Koalition: Höherer Mindestlohn von 13 Euro soll 2021 eingeführt werden

Potsdam

In Brandenburg soll der Mindestlohn für öffentliche Aufträge zum kommenden Jahr auf 13 Euro angehoben werden. Dazu wird die Landesregierung in einem Antrag der Koalitionsfraktionen aufgefordert, bis Ende September einen Gesetzentwurf vorzulegen. Der Mindestlohn beträgt derzeit 10,68 Euro pro Stunde. „Wer in Vollzeit arbeitet, soll auch davon leben können“, heißt es zur Begründung des Antrags, der in der kommenden Woche im Landtag zur Abstimmung steht.

SPD, CDU und Grüne hatten sich auf eine Erhöhung des Mindestlohns bereits in den Koalitionsverhandlungen verständigt. SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte am Dienstag, in Brandenburg seien in vielen Teilen des Landes die Löhne noch zu niedrig. „Wir wollen damit einen Anreiz geben, insgesamt die Löhne in Brandenburg zum Anheben zu bringen.“

Linke äußerte Skepsis über Einigung in der Koalition

Zugleich soll nach dem Willen der drei Fraktionen das Vergabegesetz so erneuert werden, dass Vergabeverfahren einfacher und schneller werden, um den Mittelstand zu stärken.

Auch die oppositionelle Linke ist für eine Erhöhung des Mindestlohns auf 13 Euro. Fraktionschef Sebastian Walter äußerte allerdings Zweifel, ob sich die Koalition so schnell über die Anhebung einig werde. Er äußerte die Vermutung, dass die sogenannten Freigrenzen erhöht würden, bis zu denen Aufträge ohne Ausschreibungen vergeben werden können.

Von Igor Göldner