Gerd Koenen ist in diesen Wochen ein besonders gefragter Autor und Interviewpartner. Der Historiker und Russland-Experte lebt in Frankfurt am Main und wird am Dienstag einen Vortrag in Potsdam halten.

Herr Koenen, waren Sie am 24. Februar 2022 persönlich davon überrascht, dass die russische Armee sich anschickte, in Kiew einzumarschieren?

Gerd Koenen: Ja, ich war wie vor den Kopf gestoßen. Ich hatte Wladimir Putin vieles zugetraut, aber nicht einen so großen, monströsen und letztlich auch selbstzerstörerischen Vernichtungsfeldzug.

Putin bezeichnete die Ukraine als „Anti-Russland“. Gab es diesen oder einen ähnlichen Begriff in der Geschichte schon einmal? Oder handelt es sich um eine ideologische Neuschöpfung von Putin?

Das ist, so weit ich sehe, eine Neuschöpfung. Es war allerdings ein Zwangsgedanke aller großrussischen Machtideologen seit dem 19. Jahrhundert, dass Russland ohne die Ukraine kein echtes Imperium sei. Außerdem waren die ethnischen Russen immer eine Minderheit im Zarenreich wie in der Sowjetunion. Daher mussten sie die Ukrainer als „Kleinrussen“ und die Weißrussen immer mit hinzuzählen und deren eigene Sprache und Kultur möglichst auslöschen. Am nächsten kommt Putins Hass auf die Ukrainer dem Stalins, der den von Lenin immerhin gewährten Status einer kulturell eigenständigen Republik in seiner wirren Rede vor der Invasion als den Kar-dinalfehler bezeichnet hat, welcher zur Trennung von 1991 und damit zur „größten geopolitischen Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ geführt habe. Stalin hat die gesamte Partei- und Staatsführung der Ukraine in den 1930er Jahren erschießen lassen. Das möchte Putin nun wiederholen.

Kommunismus- und Russlandexperte Gerd Koenen lebt als freiberuflicher Historiker in Frankfurt am Main. Als sein Hauptwerk gilt „Die Farbe Rot – Ursprünge und Geschichte des Kommunismus“ (2017). Koenen gilt als Experte für die deutsch-russischen Beziehungen im 20. Jahrhundert und für die Geschichte des Kommunismus. Koenen hat sich intensiv mit seiner eigenen linksradikalen Vergangenheit im Kommunistischen Bund Westdeutschland (KBW) auseinandergesetzt. Davon legte er 2001 in „Das rote Jahrzehnt“, einer autobiographisch geprägten Schilderung der linksradikalen Szene der 1970er Jahre, Zeugnis ab. Gerd Koenen hält am 22. März, 20 Uhr, in Potsdam einen Vortrag. Thema: „Der deutsche Rußland-Komplex“. Ort: Villa Quandt, Große Weinmeisterstraße 46/47. Karten unter 0331 / 280 41 03.

Als sowjetischer KGB-Agent engagierte sich Putin bereits in den 1980er Jahren gegen die westliche Demokratie. Mit der Auflösung der Sowjetunion hielt dann aber der Kapitalismus in Russland Einzug. Die kommunistische Staatswirtschaft hatte als Gegenmodell zum Kapitalismus ausgedient. Wie kommt es, dass Putin dennoch das Feindbild des Westens beibehielt?

Weil es den Kapitalismus auch unabhängig vom Westen gibt, aber auch unabhängig von Demokratie – wie wir heute in China sehen. Am Westen hasst Putin vor allem den Pluralismus, die Offenheit und Gedankenfreiheit, die natürlich die Essenz einer wirklichen Demokratie sind. Deshalb hat er jetzt erklärt, alle vom „westlichen“ Ungeist Infizierten „auszuspucken“ und die Gesellschaft von ihnen zu „reinigen“. Auch das ist fast wortwörtlich und vermutlich ganz bewusst ein stalinistischer Jargon. Ein epochaler Rückfall zeichnet sich ab.

„Es entstand eine hyper-monopolisierte Raubwirtschaft“

Warum ist in Russland in den letzten drei Jahrzehnten keine prosperierende Wirtschaft entstanden?

Das hätte durchaus geschehen können. Aber es waren in den Privatisierungen der 1990er Jahren eben ältere oder jüngere Mitglieder der Nomenklatura, die sich des größten Teils der Ressourcen, der Industrien und immobilen Sachwerte des Landes bemächtigt haben. Diese „Oligarchen“ sind in der Ära Putins mit der aus dem Sicherheitsapparat und Militär hervorgegangenen neuen Staatselite verschmolzen oder leben in anderen Formen einer Symbiose mit der Macht. Die so entstandene hyper-monopolisierte Raubwirtschaft macht wenige reich und viele arm.

Eine Struktur wie im zaristischen Russland?

Besonders schlimm ist, dass ein Großteil dieser Reichtümer in westlichen Luxusobjekten vergeudet wird (übler als die zaristischen Aristokraten es getan haben) oder in Steueroasen gebunkert liegt, oder aber in westlichen Unternehmen angelegt ist. Die eigenen industriellen und sonstigen Potentiale sind kaum entwickelt worden, Hunderttausende begabte Menschen sind außer Landes getrieben worden. Alles hat sich auf die devisenträchtigen Einnahmen aus Energie- und Rohstoffexporten konzentriert, die die Wirtschaftsdynamik der übrigen Welt, vor allem Europas und Ostasiens, genährt haben. Und daneben sind Rüstungsgüter das Hauptexportprodukt – das außer für politischen Einfluss auch für die forcierte Entwicklung eigener neuer Waffensysteme liefert. Ein sich selbst nährender, für die zivile Substanz des Landes fataler Kreislauf, der Russland zu einem relativ primitiv strukturierten Rohstoff- und Militärstaat gemacht hat.

Ist das der Hauptgrund dafür, dass das russische Imperium nun auf Krieg und Annexion setzt?

Ja und Nein. Es sind auch ideologische und sozialpsychologische Faktoren mit im Spiel, die mit den älteren Katastrophen der eigenen Geschichte zu tun haben. Und zugleich geht es in paradoxer Weise darum, die reale innere Schwäche und Leere in äußere Expansion zu überführen. Man könnte das heutige Russland fast als einen „Raum ohne Volk“ bezeichnen, und die Angst vor einem inneren Kollaps und Zerfall – von dem Putin obsessiv spricht – wird in selbstzerstörerischer Weise in immer neue militärische Expansionen überführt, die zugleich Akte der Abschottung sind.

Wo steht die russische Volkswirtschaft?

Russland hat das Sozialprodukt Italiens, aber will unbedingt in einer Liga mit den USA spielen, statt sich auf seine eigenen großartigen Möglichkeiten zu konzentrieren. Für uns alle, die wir uns mit diesem Land und seinen begabten, aber großteils ins innere oder äußere Exil getriebenen Menschen verbunden fühlen, ist es eine Tragödie – die mit diesem sinnlosen und gar nicht zu gewinnenden Versuch, die Ukraine zu verschlucken, in eine neue Abwärtsspiraler übergeht. Der rheinische Karnevalswagen mit dem Krokodil, das sich an einer Schildkröte verschluckt, hat das ganz gut erfasst. Den Fall hat es ja unlängst gegeben. Nur waren am Ende beide tot. Das hoffe ich nicht. Die Frage ist, ob Russland mit oder ohne Putin aus der selbst gestellten Falle dieser Invasion wieder herauskommt.

„Einem vergeht das Lachen über so viel primitiven Prunk“

Wie hat es Putin dennoch geschafft, von breiten Schichten des russischen Volkes als Interessenwalter der kleinen Leute anerkannt zu werden?

Darüber habe ich in der „Frankfurter Allgemeinen“ (21. März) einen langen Text verfasst, den ich jetzt nicht kurz referieren kann. Aber so sehr können wir uns auch nicht wundern, nachdem wir in der „ältesten Demokratie der Welt“ erlebt haben, wie ein windiger, halb bankrotter Pseudo-Milliardär und hab debiler Entertainer wie Donald Trump die Masse der „kleinen Leute“ hinter sich gebracht hat. Überhaupt: die Milliardäre und Oligarchen, die in vielen Ländern nicht nur die Medien und die Presse, die Fußballklubs und Spielstätten, sondern auch die politischen Bühnen entern, und gerade unter dem Beifall der „kleinen Leute“, sind eine Thema, das nicht auf Russland beschränkt ist. Nawalnys Video über „Putins Palast“, für das er jetzt lebenslang im Lager verkommen soll, ist in dieser Hinsicht eine furchterregende Metapher, bei der einem das Lachen über so viel primitiven Prunk glatt vergeht.

Von Karim Saab