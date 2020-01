Das sind die Hoffnungsschimmer für die brandenburgische Wirtschaft 2020

Potsdam

Brandenburg steht vor einem entscheidenden Jahr in der Wirtschaftsentwicklung. Unternehmen, Verbände und Kammern im Land gehen eher mit gedämpften Erwartungen ins neue Jahr. Angesichts globaler Handelskonflikte und einer Abkühlung der Konjunktur ist offen, welche Auswirkungen das auf Brandenburg hat.

Trotz aller Skepsis gibt es große und kleine Hoffnungsschimmer am Horizont, die dafür sorgen, dass nicht überall nur Pessimismus herrscht:

Die Tesla-Ansiedlung

Es war ohne Zweifel die Wirtschaftsnachricht des Jahres 2019 für Brandenburg. Der US-Elektroautohersteller Tesla hat sich entschieden, seine „Giga-Fabrik“ in Grünheide im Kreis Oder-Spree zu bauen. Dort sollen einmal 7000 Jobs entstehen. Schon Ende 2021 sollen der SUV Model Y sowie Batterien und Antriebe gefertigt werden. Brandenburg habe überzeugt, sagt der Chef der Wirtschaftsförderung des Landes, Steffen Kammradt: mit Standortvorteilen bis hin zu erneuerbaren Energien, einem professionellen Investorenservice sowie der direkten Nachbarschaft zu Berlin. Kammradt sagt aber auch: „Die Arbeit hat gerade erst richtig begonnen.“

Noch gibt es viele Risiken und einen sehr ambitionierten Zeitplan.

BER-Eröffnung

Der Start des neuen Flughafens in Schönefeld ( Dahme-Spreewald) am 31. Oktober ist zumindest versprochen und von Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup verkündet. Das wäre neun Jahre später als ursprünglich geplant.

Der Brandschutz, die bisherige Achillesferse, scheint nun zu funktionieren. Im Sommer sollen rund 20 000 Komparsen die Betriebsabläufe am Flughafen testen. Die Wirtschaft in der Region hat große Erwartungen und hofft auf einen beträchtlichen wirtschaftlichen Impuls – vor allem im Umfeld des Flughafens. Für potenzielle Investoren gibt es direkt am Flughafen ein Ansiedlungsbüro der Wirtschaftsförderer mit Namen „Airport Region Team“.

Strukturwandel in der Lausitz

Die Region bereitet sich auf den Ausstieg aus der Braunkohle vor. Aber wann der kommt, ist offen. Geplant ist der Ausstieg aus der Verstromung bis zum Jahr 2038. So zumindest hat es die Kohle-Kommission des Bundes vereinbart. Versprochen sind insgesamt bis zu 40 Milliarden Euro Hilfen. Brandenburg bekommt davon 3,5 Milliarden Euro. Zu den bereits mit dem Bund vereinbarten Projekten gehören der Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecken Lübbenau– Cottbus und Cottbus–Forst und der sechsspurige Ausbau der A 13 vom Schönfelder Kreuz bis zum Dreieck Spreewald. In Cottbus soll außerdem eine Medizinerausbildung eingerichtet werden.

Vor Ort sollen in diesem Jahr die Weichen für das Werben von Investoren, die Ansiedlung von Firmen und das Standortmarketing gestellt werden. Brandenburg will dafür enger mit Sachsen zusammenarbeiten. Demnächst soll es ein länderübergreifendes Portal zur Investorenwerbung geben: www.lausitz-invest.de und www.lusatia-invest.com

Der Fachkräftemangel

Dieses Problem wird von Seiten der Wirtschaft und der Politik in diesem Jahr als zentral angesehen. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) sagte der MAZ, die Gewinnung internationaler Fachkräfte – nicht nur für die Tesla-Ansiedlung – sei im neuen Jahr „einer meiner Schwerpunktthemen“. Der Grund: „Aus dem eigenen Potenzial werden wir das nicht decken können.“ Die Wirtschaftsförderung hat eine „virtuelle Karrieremesse“ im Brandenburger Fachkräfteportal eingerichtet und hofft, damit weltweit Fachkräfte anwerben zu können.

Batterie-Produktion

Da ist die Entscheidung noch nicht gefallen, ob der Chemiekonzern BASF in Schwarzheide eine solche Fabrik bauen wird. Der Vorstand muss darüber entscheiden. In Schwarzheide könnten Kathoden für Batteriezellen hergestellt werden, die zum Beispiel für Elektroautos benötigt werden.

Digitale Technologien in ländlichen Räumen

Das Zauberwort heißt „Smart Country“ und bedeutet, dass sich Kommunen stärker digital vernetzen und von den neuen Chancen der Digitalisierung profitieren sollen. Die Wirtschaftsförderung nennt das Projekt „Smart Country Brandenburg“. So können digital Arbeitende ihren Arbeitsort frei wählen. In Bad Belzig, Wittenberge oder Biesenthal gibt es bereits digitale Initiativen. Diesen Trend will das Land weiter ausbauen, unter anderem mit Co-Working-Spaces auf dem Lande.

Von Igor Göldner