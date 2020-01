Prinz von Preußen begrüßt öffentliche Diskussion um Hohenzollern-Entschädigung

Potsdam

Nach der rund dreistündigen Diskussion im Kulturausschuss des Bundestages am Mittwoch zu den Entschädgungsforderungen der Hohenzollern, hat sich nun auch Georg Friedrich Prinz von Preußen geäußert – und die Debatte in seinem Sinne ausgelegt: „Zunächst sollte festgehalten werden, dass zwei renommierte und vor allem unabhängige Juristen übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen sind, dass der Anspruch der Familie Hohenzollern auf Ansprüche nach dem EALG und dem Vermögensgesetz grundsätzlich besteht“, schreibt der Prinz in einer am Donnerstag verbreiteten Stellungnahme.

Dieser „Anspruch“ auf „Ansprüche“ war bislang allerdings nicht abgestritten worden, bedeutet er doch nur, dass die Hohenzollern nach dem EALG, also dem Entschädigungs- und Ausgleichsleitsungsgesetz, ein grundsätzliches Anrecht darauf haben, den Rechtsweg zu beschreiten. Entscheidend ist dagegen die Frage, ob die Ansprüche berechtigt sind. Um diese Frage kreiste am Mittwoch im Bundestag die Diskussion der Historiker.

Zentral ist die Frage: Hat der Kronprinz den Nationalsozialisten erheblichen Vorschub geleistet?

Kritisch ist hier die Frage, ob der Kronprinz Wilhelm vor rund einem Jahrhundert Adolf Hitler und den Nationalsozialisten erheblichen und stetigen Vorschub geleistet habe. Dann nämlich gingen die Hohenzollern leer aus und bekämen keine Entschädigungen für Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg.

Hier schreibt der Prinz von Preußen: „Zu der Frage des erheblichen Vorschubleistens sind die angehörten Historiker u.a. auch auf Grund ihres unterschiedlichen Bemühens um die Quellen nicht zu einem übereinstimmenden Ergebnis gekommen“. So habe sich gezeigt, dass wichtige Quellen, darunter auch unser Hausarchiv, nicht von allen Experten ausgewertet wurden, schreibt das Hohenzollern-Oberhaupt.

Debatte um Forschungen im Hausarchiv der Hohenzollern

In der Debatte im Bundestag hatte vor allem die CDU-Abgeordnete Elisabeth Motschmann immer wieder betont, dass die Landesgutachter das Hausarchiv nicht eingesehen hätten und so wichtige Quellen fehlten. Motschmann fragte so häufig, dass ihr der Landesgutachter Stephan Malinowski irgendwann entnervt entgegnete, woher sie denn wisse, dass das Archiv eine wichtige Quelle sei. Selbst im Gutachten des Hohenzollern-Gutachters Wolfram Pyta, der das Adelsarchiv durchgearbeitet hatte, fänden sich nur zwei oder drei banale Zitate aus diesen Quellen.

In seiner Stellungnahme betonte Georg Friedrich Prinz von Preußen nun, dass er die öffentliche Diskussion begrüße und offen sei für eine umfassende gütliche Einigung. Zudem sei es sein Ziel, dass alle ausgestellten Objekte an ihrem Ort verblieben. „Damit würde sichergestellt, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern wie der Wissenschaft uneingeschränkt zugänglich bleiben“.

Chef de Schlösserstiftung hatte sich gegen Hohenzollern-Museum ausgesprochen

In der Aussschussdebatte hatte der Chef der Schlösserstiftung Christoph Martin Vogtherr dagegen eingewandt, dass eine gütliche Einigung nun seit langer Zeit versucht wurde zu erreichen, sie aber nie gelungen sei. Er sprach sich zudem deutlich gegen die Idee eines Hohenzollern-Museums aus, das die Adelsfamilie ins Spiel gebracht hatte.

Anlass der Debatte waren zwei Anträge der Grünen und der Linken, die eine politische Entscheidung des Bundestags erzwingen wollen, um die Verhandlungsführer der staatlichen Stellen auf eine harte Linie gegenüber dem Adelshaus festzunageln.

