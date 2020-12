Potsdam

Das Jahr 2020 war auch in unserer Region für viele Menschen nicht leicht – gezeichnet durch Krankheit, den Verlust von Angehörigen und Arbeitsplätzen, Verzicht, Einsamkeit und Sorgen. Doch es gab auch Lichtblicke. Und es gibt, richten wir den Blick nach vorne, auch jede Menge Grund zur Hoffnung. Welche Gründe das genau für die MAZ-Leserinnen und -Leser sind, haben wir 16 von ihnen gefragt.

Elmar Huxoll aus Königs Wusterhausen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Elmar Huxoll, 74 Jahre, Königs Wusterhausen: „Die Hoffnung stirbt immer zuletzt und ist auch im Moment noch lebendig, dass sich die jetzige Situation verbessert. Allerdings glaube ich, dass sich die derzeitige Weltlage nur langfristig verbessern wird, nicht nur in Bezug auf die Virusinfektion, sondern auch auf das Miteinander. Ich habe nicht die Hoffnung, dass es ein besseres Jahr wird, aber den Glauben, das die Menschheit generell eine bessere wird. Die Geschichte zeigt: Menschen sind in der Lage sich zu verändern, allerdings nicht kurzfristig.“

Richard Rabe aus Potsdam. Quelle: Alisha Mendgen

Richard Rabe, 19, Potsdam: „Ich habe die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie im Frühjahr oder im Sommer vorbei geht und, dass dann alles wieder halbwegs normal wird. Jede Pandemie-Kurve bisher in der Geschichte gibt mir Grund zur Hoffnung. Es war schon zuvor bei anderen Pandemien so, dass es drei Wellen gab: Die erste Welle war gemäßigt, die zweite war groß und die dritte war wieder halb so groß. Und dann ist die Pandemie abgeflacht – ich hoffe, dass es bei Corona genauso wird.“

Janine Gernert aus Brandenburg/Havel. Quelle: Antje Preuschoff

Janine Gernert, 24 Jahre, Brandenburg/Havel: „Ich hoffe, dass die ganzen Kleinunternehmer durchkommen, die sich so lange etwas aufgebaut haben. Denn ich will weiterhin meine Bäckersfrau oder Friseurin sehen. Das kann klappen, weil die Menschen aktuell umdenken und ihre lokalen Händler und Dienstleister mehr unterstützen.“

Wolfgang Weber aus Fresdorf. Quelle: Jens Steglich

Wolfgang Weber, 76 Jahre, Fresdorf: „Ich hoffe, dass wir die Pandemie 2021 erfolgreich bekämpfen und überwinden können und es genug vernünftige Leute gibt, die sich an die Regeln halten und den Egoismus hintenan stellen. Und ich hoffe, dass wir gesund bleiben und das Leben in und mit der Familie noch lange genießen können.“

Ireen Beyer aus Mahlow. Quelle: Friedrich Bungert

Ireen Beyer, 19 Jahre, Mahlow: „Ich hoffe, dass manche Menschen ihre Haltung gegenüber wissenschaftlichen Fakten überdenken“, sagt sie. Die vergangenen Monaten hätten gezeigt, dass gerade in der Pandemie Vernunft und rationales Denken wichtiger sind denn je. Für Silvester wünscht sie sich, dass möglichst viele in diesem Jahr auf Feuerwerk verzichten, der Tiere und der Umwelt zuliebe. „Man kann das neue Jahr auch ohne Böller und Raketen feiern.“

Herbert Brandt aus Kyritz. Quelle: André Reichel

Herbert Brandt, 78 Jahre, Kyritz: „Ich habe nur einen Wunsch und zwar, dass wir alle gesund bleiben und gut durch die Corona-Krise kommen. Dass endlich ein Impfstoff verfügbar ist, gibt mir Hoffnung, dass das neue Jahr besser wird als das alte und wir wieder ein normales Leben ohne Angst vor dieser Krankheit führen können.“

Evil Erol aus Potsdam. Quelle: Friedrich Bungert

Evin Erol, 24, Potsdam: „Ich kann leider nicht viel unternehmen, bleibe allein zuhause und schaue Netflix. Meine Hoffnung ist, dass wir gesund und positiv bleiben und mehr Vertrauen haben. Wir dürfen niemals vergessen, dass Gesundheit das Wichtigste ist. Ich hoffe, dass die Menschheit dazu gelernt hat, das Leben mehr zu schätzen. Wir sollten mit anderen Augen und einer anderen Einstellung durchs Leben gehen, dankbarer und rücksichtsvoller sein.“

Hildburg Pakus aus Oranienburg. Quelle: Robert Roeske

Hildburg Pakus, 61, Oranienburg: „Ich hoffe, dass sich im neuen Jahr in allen Bereichen alles wieder normalisiert. Viele Menschen brauchen Stabilität in ihrem Leben – und ich hoffe, dass wir die Pandemie besiegen. Hoffnung dafür geben mir die Wissenschaft, die Medizin und die derzeitige Entwicklung in Deutschland. Wir sind hier trotz allem gut aufgestellt. Und mit dem Impfstoff sind wir auf einem guten Weg.“

Paul Sullivan Purps aus Jahnberge. Quelle: Friedrich Bungert

Paul Sullivan Purps aus Jahnberge im Havelland hat keinen Bock mehr auf die Corona-Pandemie. Zum Jahreswechsel sieht er die Lage aber pragmatisch. „Ich werde mit meiner Freundin in ganz kleinem Kreis ins neue Jahr rutschen“, sagt der Jugendliche. In diesem Jahr müsse man auf Feuerwerk und große Feiern verzichten, um 2021 hoffentlich bald wieder zur Normalität zurückkehren zu können. „Das wünsche ich mir!“

Ulrike Sternberg aus Kleinmachnow. Quelle: privat

Ulrike Sternberg, 54 Jahre, Kleinmachnow: „Bis auf Corona war das Jahr für mich in jeder Hinsicht fantastisch. Durch die viele Zeit zu Hause haben wir bald alles durchrenoviert und damit steht einem 2021 mit viel Entspannung nichts im Wege. Dazu hoffe ich, dass wir im Sommer mit der Familie und Freunden zusammen Hochzeit feiern und die Hochzeitsreise machen können. Durch die Impfungen besteht die Chance, unsere übrigen Aktivitäten wie etwa die Chorproben live statt über Zoom wieder aufzunehmen – das wäre wirklich toll.“

Stanley Moewes aus Oranienburg. Quelle: Tanja Schnitzler

Stanley Moewes, 21, Oranienburg: „2020 war prinzipiell nicht schlecht. Ich startete in Abu Dhabi ins neue Jahr, schloss mein Abitur ab und wer weiß – vielleicht kommt am Ende des Jahres noch die Ausbildungsstelle“, sagt er. Für das neue Jahr wünscht er sich, dass er seine Gedanken und Pläne, vor allem bezüglich seiner beruflichen Zukunft, umsetzen kann. Vor allem aber, dass seine Familie und Freunde gesund bleiben. „Für die Gesellschaft wünsche ich mir etwas mehr Menschlichkeit, besonders in schweren Zeiten. Und natürlich ein Ende der Pandemie“, sagt er.

Anita Schwarz aus Zülichendorf. Quelle: Margrit Hahn

Anita Schwarz, 64 Jahre alt, Zülichendorf: „Ich hoffe, dass im nächsten Jahr die Pandemie überstanden ist, dass der Impfstoff wirklich hilft und nicht noch mehr Menschen sterben. Ich gehe davon aus, dass die Politiker im Interesse der Bürger handeln, dann wird das neue Jahr ein gutes Jahr. Für unsere Landbäckerei in Zülichendorf, die ich mit meinem 2016 verstorbenen Mann aufgebaut habe, wünsche ich mir personelle Verstärkung und immer zufriedene Kunden.“

Gerhard Naumann aus Brandenburg/Havel. Quelle: Feliks Todtmann

Gerhard Naumann, 71 Jahre, Brandenburg/Havel: „Ich hoffe, dass wir spätestens ab März ein normales Leben führen und uns im (Briefmarken-)Sammlerverein Brandenburgia wieder einbringen und vor allem zusammen sein können. Denn die Kontakte sind gerade für ältere Menschen so wichtig. Da der Mensch relativ unvernünftig ist, hoffe ich, dass nun die Maßnahmen greifen. Man soll nie die Hoffnung aufgeben, es wird immer besser.“

Friederike Kupka aus Luckenwalde. Quelle: Ribana Schmidt

Friederike Kupka, 19, Luckenwalde: „Ich schöpfe Kraft aus meinem Glauben an Gott. Das zeigt mir, dass alles wieder gut werden kann. Egal wie schlimm die Situation gerade auch sein mag“, sagt sie. Nach diesem harten Corona-Jahr wünscht sie sich vor allem, dass ihre Familie gesund bleibt. „Und dass wir weiter zusammenhalten und offen über alles reden.“

Philipp Pannier aus Liebenwalde. Quelle: Robert Roeske

Phillip Pannier, 17 Jahre, Neuholland in Liebenwalde: „Ich hoffe und wünsche mir, dass sich in meinem Privatleben im neuen Jahr nichts ändert und es so bleibt, wie es ist. Auch hoffe ich, dass sich in der Politik etwas ändert und vor allem, das die Pandemie endlich aufhört. Hoffnung dafür gibt mir vor allem der Impfstoff – ich wünsche mir, das ihn alle Altersgruppen gut vertragen.“

Birgitt Gawenda aus Pritzwalk. Quelle: Julia Redepenning

Birgitt Gawenda, Rentnerin aus Pritzwalk: Für das kommende Jahr hat sie einen großen Wunsch: „Gesundheit“, sagt sie, „und zwar ganz viel davon“. Zudem hofft die Pritzwalkerin, dass sich 2021 wieder alles zum Guten wendet. „Ich wünsche mir, dass die Corona-Pandemie ein Ende findet und wir alle wieder ein normales Leben führen dürfen.“

