Das steht in den geheimen Gutachten zum Hohenzollern-Streit

Potsdam

Der Satiriker Jan Böhmermann (ZDF-Show „Neo Magazin Royal“) hat sich in den Rechtsstreit zwischen den Hohenzollern und staatlichen Stellen um Entschädigungsansprüche eingemischt. Böhmermann veröffentlichte vier eigentlich unter Verschluss gehaltene historische Gutachten zu der Frage, ob das Adelshaus Hitler „erheblichen Vorschub“ geleistet hat und damit von Entschädigungen ausgeschlossen werden kann. Die Frage wird aller Voraussicht nach vor Gericht geklärt werden müssen, denn Brandenburg hat Ansprüche des Königsgeschlechts abgewiesen.

Zur Einordnung der Gutachter: Christopher Clark ( Cambridge) und Wolfram Pyta ( Universität Stuttgart) vertreten die Hohenzollern-Seite, Peter Brandt (Fernuni Hagen) und Stephan Malinowski ( University of Edinburgh) stärken die Haltung des Landes Brandenburg. Hier die wichtigsten Punkte:

Wie wichtig war die Wahlempfehlung des Kronprinzen Wilhelm für Hitler für die Reichspräsidentenwahl im April 1932?

Die Parteinahme des ranghöchsten Hohenzollern in Deutschland zu Gunsten Adolf Hitlers vor der Wahl des Reichspräsidenten ist unzweifelhaft belegt. Das streitet keiner der vier Gutachter ab. Am 1. April 1932 empfahl der Kronprinz öffentlich die Wahl Hitlers, am 10. April war die Abstimmung, die Hitler gegen Paul von Hindenburg verlor.

Darum geht es im Streit mit den Hohenzollern Georg Friedrich Prinz von Preußen fordert die Rückgabe zahlreicher Wertgegenstände aus Allgemeinbesitz zurück. Darunter sind tausende Gemälde und Kunstgegenstände aus Brandenburger und Berliner Schlössern. Zudem verlangt er dauerhaftes und kostenloses Wohnrecht auf einem von drei Ländereien – eines davon ist das gerade umfangreich sanierte Potsdamer Schloss Cecilienhof. Entscheidend im Streit um den Anspruch auf Entschädigung für Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg durch die sowjetische Besatzungsmacht, ist die Frage, ob die Hohenzollern den Nationalsozialisten „erheblichen Vorschub“ geleistet haben. Dazu haben die Bundesregierung und die Adelsfamilie jeweils mehrere historische Gutachten in Auftrag gegeben.

Welchen Einfluss die Parteinahme des Kronprinzen hatte, darin unterscheiden sich die Deutungen der Gutachter. Für Landes-Gutachter Malinowski wurde der Wahlaufruf des Kronprinzen „ebenso wie spätere Sympathiebekundungen von einer breiten Öffentlichkeit im In- und Ausland wahrgenommen“.

Lesen Sie auch: Prinz von Preußen: Das ist der Strammbaum der Familie Hohenzollern

Auf Seiten der Hohenzollern argumentieren beide Gutachter, dass sich letztlich nicht beziffern lasse, ob die Parteinahme für Hitler tatsächlich etwas Zählbares für die Nazis erbracht habe. Historiker Clark glaubt, der Kronprinz selbst sei der Einzige, der glaubte, seine Wahlempfehlung habe einen Unterschied gemacht.

Und der Stuttgarter Zeitgeschichtler Wolfram Pyta geht sogar davon aus, dass Hitler nichts von der Unterstützung des Kaisersohns hatte und die Zuneigung des Prinzen den Nazi-Führer sogar Stimmen kostete. Denn viele Nationalsozialisten, die oft aus kleinbürgerlichem und proletarischem Milieu stammten, hätten allergisch auf „Symbolfiguren des Ancien Regimes“ reagierten.

Was bedeutete Wilhelms Auftritt beim berüchtigten „Tag von Potsdam “?

Nach dem Landes-Gutachter Mali­nowksi erreichten die „Hilfsdienste“ des Kronprinzen für das NS-Regime am „Tag von Potsdam“ ihren symbolischen Höhepunkt. Diese „zentrale Propagandaveranstaltung zur Auflösung des Reichstages“ begann mit einem großen Staatsakt in der Potsdamer Garnisonkirche – auch der Kronprinz war zugegen.

In der Garnisonkirche nahm Wilhelm nach Malinowskis Schilderung in Husaren-Uniform zusammen mit seiner Familie direkt hinter einem leeren Sessel Platz – Sinnbild für den nicht besetzten Thron des preußischen Königs und deutschen Kaisers. Die Bedeutung dieser Inszenierung sei sehr hoch einzuschätzen. Das Arrangement habe den Kronprinzen während des Staatsaktes gewissermaßen zum „Flügeladjutanten des noch jungen NS-Regimes“ erhoben.

Will Entschädigung vom Staat: das aktuelle Oberhaupt der Hohenzollern-Familie, Georg Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen. Quelle: Christel Köster

Historiker Clark auf Seiten der Hohenzollern nimmt an, Kronprinz Wilhelm habe schlicht befürchtet, bei der von ihm erwarteten Wiedererrichtung der Monarchie von Hitler übergangen zu werden. Wilhelm habe dem Tag von Potsdam beigewohnt, damit nicht einer seiner Brüder den Thron erhalte.

Die Wahlempfehlung für Hitler – ein „flüchtiges Intermezzo“?

War Wilhelms Wahlempfehlung für Hitler nur ein kurzes Intermezzo oder hat der Prinz die Nazis dauerhaft unterstützt? Historiker Mali­nowski ist sicher, dass sich Kronprinz Wilhelm aktiv und kontinuierlich bemüht habe:„Die Propaganda für das NS-Regime – mehrfach in enger Kooperation mit Goebbels - setzt sich auch (und gerade) in Kenntnis der ersten Terrorwellen fort“. Er widerspricht damit Clark, der dies in seinem vorherigen Gutachten angezweifelt hatte.

Der Stuttgarter Historiker Pyta, dessen Gutachten die Hohenzollern entlasten soll, spricht von einem nur „kurzzeitigen taktischen Einvernehmen“ des Kronprinzen mit der NSDAP Anfang April 1932, also vor der Wahl des Reichspräsidenten. Nazis wie Kaiser-Spross hätten ein gemeinsames Interesse daran gehabt, Amtsinhaber Paul von Hindenburg aus dem Rennen zu werfen.

Lesen Sie auch: Böhmermann gibt Bundestag Rückenwind in Hohenzollern-Debatte

Diese Kooperation mit Hitler sei aber nur ein „flüchtiges politisches Intermezzo“ gewesen, urteilt der Forscher. Danach habe der Kaisersohn mit seinem Jugendfreund Kurt von Schleicher (1934 von den Nazis ermordet) paktiert. In Pytas Verteidigungsschrift gerät der Kronprinz zu einem Mann, der versucht habe, den „worst case abzuwehren“ – nämlich freie Hand für Hitler.

Das wertet der vom Land bestellte Gutachter Peter Brandt ganz anders. Der Kronprinz habe zum Machtübergang auf die Nationalsozialisten „in vollem Bewusstsein“ gehandelt und die Diktatur befürwortet, „verbunden mit der Hoffnung auf einen prominenten Platz in den neuen Verhältnissen“, sagt Gutachter Brandt. Zu den Schlüsselgestalten der Machtübernahme der Nazis habe Wilhelm nicht gehört, dennoch war er laut Historiker Brandt „alles andere als eine Randfigur des Geschehens“.

Welche Rolle spielen Nazi-nahe Verwandte?

August Wilhelm („Auwi“) war ab 1930 Mitglied der NSDAP und ab 1931 in der SA. Selbst die entlastenden Gutachten erwähnen dies und halten den Bruder des Kronprinzen für einen überzeugten Nazi. „Auwi“ habe sich wegen seiner volkstümlichen Art bei „ NSDAP und besonders SA außerordentlich großer Beliebtheit“ erfreut, schreibt Historiker Pyta.

„Auwi“ ist laut Historiker Peter Brandt mit Genehmigung des Kaisers im Exil in die Nazi-Partei und die SA eingetreten. Dort sei er „emsig für die Ziele der Bewegung tätig“ gewesen. Für Malinowski haben die politisch aktiven Mitglieder der Familie den Nationalsozialismus „in ihrer Mehrheit zumindest zeitweise als potentiellen Bündnispartner betrachtet und behandelt.“

Von Ulrich Wangemann und Ansgar Nehls