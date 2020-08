Potsdam

Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres wird Deutschland von einer massiven Hitzewelle heimgesucht. Schüler und Lehrer haben aktuell doppelt unter den hohen Temperaturen zu leiden: Wegen der Corona-Pandemie gilt in den Schulgebäuden seit Montag Maskenpflicht.

Trotzdem wird es keinen landesweit einheitliche Regelung zu hitzefrei geben, wie eine Sprecherin des Bildungsministeriums mitteilt. „Die Entscheidung über hitzefrei trifft jede Schule eigenverantwortlich“, heißt es auf der Homepage des Bildungsministeriums. Die Schulleitungen haben die Möglichkeit, die Unterrichtszeiten zu verkürzen, den Unterricht umzuorganisieren oder hitzefrei zu geben.

Keine Klausuren bei großer Hitze

Werden um 10 Uhr 25 Grad Außentemperatur im Schatten oder um 11 Uhr „an einem für die Raumlufttemperatur innerhalb des Gebäudes repräsentativen Ort“ gemessen, soll an Grundschulen und in der Sekundarstufe I nicht länger als bis 12 Uhr unterrichtet werden, heißt es in der entsprechenden Vorschrift zum Schulbetrieb.

„Für ältere Schüler der Sekundarstufe II, des Zweiten Bildungsweges und der Fachschulen wird der Unterricht in der Regel dem Stundenplan entsprechend fortgesetzt“, besagt die Vorschrift. Klausuren und schriftliche Prüfungen sollen jedoch so gelegt werden, „dass eine Beeinträchtigung durch extreme Hitze vermieden wird“.

Schülersprecherin: Maskenpflicht ist große Umstellung

Brandenburgs Landesschülersprecherin Nele Dreizehner findet es „wahnsinng anstrengend“ bei den hohen Temperaturen eine Maske im Schulhaus tragen zu müssen. „Es ist eine große Umstellung für jeden Gang zu Toilette die Maske aufzusetzen“, sagt sie. Gleichzeitig hat sie großes Verständnis dafür, dass nach dem Lockdown nicht noch mehr Unterricht ausfallen soll. „Alle sollen eine Chance haben, die Lücken aus dem vergangenen Schuljahr aufzufüllen.“

An ihrer eigenen Schule, dem Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Herzberg-Elster, gibt derzeit nur verkürzten Unterricht von 30 Minuten pro Schulstunde. „Das halte ich für einen guten Einstieg in den Schulalltag trotz der Hitze“, sagt die Landesschülersprecherin.

