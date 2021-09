Potsdam

Weltweit steigen derzeit die Preise für Erdgas. Das hat auch Auswirkungen für die Verbraucher in Brandenburg: Denn auch die regionalen Gasanbieter reagieren mit Preiserhöhungen von bis zu 25 Prozent.

Oft können Verbraucher Geld sparen, wenn sie ihren Gastarif wechseln. So gehen sie dabei am besten vor:

1. Kündigungsfrist herausfinden

Kunden der Grundversorgung können ihren Vertrag jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen beenden. Bei anderen Anbietern sind Verbraucher für eine bestimmte Zeit an den Gastarif gebunden und können etwa je nach Vereinbarung nur einmal im Jahr kündigen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt einen Blick auf die letzte Gasrechnung: Dort stehe der nächstmögliche Kündigungstermin.

Sind Sie noch länger als drei Monate an Ihren alten Stromanbieter oder Gasanbieter gebunden, sollten Sie die Suche nach einem neuen Energieversorger entsprechend verschieben. In der Zwischenzeit können sich die Angebote am Markt verändern.

Eine Ausnahme gilt, wenn der Energielieferant die Preise während der Vertragslaufzeit erhöhen will. Dann können Kunden nach Angaben der Bundesnetzagentur kündigen, egal, wie lange der Gasvertrag normalerweise noch laufen würde.

2. Neuen Anbieter finden

Verbraucher können entweder ein Unternehmen mit der Suche eines neuen Anbieters beauftragen oder selbst Tarife vergleichen, beispielsweise mit Hilfe von Online-Tarifrechnern. Dafür ist der jährliche Gasverbrauch wichtig, der auf der Jahresendabrechnung steht.

Vergleichen sollten Wechselwillige aber nicht nur den Preis verschiedener Anbieter für die Gaslieferung an den eigenen Wohnort, rät die Bundesnetzagentur. Auch Kündigungsfristen und Vertragslaufzeiten unterscheiden sich. Je kürzer der Vertrag läuft, desto flexibler sind Kunden. Manche Anbieter geben zudem Preisgarantien.

Vorsichtig sollten Kunden bei Vorkasse-Angeboten sein: Geht der Lieferant insolvent, könnten die im Voraus geleisteten Zahlungen verloren sein.

3. Vertrag kündigen

Wenn Kunden ihrem neuen Lieferanten eine Vollmacht ausstellen, kann dieser für sie den bisherigen Vertrag kündigen. Die beiden Lieferanten tauschen Daten aus und organisieren eine Zählerablesung, falls nötig. Der Wechsel muss innerhalb von drei Wochen nach der Anmeldung zur Netznutzung beim Netzbetreiber abgeschlossen sein.

Bei Kündigungen wegen Preiserhöhungen empfiehlt die Bundesnetzagentur Verbrauchern aber, selbst per Einschreiben oder Einwurf-Einschreiben zu kündigen und eine Bestätigung der Kündigung zu fordern. Auf ihrer Homepage stellt sie einen Musterbrief zur Verfügung.

4. Widerrufsrecht beachten

Wenn Sie den Vertrag online geschlossen haben, haben Sie das Recht, den Vertrag ohne Begründung zu widerrufen.

Das gilt nicht nur bei Online-Verträgen, sondern immer, wenn es sich um einen sogenannten Fernabsatzvertrag handelt. Dazu zählen auch Verträge, die Sie per E-Mail, SMS, Fax oder per Brief abschließen. Widerrufsrechte haben Sie auch, wenn Sie den Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen schließen, also zum Beispiel bei sich an der Haustür.

Widerrufen können Sie innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt zu dem Sie ordnungsgemäß über den Widerruf belehrt wurden. In der Regel ist das der Tag des Vertragsschlusses, weil Sie mit der Auftragsbestätigung regelmäßig auch eine Belehrung über Ihr Widerrufsrecht sowie ein Formular für den Widerruf erhalten.

5. Zählerstände übermitteln

Lesen Sie zum Tag des Wechsels den Zählerstand ab. Um Missverständnisse zu vermeiden, teilen Sie den Zählerstand dem zuständigen Netzbetreiber, dem alten und dem neuen Strom- bzw. Gaslieferanten mit.

6. Daten löschen lassen (für Vielwechsler empfehlenswert)

Bei den Verbraucherzentralen gehen immer wieder Meldungen ein, dass Kunden von Energielieferanten trotz guter Bonität abgelehnt werden. Ein möglicher Grund: Vielwechsler, die jährlich einen Wechselbonus mitnehmen sind unattraktiv für Energieanbieter, und werden von einigen Unternehmen abgelehnt.

Wenn Sie häufig den Energieanbieter wechseln, sollten Sie Ihre ehemaligen Energieversorger kontaktieren und um Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bitten.

7. Erneuten Wechsel im Auge behalten

Den nächstmöglichen Kündigungstermin oder den Zeitpunkt, an dem Sie sich erneut um einen Preisvergleich kümmern wollen, sollten Sie sich im Kalender markieren, um keine Fristen zu verpassen.

