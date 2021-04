Potsdam

Was Virtuelle Realität (VR) bedeutet und wie man sie einsetzen kann, sollen ab kommendem Oktober rund 2000 Studierende bei ihrer Ausbildung auch auf dem neuen Campus der „University of Europe for Applied Sciences – UE“ (Europäische Universität für angewandte Wissenschaften) am Jungfernsee lernen. Dem Thema werden sie in jedem Fach begegnen, egal, ob sie im Norden der Stadt nun Kommunikationsdesign, Sportwissenschaft oder Corporate Management studieren.

Virtuelle Realität, so die Überzeugung von Lauritz Lipp, Professor für Kommunikationsdesign an der UE, werde auf allen Feldern ein wichtiges Medium und Hilfsmittel sein. Wenn VR aber schon ein wichtiger Gegenstand der Lehre ist, warum sie dann als große Hochschule mit den Standorten Iserlohn, Hamburg, Berlin und jetzt Potsdam nicht gleich im eigenen Hochschulalltag anwenden? Hybrides Studium sowohl im Hörsaal wie auch am Rechner ist bei der 2000 in Iserlohn gegründeten privaten Hochschule schon lange Prinzip. Lipp kann mit einem Klick auf seinem Laptop demonstrieren, wie das inzwischen aussieht.

Mit einem Klick in die virtuelle Welt

Auf dem Monitor leuchtet die Animation eines riesigen Konferenzraumes auf. Im Bild läuft ein Männchen mit Basecap herum. Es ist der Avatar von Lipp, wie auch der Schriftzug „Dr_Lipp“ über der Figur klar macht. Lipp hat sich in den virtuellen Campus der UE katapultiert. Der ist in seiner graphischen Umsetzung zwar noch nicht auf der Höhe fotorealistischer Videospiele unserer Tage, aber trotzdem liebenswert. Zwischen all den Sofagruppen, Konferenztischen, Theken, Bars und Topfpflanzen fühlt man sich gleich wie zu Hause. Vor allem hat es diese Welt in sich.

Als Lipps Avatar eine Lounge betritt, stehen dort drei andere Figuren zusammen. „Oh“, sagt Lipp, „da sind ja tatsächlich einige unsere Studierenden da“. Und wirklich handelt es sich um Avatare von UE-Studierenden, die sich noch vor Semesterbeginn im virtuellen Raum treffen. Sie können miteinander sprechen, Infos zum Studium austauschen und etwas auf die virtuelle Pinwand kleben, das spätere Besucher des Raumes lesen können. Während die wirklichen Studenten in der analogen Welt räumlich getrennt vielleicht in Iserlohn, Hamburg oder Berlin am Laptop sitzen, gestalten sie über ihren Avatar ein gemeinsames Campusleben.

Schön, aber warum machen sie nicht einfach eine Zoom-Konferenz? „Das Wichtigste in dieser virtuellen Welt, ist was die anderen tun“, sagt Lipp. Bildet man in einer Zoom-Konferenz zum Beispiel Untergruppen, verschwinden andere Teilnehmer. Auf dem virtuellen Campus rückt man mit dem Avatar ein Stück weit weg von anderen Figuren – und schon hört man über den eigenen Kopfhörer nur noch, was Avatare in unmittelbarer Nähe sagen. Zugleich sieht man die anderen Figuren in der Ferne immer noch. Die Kopfhörer vermitteln sogar einen räumlichen Eindruck der virtuellen Umgebung. Dreht man den Avatar, hört man den Gesprächspartner von der Seite sprechen.

Partyszene im Virtuellen Campus der University of Europe for Applied Sciences. Quelle: ue

Der virtuelle Campus der UE umfasst sehr viele Räume innen und außen, in denen sich Gruppen treffen können. Durch Glasscheiben sieht man zum Beispiel, dass in einem virtuellen Saal gerade etwas los ist – vielleicht eine echte Vorlesung, an der Studierende der UE teilnehmen – aber man hört nur etwas, wenn man diesen virtuellen Raum mit seiner Figur betritt. Man kann unverbindlich an Avatare herantreten – und damit letztlich Kontakt mit echten Menschen aufnehmen, die sich in der analogen Welt sonstwo aufhalten. Insgesamt haben auf dem ganzen virtuellen Gelände um die 6000 Avatare Platz – für eine Zoom Konferenz eine viel zu große Menge.

Virtuelle und reale Welt sind verlinkt

Der größte Vorteil des virtuellen Campus ist wohl, dass er mit den wirklichen Standorten der Hochschule verknüpft werden kann. In den modernen Lehrräumen am Jungfernsee befinden sich zum Beispiel Mikros und Kameras, die das Geschehen vor Ort in den virtuellen Raum einspielen. Wer gerade in Iserlohn sitzt, kann am Rechner seinen Avatar in einem graphischen Klassenraum leiten. Auf einer Leinwand wird dort die analoge Zusammenkunft abgespielt. Mit Mikro und Kopfhörer beteiligt man sich anschließend an der echten Potsdamer Debatte. Auch eine tatsächlich existierende Pinwand wird in Potsdam abgefilmt und in der virtuellen Welt gezeigt.

Völlig ersetzen soll der virtuelle Campus die realen Standorte auf keinen Fall, betont Lipp. Zum Beispiel ist zum Start des Potsdamer Campus im Oktober eine ganz analoge Feier vor Ort geplant, sofern das die Pandemie bis dahin wieder zulässt. „Die Vorlesungen vor Ort sind das oberste Ziel“, sagt Lipp. Trotzdem sei der Virtuelle Campus eine wichtige Ergänzung, wenn man zum Beispiel aus beruflichen oder privaten Gründen nicht am realen Studienort sein könne, aber nichts verpassen möchte.

Der virtuelle Campus wird ausgebaut

Noch ist das Ganze in der Entwicklung. Die graphische Umgebung hat die UE auf der Plattform eines Immobilienunternehmens gemietet. Mit einer entsprechenden Software tauchen die Studierenden in diesen Raum ein. Ab Herbst, mit Beginn des Studiums, soll der virtuelle Campus weiter ausgebaut und um individuelle Züge der UE erweitert werden – auch mit Hilfe von Studierenden.

„Es geht nicht darum, den tatsächlichen Campus eins zu eins abzubilden“, sagt Lipp. Der virtuelle Campus werde eher eine Phantasiewelt mit Elementen aller vier Standorte, aber mit noch mehr Möglichkeiten als gegenwärtig sein. Regeln des realen Lebens werden sich auf ihm gleichwohl finden. Zum Beispiel haben Studierende eine Tür zu einem Keller vorgeschlagen, in dem sich ein Club befinden soll. Avatare von Dozenten werden zu diesem Studentenclub jedoch keinen Zutritt haben.

Lesen Sie auch: Mixed Reality: Zwischen Küchentisch und Cyberkochkurs

So präsentiert sich die BTU Cottbus mit virtueller Realität

Von Rüdiger Braun