Potsdam

Die Berliner machen vor, wie politischer Rückhalt im Entschädigungsstreit mit den Hohenzollern aussehen kann: Die Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken hat dem Senat den Auftrag gegeben, keine Hinterzimmerverhandlungen mit der Ex-Kaiserdynastie mehr zu führen und solidarisiert sich mit den Dutzenden Wissenschaftlern, Journalisten und Politikern, auf die Wilhelms II. Nachfahre Georg Friedrich seine Anwälte hetzt. Natürlich entscheidet eine solche Positionierung eines Landesparlaments noch nichts – erst recht nicht vor Gericht. Aber in der Politik geht es auch um Haltungsfragen.

Verantwortungsträger oder egozentrische Sippe?

Die Hohenzollern müssen sich ernsthaft überlegen, welche Rolle sie im demokratischen Deutschland einnehmen wollen: Die einer verantwortungsvollen Familie mit Geschichte oder die einer egozentrischen Sippe von Gewinnmaximierern. Bei dieser Entscheidung kann eine klare Stellungnahme der Parlamente helfen. Es wäre ein starkes Signal an Kaisers Nachfahren, wenn alle betroffenen Volksvertretungen sich einig wären. In Brandenburg ist das keineswegs klar. Dort ist sich die SPD uneins, ob man verhandeln oder streiten soll. Zudem befinden sich die märkischen Sozialdemokraten in einer Koalition mit der CDU. Und die war in Berlin am Donnerstag ziemlich Hohenzollern-treu.

Von Ulrich Wangemann