Klaistow/Ferch

Größer könnten die Gegensätze nicht sein. Da ist zum einen das riesige Gelände mit seinen Kürbisauslagen, seinem Restaurant und seinen Gemüseständen, wo Hunderte von Menschen flanieren und die Chefin dennoch sagt: „Heute ist gar nichts los.“

Und da ist die kleine versteckte Einfahrt, wo einen nur Töpfe mit duftenden Kräutern, die Katze und schließlich die Hausherrin und ihr Ehemann empfangen. Eines haben die beiden Orte aber gemeinsam. Sowohl auf dem Riesengelände wie auch in der kleinen Einfahrt gibt es ein Schild mit dem Aufdruck „ Hofladen.“

Vier Prozent der Unternehmen vermarkten direkt

Der Spargelhof Klaistow mit seinem großen Verkaufsraum und Heidemarie Knappes Kräutergarten im Ortsteil Ferch der Gemeinde Schwielowsee decken in gewisser Weise das ganze Spektrum der Direktvermarktung im Land Brandenburg ab. Es gibt die großen Höfe mit gut sortierten Läden, die einem Supermarkt für Produkte der Region gleichen – und es gibt die kleinen privaten Häuser, deren Sortiment sich auf ein Regal oder ein Produkt beschränkt.

Vier Prozent der landwirtschaftlichen Unternehmen des Landes Brandenburg vermarkten laut dem Sprecher des Landwirtschaftsministeriums, Sebastian Arnold, zumindest einen Teil ihrer Produkte auch direkt. „Laut dem Ernährungsreport 2018 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft kaufen sieben Prozent der Verbraucher ihre Lebensmittel im Hofladen“, erläutert Arnold. Gilt das auch für Brandenburg, dürften den Hofläden gut hunderttausend Kunden sicher sein.

Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken

Der brandenburgische Verband pro agro e.V. hat in einer Broschüre allein über 500 Angebote im Land Brandenburg zusammengestellt, unter denen sich aber auch Handwerker finden, die bestimmte Dinge vor Ort verkaufen. Das Landwirtschaftsministerium selbst sieht in diesen Läden durchaus eine Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe.

Wie das funktioniert, macht Antje Winkelmann vom Spargelhof Klaistow deutlich, wenn sie zum Beispiel über ihren Heidelbeersaft spricht. Den reinen Heidelbeersaft mit Früchten aus eigenem Anbau presst der Spargelhof selbst. Verkauft wird aber auch Heidelbeerlikör. „Das macht für uns eine Firma in Ferch“, sagt Winkelmann. „Das ist etwas, was wir selbst nicht können.“

"Kräuter-Heidi" Heidemarie Knappe findet auch in ihrem Garten in Ferch (Potsdam-Mittelmark) Giersch, das die meisten nur als Unkraut kennen, das aber als Grundlage für gesunde und köstliche Getränke taugt. Quelle: Rüdiger Braun

Aber auch größere Betriebe nutzen den Heidelbeersaft, der seinen Ursprung in Feldern bei Klaistow hat. Zum Beispiel beliefert der Spargelhof eine Berliner Firma mit dem Saft, die ihn für besondere Marshmallows nutzt. Ähnliche Synergieeffekte kann auch Heidemarie Knappe mit ihrem Fercher Kräuterrepertoire vorweisen. Ihr Wildkräuterpesto verkauft sie sowohl in Potsdam als auch in der Domäne Dahlem, einem Berliner Landgut mit Museum.

So unterschiedlich die Märkte in Klaistow und Ferch sind, so ähnlich ist doch der Hintergrund. Der Hofladen in Klaistow geht eigentlich auf den Direktverkauf von Spargel des großen Spargelanbauers zurück. Er erweiterte im Zuge des Wachstums der gesamten Anlage in den 2000er-Jahren sein Angebot immer mehr. Heute ist es eine beachtliche moderne Verkaufshalle mit einem Sortiment, das sich von Heidelbeermarmelade über eingemachtes Fleisch aus der Region bis hin zu Honig und mit Heidelbeeren verfeinerter Schokolade erstreckt.

Liebe zu den eigenen Produkten

Die gelernte Hotel- und Gastronomiefachfrau Heidemarie Knappe verdient ihr Geld eigentlich hauptsächlich mit ihren Kräuter- und Kochwerkstätten, die sie für ein gutes Dutzend Teilnehmern fast jedes Wochenende anbietet – vorausgesetzt, es ist nicht gerade Lockdown wegen Corona. Noch eine Gemeinsamkeit gibt es zwischen den beiden Direkthändlerinnen. Ihr Herz hängt an ihren Produkten.

Etwas Schöneres, als die eigenen vor der Haustür gewachsenen Produkte weiter zu verarbeiten, gäbe es gar nicht, schwärmt Winkelmann. „Weil wir genau wissen, was drinnen ist“, sagt sie. Das Aroma der in Klaistow gewachsenen Heidelbeeren sei einfach hervorragend – und der Saft bestünde nur aus der ausgepressten Frucht.

Heidemarie Knappe, die "Kräuter-Heidi" von Ferch (Potsdam-Mittelmark), hat in ihrer Kräuterwerkstatt auch ein reiches Angebot an Wildkräuterpesto sowie Giersch-Sirup. Quelle: Rüdiger Braun

In derselben Weise lobt „Kräuter-Hedi“ ihren Gierschsirup, aus dem man durch Zugeben von Mineralwasser eine ähnlich wie Almdudler schmeckende Limonade machen kann. „Für die meisten Leute ist Giersch einfach Unkraut“, sagt sie. Dass das Gewächs mit den gezackten Blättchen auch noch gut gegen Rheuma sei, erfahre man nur in ihren Kursen.

Die Landesregierung schätzt das Engagement der Direktvermarkter: „Durch den direkten Kontakt zum Landwirt fallen die langen Lieferketten weg, die sich in der Corona-Krise als anfällig erwiesen haben“, sagt Sebastian Arnold vom Landwirtschaftsministerium.

