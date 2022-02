Potsdam

Dem Haus-Chef der Hohenzollern, Georg Friedrich Prinz von Preußen, schlägt nach seinem Antrag auf Fristverlängerung um ein Jahr im Vermögensstreit mit der öffentlichen Hand Ablehnung entgegen. Die Linke im Brandenburger Landtag hat nach der Ankündigung des Ur-Ur-Enkels von Wilhelm II., er brauche mehr Zeit für seine Stellungnahme (unter Verweis auf historische Recherchen und mögliche Güteverhandlungen mit den betroffenen Regierungen in Potsdam und Berlin), eine dringliche Anfrage an die Brandenburger Landesregierung gestellt.

Linke: Verlängerung wäre „Einknicken“ vor Hohenzollern

Darin soll diese versichern, dass sie keinen Aufschub befürworte – die Aufforderung geht insbesondere an Finanzministerin Katrin Lange (SPD), die schon einmal einen Aufschub hingenommen hatte. Die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion, Isabelle Vandre, sagte: „Einer erneuten Fristverlängerung zuzustimmen wäre ein Einknicken der Landesregierung und ist meines Erachtens nicht mit dem im Mai letzten Jahres gefassten Beschluss des Landtages zur Volksinitiative ‚Keine Geschenke den Hohenzollern‘ vereinbar.“

Ihre Fraktion erwarte, „dass die Landesregierung den Vorstoß der Hohenzollern zurückweist und auf eine baldige Ansetzung der Verhandlungstermine drängt.“ Die Anfrage soll noch in der Plenarsitzung in der laufenden Woche behandelt werden.

Vandre sagte, sie habe den Eindruck, Georg Friedrich Prinz von Preußen scheue die gerichtliche Auseinandersetzung nach den „zahlreichen Publikationen und Beweisketten der vergangenen Monate“ mittlerweile.

Grüne: Hohenzollern sehen „Felle davonschwimmen“

Auch die kulturpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Sahra Damus, lehnt eine Fristverlängerung für eine Stellungnahme seitens der Hohenzollern ab. „Herrn Prinz von Preußen scheint es darum zu gehen, ein Urteil hinauszuzögern oder zu verhindern, weil er seine Felle davonschwimmen sieht“, so Damus. Mehrere aktuelle Publikationen seien „zu dem Ergebnis gekommen, dass Kronprinz Wilhelm den Nationalsozialisten erheblich Vorschub geleistet hat, etwa die Bücher von Stephan Malinowski und Lothar Machtan“, sagte die Landtagsabgeordnete.

Damus sieht in dem Verlängerungsantrag ein weiteres mögliches Motiv: „Möglicherweise erhofft sich Herr Prinz von Preußen, durch immer neue formale Anträge das Verfahren so auszudehnen, bis irgendwann in mehreren Jahren die politischen Konstellationen in Brandenburg, Berlin und dem Bund erfolgsversprechend erscheinen.“ Allerdings hätten sowohl das rot-schwarz-grün regierte Brandenburg als auch das rot-grün-rot-geführte Berlin per Parlamentsbeschluss bekräftigt, dass die Frage der Vorschubleistung für Hitler endgültig nur gerichtlich geklärt werden könne.

Hohenzollern: „Kronprinz eher Randfigur beim Aufstieg Hitlers“

Wenn Georg Friedrich die gerichtliche Auseinandersetzung „offensichtlich seit mehreren Jahren selbst nicht fortführen möchte, gibt es einen einfachen Weg, diese zu beenden: Er kann die Klage zurückziehen“, sagte Damus.

Die Hohenzollern liegen mit dem Land Brandenburg im Rechtsstreit um Entschädigung für nach 1945 enteignete Schlösser. Es geht um 1,2 Millionen Euro. Das Land will diese Zahlung nicht gewähren, weil es bei den Hohenzollern eine erhebliche Mitverantwortung („maßgebliche Vorschubleistung“) für den Aufstieg Hitlers sieht – das entsprechende Gesetz sieht in diesem Fall vor, dass die Nachfahren von Mitschuldigen leer ausgehen. Die Hohenzollern klagen gegen diesen Bescheid. Sie sehen ihren Vorfahren, den Kronprinz, eher als Randfigur beim Aufstieg der Nazis. Sie haben bereits zweimal eine Verlängerung ihrer Frist zur Stellungnahme erwirkt. Haus-Chef Prinz von Preußen verweist auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu der fraglichen Zeit.

Von Ulrich Wangemann