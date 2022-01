Brandenburg

Nach dem Studium gehen viele Hochschulabsolventen zum Berufseinstieg in ein anderes Bundesland. Hamburg profitiert unter den Bundesländern am meisten von dieser Mobilität, wie aus einer am Donnerstag in Köln veröffentlichten Studie des Personalvermittlers Jobvalley hervorgeht. Auf 100 Hamburger Absolventen kommen 216 akademische Berufseinsteiger, die nach dem Abschluss in Hamburg bleiben oder aus anderen Bundesländern zuziehen (+116 Prozent). Andere norddeutsche Bundesländer verlieren dagegen Absolventen.

Sachsen-Anhalt als größter Verlierer

Neben Hamburg zählen auch Bayern, Baden-Württemberg und Berlin zu den Bundesländern mit positiver Bilanz. In den neuen Bundesländern wanderten dagegen mehr Absolventen ab als zu, hieß es. Größter Verlierer ist Sachsen-Anhalt mit einem Negativ-Saldo von 63,1 Prozent: Auf zehn Absolventen kommen nur vier akademische Berufseinsteiger.

Auch in Thüringen (-50,2 Prozent), Brandenburg (-47,6 Prozent) und Rheinland-Pfalz (-42,4 Prozent) wollen den Angaben zufolge nur etwa halb so viele angehende Akademiker arbeiten wie dort studiert haben. In Schleswig-Holstein liegt der Verlust bei 14,2 Prozent, in MV bei 22,7 Prozent und in Niedersachsen bei 25,7 Prozent.

Das Nachrichten-Briefing Die Themen des Tages und besondere Leseempfehlungen: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die unterschiedliche Zu- und Abwanderung von akademischen Fachkräften führt laut Studie zu einer ungleichen Verteilung der Kosten für die Hochschulausbildung: Die „Verlierer“-Länder tragen die Bildungskosten für die Arbeitskräfte der „Gewinner“-Länder. Für Hamburg beziffert die Studie die eingesparten Bildungskosten mit rund 1,2 Milliarden Euro. Größter Verlierer ist dagegen Nordrhein-Westfalen mit einem Minus von 676 Millionen Euro.



Von RND/dpa