese irgendwann nicht mehr notwendig, „dann treffen wir uns hoffentlich alle noch mal abends auf ein Bier zusammen“, wünscht sich Kathleen Pieper. Denn dafür bleibt in den derzeitigen Corona-Wochen einfach keine Zeit.

Mehr dazu:

Das Corona-Bürgertelefon für das Land Brandenburg ist telefonisch unter der 0331/866 50 50 erreichbar. Unter corona.brandenburg.de werden alle aktuellen Informationen im Internet zusammengetragen.

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Bieneck