Potsdam

Da die Hohenzollern jeden über ihre Familie veröffentlichten Satz von ihrem Anwalt überprüfen lassen, wird sich der Potsdamer Historiker Martin Sabrow genau überlegt haben, was er in seinen Vortrag vom Dienstag packte. Sein Fazit ist klar: Die Hohenzollern, insbesondere der Kronprinz, haben über Jahre hinweg mit Hitler geflirtet, sogar für ihn Wahlwerbung gemacht. Geradezu peinlich berührt ist man von den Ergebenheitsadressen, die Hitler für seinen Blitzkrieg erhielt.

Schleimspur royal

Vom Ritt auf dem hohen Ross monarchischer Selbstüberschätzung bis zur Schleimspur – es dauerte keine zehn Jahre. Der Zeitpunkt des Vortrags dürfte kein Zufall sein: Mitte August hat das Land den Hohenzollern ein Jahr mehr Zeit eingeräumt, um im Rechtsstreit über Entschädigungen Argumente darzulegen. Man darf auch befürchten: Die Familie könnte die Zeit nutzen, um mit staatlichen Vertretern Hinterzimmergespräche zu führen und sich außergerichtlich zu einigen.

Anzeige

Die Anwälte erhalten außerdem weitere zwölf Monate, um Kritiker einzuschüchtern. Die Historikerzunft ist einigermaßen entsetzt über den Aufschub. Denn die Anbiederung der Ex-Monarchenfamilie an die Hitler-Truppe ist aktenkundig. Für diese Feststellung braucht es keine jahrelangen Archivrecherchen mehr. Was soll also die Fristverlängerung?

Von Ulrich Wangemann