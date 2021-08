Lübeck/Kiel

Es wird wieder heiß in Berlin und Brandenburg. Am Donnerstag bleibe es trocken bei einem Wechsel von Sonne und Wolken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen steigen auf bis zu 29 Grad. Auch am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab – die Temperaturen klettern den Prognosen zufolge auf bis zu 32 Grad.

Am Samstag werden etwas mehr Wolken aber weiterhin kein Regen erwartet. Die Temperaturen sinken dann etwas auf 24 bis 28 Grad.

Achtung: In Teilen Brandenburgs muss am Donnerstag mit erhöhter UV-Belastung gerechnet werden.

Das Hochdruckgebiet, das für die aktuelle Wetterlage verantwortlich ist, heißt übrigens Elfie. Wie lange der Sommer bleibt, ist noch nicht ganz klar. Auch am Wochenende wird es wohl warm und sonnig bleiben.

Live-Wettervorschau:

Von RND/dpa/ewo