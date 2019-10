Wissenschecks für alle Hochschulen

Potsdam

Wer an einer Brandenburger Hochschule studieren will, soll künftig in einen sogenannten Wissenscheck im Internet testen können, wie sein Wissensstand ist und ob dieser für einen bestimmten Fachbereich ausreicht. Dafür haben die sieben Brandenburger Hochschulen am Freitag in Potsdam einen Kooperationsvertrag unterschrieben, der den Austausch von Prüfungsfragen für die „ Wissenschecks 2.0“ auf einer gemeinsamen Datenbank regelt und rechtlich absichert.

Vereinzelt bieten vier Hochschulen Brandenburgs, darunter die TH Wildau ( Dahme-Spreewald) und die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg, Studieninteressierten schon seit 2016 auf ihren Webseiten sogenannte profilgebundene Wissenschecks an. Schulabgänger oder Berufstätige können dabei logische Knobelaufgaben lösen, Fragen zum Aufbau bestimmter Maschinen beantworten oder Bestandteile einer lebenden Zelle benennen. Diese Online-Fragebögen einzelner Hochschulen zu finden, ist derzeit aber noch eine Wissenschaft für sich.

Tests sind derzeit noch versteckt

Auf der Startseite der BTU Cottbus-Senftenberg, die im Gegensatz zur Universität Potsdam oder der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) schon seit 2016 an ihren online-Wissenschecks arbeitet, ist zum Beispiel nicht erkennbar, dass die Hochschule diese überhaupt vorhält. Über den Reiter „Studium“ gelangt man an den Link „Information und Beratung“, von dort aus auf ein Informationsportal und dort wiederum am Ende der Seite auf die Seite „Studienvorbereitung“ auf die Online-Fachtests. Für diese müssen Interessierte dann aber ein Nutzerkonto anlegen.

Auch das Zentrum für Qualitätsentwicklung der TH Wildau bietet schon einen Physiktest an. Er wird jungen Leuten empfohlen, die an der Hochschule Fächer wie Automatisierungstechnik, Luftfahrttechnik, Maschinenbau oder Verkehrssystemtechnik studieren wollen. Auf Grundlage der Ergebnisse gibt die Hochschule Tipps, welche Vorkurse für das Studium eventuell noch notwendig sind. Allerdings müssen Studieninteressierte bisher den Begriff „profilgebundene Wissenschecks“ in die Suchmaschine der Hochschule eingeben, um problemlos auf die Seite mit den Tests zu gelangen.

„In den Ingenieurswissenschaften haben wir eine zu hohe Abbercherquote“: Wilhelm Günther Vahrson. Quelle: MAZ

Martin Christof Kindsmüller, Informatikprofessor an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) in Brandenburg ( Havel) und dort Projektleiter für die Entwicklung von Wissenschecks, erklärt die zurückhaltende Informationspolitik mit der noch notwendigen Entwicklungsarbeit. „Wir haben unsere Tests für Online-Informatik noch etwas versteckt, weil wir eben noch keine Tests für alle Fächer anbieten“, sagt er. Einerseits wolle man den an Informatik Interessierten die schon vorhanden Möglichkeiten nicht vorenthalten, andererseits wolle man Erwartungen anderer Studieninteressierten auf weitere Tests nicht enttäuschen.

Informatik-Interessierte, die den Online-Test der THB machen, wird nach dem Test zum Beispiel auf sie zugeschnittenes Studienmaterial zum Ausfüllen von Wissenslücken angeboten. Unter Umständen wird einem Teilnehmer aber auch mal geraten, lieber ein Fach mit anderen Schwerpunkten zu wählen, wenn etwa mathematische Kenntnisse zu gering sind.

Gemeinsame Plattform nicht vor 2021

Langfristiges Ziel aller staatlichen Hochschulen Brandenburgs sei eine allgemeine, leicht zugängliche Plattform, auf der alle Studieninteressierten ihre Vorkenntnisse überprüfen können. Auf Grundlage der Ergebnisse sollen sie eine das ganze Land abdeckende Empfehlung sowie notwendiges Studienmaterial bekommen. Diese Plattform werde aber kaum vor 2021 fertig werden, sagt Kindsmüller. Die jetzt vertraglich besiegelte Kooperation sei aber ein Erfolg. „Die Hochschulen haben die selbe Idee gehabt und arbeiten nun zusammen, um diese Plattform zu verwirklichen.“

Laut der Projektkoordinatorin Marlen Meißner von der BTU Cottbus-Senftenberg geht es die der aktuellen Phase vor allem darum, den Fragekatalog in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereichen auszubauen und die Auswertung der Tests noch mehr auf die einzelnen Nutzer abzustimmen. Schon jetzt würde das schon sehr weit fortgeschrittene Testangebot der BTU stark von Studieninteressierten genutzt. „Die größten Zugriffszahlen hat der Mathematik-Test an der BTU, da er für die meisten Studiengänge relevant ist“, sagt Meißner.

Der Präsident der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde ( Barnim), Wilhelm-Günther Vahrson sagt: „Gerade in den Ingenieursstudiengängen haben wir eine hohe Abbrecherquote.“ Viele Studierende wüssten einfach nicht, welche Grundkenntnisse sie für ein entsprechendes Fach brauchen. Über die online angebotenen Wissenschecks der beteiligten Hochschulen könne man das ziemlich leicht herausfinden. „Wir haben so die Hoffnung, dass es einen besseren Studienerfolg gibt.“

Der Präsident der Universität Potsdam, Oliver Günther, weist darauf hin, dass sich das Problem in den vergangenen Jahren verschärft hat. Durch die Öffnung der Hochschulen für ganz unterschiedliche Gruppen unter die zum Beispiel auch Berufstätige ohne Abitur fallen, seien die Vorkenntnisse der Studienanfänger höchst unterschiedlich. Der Wissenscheck kläre künftig, ob ein bestimmtes in Brandenburg angebotenes Fach für einen Interessierten überhaupt geeignet sei.

Von Rüdiger Braun