Potsdam

Das Oberlinhaus mit seinem idyllischen, von Klinkerbauten und alten Bäumen geprägten Campus ist eine Stadt in der Stadt Potsdam – ein Verein, eine Kirchengemeinde, ein diakonisches Unternehmen von großem Renommeé.

Der historische Oberlinverein wurde 1871 in Berlin zur Betreuung von Kindern gegründet. 1874 eröffneten in Nowawes, das heute zu Potsdam gehört und Babelsberg heißt, eine Kleinkinderschule und ein Lehrerinnenseminar sowie 1878 eine Poliklinik, im Jahr 1886 begann die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Namensgeber ist der elsässische Pfarrer und Sozialreformer Johann-Friedrich Oberlin (1740–1826).

Um das evangelische Oberlinhaus zu fördern, gründet sich im 2002 die Oberlinstiftung. Mehr als 30.000 Menschen betreut das Oberlinhaus derzeit. Mit rund 2000 Beschäftigten ist es der drittgrößte Arbeitgeber in der Landeshauptstadt.

Das diakonische Unternehmen hat heute 13 Tochtergesellschaften, darunter die auf Orthopädie spezialisierte Oberlinklinik, das Berufsbildungswerk, die Oberlinwerkstätten, die Oberlinschule und eine Kita.

Von-Saldern-Haus: bundesweit einmalig

In diesem über 150 Jahre gewachsenen Konstrukt genießt das Ende 2010 eröffnete Thusnelda-von-Saldern-Haus, das nun zum Tatort wurde, besonderes Ansehen. Es gilt bundesweit als einmalig. Im Haus leben Menschen mit schweren körperlichen und geistigen Behinderungen in drei Bereichen: in der klassischen Eingliederungshilfe, in der Wohnpflege und im Übergangswohnen.

Letzteres steht Menschen offen, die nach einem Unfall oder schwerer Erkrankung neurologische Schäden davongetragen und das Krankenhaus mit anschließender medizinischer Reha bereits verlassen haben, aber noch nicht in der Lage sind, wieder allein zu wohnen.

Das Thusnelda-von-Saldern-Haus ermöglicht ihnen eine verlängerte, dreijährige Reha, deren Ziel es ist, sie wieder fit für ein selbstständiges Leben zu machen. Die Namenspatronin Thusnelda von Saldern (1837-1910) war die erste Oberin des Oberlinhauses.

Von Nadine Fabian