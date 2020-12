Potsdam

Auch in zweiter Instanz hat Georg Friedrich Prinz von Preußen in einem Rechtsstreit Anja Mayer, mit der Linken-Vorsitzenden in Brandenburg, den Kürzeren gezogen. Es ging um eine Pressemitteilung der Partei, in der Mayer sich über die Rolle des Adelshauses Hohenzollern in der NS-Zeit geäußert hatte. Sie hatte kritisiert, die Hohenzollern versuchten, mit Klagen gegen Historiker die wissenschaftliche Erforschung des Thema zu ersticken. Dies hatte sie als „Angriff auf die Kernwerte unserer Demokratie – die Freiheit von Wissenschaft und Medien“ bezeichnet.

Der Preußen-Prinz und Chef des Hauses Hohenzollern hatte auf Erlass einer einstweiligen Verfügung geklagt, um Mayer ein Teil dieser Äußerung zu sagen. In erster Instanz hatte das Landgericht Berlin diesen Antrag zurückgewiesen. Nun hatte auch die Beschwerde zum Kammergericht keinen Erfolg (Aktenzeichen 10W1105/20).

Mayer bezeichnete die Entscheidung des Kammergerichts als „wichtiges Signal“. Das Ergebnis des Verfahrens zeige noch einmal, „wie wichtig es ist, um die Meinungsfreiheit kämpfen.“ Es könne auch betroffene Wissenschaftler und Journalisten ermutigen. Mayer wiederholte ihren Vorwurf, mit seinem „aggressiven presserechtlichen Vorgehen“ schüre das ehemalige Königshaus ein „Klima der Angst“.

Rechtshilfefonds für beklagte Historiker und Journalisten

Im Juni diesen Jahres hatten die Macher der Website „Frag den Staat“ einen Rechtshilfefonds ins Leben gerufen, ironisch „Prinzenfonds“ genannt, damit sich die Betroffenen künftig besser gegen die Medienanwälte von Georg Friedrich Prinz von Preußen zur Wehr setzen können. Initiator Arne Semsrott sagte seinerzeit der MAZ, die „flächendeckenden Abmahnungen und Klagen“ gefährdeten die Forschungs- und Pressefreiheit. Viele Fälle landeten gar nicht erst vor Gericht, weil Beklagte so eingeschüchtert seien, dass sie vorab eine Unterlassungserklärung abgäben.

Von MAZonline/tk