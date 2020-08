Potsdam

Es wird heiß in Brandenburg. Dieser Sonnabend dürfte laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Potsdam der bislang heißeste und sonnigste Tag des Jahres werden. Laut Meteorologe Arne Reusch bringt uns das ziemlich stabile Hoch Detlef diesen Sonnabend landesweit 34 bis 36 Grad Celsius. Auch in den kommenden Tagen bleibt es hochsommerlich, so Reusch.

„Im Prinzip handelt es sich um sehr heiße Luftmassen aus dem Mittelmeerraum“, so Reusch. Diese verlagerten sich nur sehr langsam nach Osten. Wenn dieses Hochdruckgebiet abgewandert sei, bilde sich über den britischen Inseln schon wieder das nächste, so dass für die kommenden zehn Tage hochsommerliche Temperaturen und Verhältnisse zu erwarten seien.

Mit Niederschlag ist kaum zu rechnen

„So erwarten wir auch für Sonntag Temperaturen von 33 bis 35 Grad“, ähnlich sei es wohl auch am Montag und am Dienstag. „Es bleibt weiterhin trocken“, so Reusch. Lediglich im Norden könnte es diesen Samstag lokal Schauer und Gewitter geben, am Sonntag könnte es das Selbe in den südlichen Landesteilen Brandenburgs geben. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei aber sehr gering und liege bei höchstens zehn Prozent. Quellwolken würden aber hier und da immer wieder übers Land ziehen. Reusch rechnet damit, dass sich diese Wetterlage in den kommenden zehn Tagen andauert. „Es ist die erste große Hitzewelle dieses Jahres.“

Verglichen mit den Rekordsommern 2018 und 2019 sei der derzeitige Hochsommer im langfristigen Maßstab aber relativ normal, obwohl die augenblickliche Großwetterlage denen der vergangenen Dürresommern entspricht. Auch jetzt sprechen die Meteorologen wieder von einer sogenannten Omega-Wetterlage, bei der ein Hochdruckgebiet stabil zwischen zwei Tiefs eingeklemmt bleibt. „Aber im letzten Jahr dauerte das zwei Monate, diesmal sind es vielleicht zehn Tage.“ Auch der vorhergehende Verlauf des Sommers habe mit seiner eher durchschnittlichen Sonnenscheindauer eher dem entsprochen, was man in Europa früher unter einem typischen Sommer verstanden habe.

Die Waldbrandgefahr ist da

Dennoch werden die kommenden trockenen Tage für Brandenburg wieder zur Herausforderung. „Die Waldbrandgebahr ist sicherlich gegeben“, so Reusch. In den kommenden Tagen werde sicher in vielen Gebieten die höchste Warnstufe 5 ausgerufen, gebietsweise sicher schon am Sonntag. Mindestens Stufe 4 bleibe wohl die ganze Woche erhalten. „Natürlich muss man daher auch die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten.“

Das sieht auch der Waldbrandschutzbeauftrage des Landes, Raimund Engel, so. Der Regen vom vergangenen Wochenende sei „ein Tropfen auf den märkischen Sandboden“ gewesen. Hohe Temperaturen und Sonneneinstrahlung wie jetzt angesagt ließen das Wasser rasch wieder verdampfen, die Trockenheit sei tief drin im Boden. „Die Gefahrenlage ist ganz schnell wieder da.“

Engel sitzt noch der Schrecken der vergangenen Jahre in den Knochen. 2019 brannte es 417 Mal in Brandenburgs Wäldern. Mehr als 13 000 Hektar Fläche standen in Flammen. 2018 hatte es 512 Mal auf insgesamt 1674 Hektar gebrannt. Jetzt setzt Engel auf die moderne Videoüberwachung der Wälder, die durch schnellen Alarm eine Ausbreitung von Bränden verhindern soll. Die verbaute Technik komme aus der Weltraumforschung und sei besser als das menschliche Auge. Hochauflösende Sensoren registrieren frühzeitig Rauchwolken über Baumkronen und meldeten dies an eine der Waldbrandzentralen. Diese informieren anschließend die Leitstellen.

Viel trinken und die pralle Sonne meiden

Die Sprecherin des Potsdamer Klinikums Ernst von Bergmann, Theresa Decker, rät für die kommenden Tage, pralle Sonne und Mittagshitze zu vermeiden. Für Kopfbedeckung und Sonnenschutz solle man sorgen. „Besonders wichtig ist: ausreichend trinken.“ Nicht nur Wasser und Mineralwasser seien gut, auch Saftschorle und lauwarmer Tee empfehle sich. Man solle in der Hitze einen Liter mehr als üblich trinken.

„Treiben sie keinen Sport bei diesen hohen Temperaturen und meiden Sie langes körperliches Arbeiten in der Sonne“, warnt Decker. Auch Alkohol sei ein tabu. Senioren oder Menschen mit Vorerkrankung sollten sich bei der Hitze in einem kühlen Raum aufzuhalten, und zu den heißen Stunden möglichst gar nicht hinaus gehen.

Die Universität Potsdam hat inzwischen vom Bund gefördert in ihrem Forschungsprojekt „ExTrass“ Handlungsempfehlungen für Kitas und Pflegeeinrichtungen erarbeitet, was diese bei Hitze aber auch bei Starkregen tun können. Die Ratschläge können unter www.extrass.de/in-der-oeffentlichkeit/veroeffentlichungen nachgelesen werden.

Zum Beispiel empfehlen die Experten den Kitas wegen der Hitze auf ihren Freiflächen Wasserflächen und Wasserspiele vorzuhalten. Die Gebäude selbst müssten auf Dächern und den Fassaden möglichst mit viel Grünbewuchs ausgestattet werden.

Von Rüdiger Braun