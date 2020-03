Geschichtswissenschaftler fordert Hilfs-Fonds für bedrohte Historiker

Potsdam

Als Reaktion auf das juristische Vorgehen des Hauses Hohenzollern gegen kritische Historiker hat der Geschichtswissenschaftler David Motadel von der London School of Economics and Political Science einen finanziellen Hilfsfonds für Berufskollegen in Spiel gebracht. „Damit ließen sich Historiker in Schwierigkeiten unterstützen“, sagte Motadel auf einer Veranstaltung des Wissenschaftskollegs Berlin am Dienstagabend. Einige Berufsgenossen hätten „erhebliche Belastungen“ finanzieller Art zu verkraften, weil sie sich juristischen Beistand nehmen müssten. Motadel schlug vor, der Historiker-Verband könne eine solche Hilfskasse einrichten.

Der Geist von Cecilienhof

Auf der Veranstaltung unter dem Titel „Der Geist von Cecilienhof: Geschichte, Recht und das Erbe der Hohenzollern“ wertete der Londoner Historiker das anwaltliche Vorgehen des ehemaligen deutschen Herrscherhauses als „Einschüchterung“. Ziel sei eine „Manipulation des öffentlichen Diskurses“, so Motadel. Historiker würden „unterbewusst Worte anders abwägen“, seien sie ständig mit Unterlassungs- und anderen Klagen bedroht. „Man wird weniger frei“, so Motadels Resümee. Er selbst befinde sich jetzt in der Situation, bei der Vorbereitung einer Veröffentlichung den Text mit Juristen durchgehen zu müssen. Dies sei bislang nur bei Übersetzungen ins Persische notwendig gewesen, um Ärger mit iranischen Stellen zu vermeiden. Motadel forscht unter anderem zum Schah von Persien.

Historiker fordern „Rückhalt der Institutionen“

Einen stärkeren „Rückhalt der Institutionen“ forderte auch Daniel Schönpflug, Geschichtsprofessor an der Freien Universität Berlin ( FU). Er glaube, „dass wir nicht vorsichtiger, sondern mutig sein müssen“, so wie es einige Kollegen in dem Streit seien. Einschüchterungsversuche dürften „keine Wirkung haben“.

Schönpflug lobte den TV-Moderator und Satiriker Jan Böhmermann für dessen Coup, das Hohenzollern-Thema mit der Veröffentlichung der Historiker-Gutachten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu haben. Dies sei als „echter Fortschritt“ zu werten, auch wenn die Darstellung „in ihrer Machart an der Schmerzgrenze“ gewesen sei. Böhmermanns Youtube-Film mit dem Titel „Eier aus Stahl: Prinz Georg Friedrich von Preußen“ haben mittlerweile 1,5 Millionen Zuschauer gesehen.

Es geht um Millionen

Hintergrund der Debatte ist der schwelende Rechtsstreit zwischen dem Haus Hohenzollern und den Ländern Brandenburg und Berlin sowie dem Bund über Entschädigungen für Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg in Ostdeutschland. Ursprünglich hatten die Parteien unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Diese außergerichtlichen Gespräche wurden aber bekannt. Teil des Verhandlungskomplexes sind auch vier Gutachten von Historikern, welche die Frage beleuchten sollen, wie stark die Hohenzollern beim Aufstieg Hitlers behilflich waren.

Davon hängt einiges ab für die Dynastie, denn der Staat kann Entschädigungen verweigern, wenn ein Antragsteller nachweislich dem Nationalsozialismus „erheblichen Vorschub“ geleistet hat. Mit anderen Worten: Die Gutachten entscheiden womöglich über die Auszahlung von Millionen Euro. Die Hohenzollern gehen seither anwaltlich gegen Wissenschaftler und Journalisten vor. Zuletzt hatte der Chef des Zentrums für Zeitgeschichtliche Forschung (ZZF) in Potsdam, Martin Sabrow, den Hohenzollern vorgeworfen, sie griffen die Freiheit der Wissenschaft an.

Juristin plädiert für „gegenseitiges Nachgeben“

Die Gespräche drehen sich auch um die Frage, ob die Dynastie ein Wohnrecht in Schlössern wie Cecilienhof oder Lindstedt in ihrer alten Residenzstadt Potsdam erhält. Die Linke hat eine Unterschriftensammlung gestartet, um das Land Brandenburg auf eine harte Linie in den Verhandlungen zu verpflichten.

Aus juristischer Sicht plädiert die Gießener Rechtsprofessorin Marietta Auer für eine außergerichtliche Einigung zwischen staatlichen Stellen und Hohenzollern. Vor Gericht blieben oft „mehr Scherben als Nutzen für alle Beteiligten“, so Auer. Eine solche Einigung sei aber nur „durch gegenseitiges Nachgeben“ zu erreichen. Die Hohenzollern-Entschädigungen verfolgten Deutschland wie ein „historischer Schatten, der uns nachläuft“, sagte Auer – auch weil das ehemalige Herrscherhaus bei der Einigung mit der Weimarer Republik 1926 recht glimpflich davon gekommen sei.

Moderator Dieter Grimm, emeritierter Professor für öffentliches Recht und ehemaliger Bundesverfassungsrichter, ergänzte dies mit der Einschätzung, dass Österreich nach dem Ersten Weltkrieg mit seiner radikaleren Enteignung der Habsburger-Dynastie „besser gefahren“ sei als Deutschland.

Von Ulrich Wangemann