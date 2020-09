Potsdam

Anfang September hätte eigentlich in München der Deutsche Historikertag stattgefunden. Ein Schwerpunkt sollte das rechtliche Vorgehen der Hohenzollern gegen Geschichtswissenschaftler sein. Die Düsseldorfer Mittelalter-Professorin Eva Schlotheuber, Vorsitzende des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, erklärt, wie der juristische Streit die Arbeit der Wissenschaftler beeinflusst

Anwälte versus Historiker – dieser Tagesordnungspunkt war mit Spannung erwartet worden.

Anzeige

Eva Schlotheuber: Ich bedauere sehr, dass der Historikertag wegen Corona verschoben werden musste. Das Thema Klagen gegen Historiker werden wir im kommenden Jahr behandeln. Der Fall Hohenzollern ist aber nur einer von mehreren.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Aristokratie wurde vor hundert Jahren abgeschafft. Warum beschäftigen wir uns dennoch derart mit den Folgen?

Die Relevanz ist so hoch, weil es um unseren kollektiven Erfahrungsraum geht. Die vielen Brüche in der deutschen Geschichte seit Ende des Kaiserreichs bilden den Erfahrungshorizont, vor dem wir aktuelle Themen bewerten, Entscheidungen treffen und unsere Vorstellungen von der Zukunft entwickeln. Eine Gesellschaft muss diesen Erfahrungsraum kollektiv pflegen und einen gewissen Konsens finden. Sonst werden wir uns über wichtige Fragen der Gegenwart nicht verständigen können.

Wie ist der Stand der Klagewelle?

Es waren im Februar bereits etwa 120 Abmahnungen und eine Vielzahl von gerichtlichen Verfahren, jetzt sind es vermutlich wesentlich mehr. Davon betreffen rund eine Handvoll Historiker. Meines Wissens wurde bislang nur in einem Fall eine Unterlassungserklärung unterschrieben. Alle anderen Historikerinnen und Historiker, die seitens des Hauses Hohenzollern mit Klageandrohungen konfrontiert waren, haben sich dazu entschlossen, nicht zu unterschreiben.

Die Vorsitzende des Verbands der Historikerinnen und Historiker Deutschlands, Eva Schlotheuber. Quelle: Georg Wendt/dpa

In einigen Fällen hat der Vertreter der Hohenzollern bemerkenswerter Weise den Abmahnungen trotz ihrer Zurückweisung keine gerichtlichen Schritte folgen lassen. In manchen anderen Fällen laufen die von den Hohenzollern sodann angestrengten Verfahren noch. Die Briefe der Hohenzollern-Anwälte beinhalten zumeist zwei, drei inkriminierte Sätze, die jeweils mit einer eigenen Klagesumme versehen sind. Diese Summe legt der Unterlassungsgläubiger fest – also das Haus Hohenzollern. Jeden Punkt muss man einzeln vor Gericht verteidigen und argumentieren, warum es sich um freie Meinungsäußerung und keine Falschaussage handelt.

Um wie viel Geld geht es?

Bei jeder inkriminierten Äußerung geht es um einen Gegenstands- beziehungsweise Streitwert von 10.000 Euro. Diesen Streitwert, auf dessen Basis dann die Rechtsanwalts- und Gerichtsgebühren bemessen werden, nimmt zum Beispiel das Landgericht in Berlin an. In meinem Fall sind es zwei Aussagen, also betrüge der Streitwert immerhin 20.000 Euro. Die Frage ist, wie es weiter geht. Die Fälle, die von Georg Friedrich von Preußen vor Gericht gebracht werden, macht er in den mir bekannten Fällen bislang beim Landgericht Berlin anhängig. Dort ist eine Kammer zuständig, die bislang nahezu alles durchgewunken hat, was von Seiten des Hohenzollern-Vertreters beantragt wurde. Wenn es dann noch in die nächste Runde geht, in diesem Fall also vor das Kammergericht, wird es natürlich noch teurer.

Wie stark sind Ihre Kollegen eingeschüchtert?

Es macht schon einen Unterschied, wenn bei jeder Äußerung auf jede Formulierung Acht gegeben werden muss. Der Vorwurf der Falschaussage ist geeignet, das Ansehen der betroffenen Historiker zu diskreditieren und ihre Expertise zu unterminieren. Natürlich muss man die eigenen Arbeiten und Aussagen immer kritisch würdigen. Aber bei den Unterlassungsforderungen geht es nicht um eine inhaltliche Bewertung der Aussage, die durch die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit geschützt ist, sondern nach meiner Erfahrung und Beobachtung um einzelne Bemerkungen und Formulierungen. Der Angriff zielt offenbar darauf ab, das Vertrauen und die Autorität der Historiker zu untergraben.

Die Hohenzollern haben gleichzeitig eine eigene Homepage ins Leben gerufen namens „Preussen.de“, die erklärend und vermittelnd daher kommt. Sehen Sie das als Teil einer Doppelstrategie?

Ja, das ist ganz deutlich mein Eindruck. Man wirbt einerseits um Verständnis, stellt sich als nette Familie dar, die Ansprüche habe wie andere Leute auch – in den Schlössern hätten die Vorfahren gewohnt, man hänge daran. Andererseits beißt man unliebsame Meinungen aus dem öffentlichen Raum weg. Diese Vorgehensweise, die auf mich den Eindruck einer Strategie macht, funktioniert leider recht gut. Die Hohenzollern haben es immerhin geschafft, dass der aus meiner Sicht herrschende Forschungsstand – nämlich dass die Hohenzollern die Machtergreifung der Nationalsozialisten substanziell unterstützt haben – in Frage gestellt werden konnte. Dabei herrscht ein Konsens unter Historikern, dass diese Verwicklung des Hauses nachgewiesen ist. Über die Bewertung, also ob das Vorschubleisten des Nationalsozialismus durch die Hohenzollern als erheblich im juristischen Sinne bezeichnet werden muss, darüber gibt es einige wenige abweichende Einschätzungen.

Die Hohenzollern verweisen auf noch nicht gesichtete Quellen. Solange die nicht ausgewertet seien, könne kein abschließendes historisches Urteil gefällt werden. Stimmt das?

Natürlich sind wir immer auf der Suche nach neuen Quellen und hinterfragen auch immer kritisch die alten. Aber solches entlastendes Material ist nach meiner Kenntnis noch nicht vorgelegt worden. Man muss sich die Frage stellen, ob das nicht Taktik ist.

Was könnte in diesen ominösen Papieren stehen, um etwa den Kronprinzen zu entlasten? Er hatte immerhin zur Wahl Hitlers aufgerufen.

Es wird viel um Briefe gehen. Ich glaube aber, es geht gar nicht in erster Linie darum, dass der Kronprinz im Nachhinein entlastet wird. Ziel der Hohenzollern dürfte es wohl eher sein, das abschließende Urteil über das Verhalten des Kronprinzen für noch nicht fällbar zu erklären. Währenddessen können Verhandlungen mit dem Staat geführt werden – dies möglicherweise zudem noch nicht-öffentlich, falls sich die Verhandlungspartner darauf verständigen wollen.

Die Brandenburger Landesregierung hat im August den Hohenzollern ein Jahr länger Zeit eingeräumt, um ihre Position zu begründen. Der derzeit ruhende Gerichtsstreit wird bis August 2021 nicht aufgenommen. Wie werten Sie diesen Schritt?

Das halte ich für sehr problematisch. Es ist den Hohenzollern damit gelungen, dieses Verfahren, das von den Linken in der alten Landesregierung „scharf gestellt“ worden war, jetzt mit Zutun der neuen Landesregierung wieder auszubremsen. Sie haben nun weitere zwölf Monate Zeit, zu einer außergerichtlichen Einigung zu kommen. Es geschah auf Wunsch der Familie. Historische Expertise spielt bei den Gesprächen, die zudem vermutlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt werden, dann möglicherweise keine Rolle mehr. Vor allem aber ist eine öffentliche Diskussion über die Rolle der Hohenzollern sowohl gestern und heute notwendig.

Die Familie wacht über den Zugang zu ihren Archiven. Wie schwer zugänglich sind diese Quellen?

Bei dem Familienarchiv ist man darauf angewiesen, dass Zugang gewährt wird. Es kommt offenbar vor, dass sich die Antragsbearbeitung über Monate hinzieht beziehungsweise dass man Monate warten muss. Die Hohenzollern ließen hier übrigens offenbar darauf verweisen, dass der zuständige, ähnlich einem Archivar tätige beziehungsweise auftretende Mitarbeiter nicht ständig vor Ort in der Burg Hohenzollern sei. Man fragt sich allerdings: Wie ist die interne Gewichtung, wenn genug Geld dafür da ist, hochrangige Juristen zu beschäftigen? Die Einstellung eines Archivars, der vor Ort tätig sein könnte, würde keine hohen Kosten verursachen.

Was im Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem liegt, ist doch Staatsbesitz.

Ja, aber es gibt Akten, deren Einsicht der Zustimmung des heutigen Haus-Chefs Georg Friedrich bedarf.

Welches Verhältnis sollte eine Demokratie zu einer Ex-Herrscherfamilie haben?

In jedem Fall wäre es gut, wenn auf beiden Seiten ausreichend Souveränität besteht, um die eigene Rolle sowohl zu Beginn der noch ungefestigten Demokratie aber als auch heute kritisch zu reflektieren. Für uns als Gesellschaft ist es besonders wichtig, dass das Wissen um die einschneidenden Ereignisse nach dem Ende des ersten Weltkriegs, der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus und des zweiten Weltkriegs, aber auch der DDR und der frühen Bundesrepublik lebendig bleibt. Auf dieser Basis dieses Wissens muss jede Generation eigene Antworten finden, sich immer wieder neu darüber verständigen. Diese öffentliche Auseinandersetzung ist im Fall der Hohenzollern noch nicht ausreichend geführt worden.

Haben sich die Hohenzollern als deutsche „Royals“ mit dem scharfen Vorgehen gegen Vertreter der Öffentlichkeit nicht selbst ins Knie geschossen?

Ich bin nicht sicher, dass es ihnen geschadet hat. Dieses Vorgehen ist ja partiell erfolgreich. Natürlich ist der Imageschaden groß. Die Georg Friedrich wohl wirklich wichtigen Anliegen können aber im Windschatten der ganzen Aufregung erfolgreich werden. Mit einer Entschädigung wäre eine Rehabilitation verbunden. Die Familie würde rechtmäßig einen Teil des Besitzes erhalten.

Historiker stehen plötzlich im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, ihre Expertisen sind gefragt. Ist der Streit nicht eigentlich gut für die Zunft?

Eine entscheidende Funktion der Geschichte wird sichtbar: Sie bildet den Erfahrungsraum einer Gesellschaft als Basis dessen, worauf sich eine Gesellschaft einigen kann. Ohne eine öffentliche Diskussion über die Bewertung dieser kollektiven Erinnerung ist ein gesellschaftlicher Konsens nicht möglich. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kann freilich sehr schmerzhaft sein, das hat die Aufarbeitung des Nationalsozialismus deutlich gezeigt. Aber sie ist notwendig, wenn nicht die nächste Generation vor unlösbaren Problemen stehen soll. Diese Chance sollten wir ergreifen.

Was ist aus der Idee für den Historikertag geworden, den Rechtsvertreter der Hohenzollern zu einer Diskussion zu laden?

Unsere Vorbedingung war, dass die Klageandrohungen gegen die Historiker vorher zurückgezogen werden. Die Bereitschaft dazu ist aber offenbar nicht da. Und natürlich kann ein Historiker auf dem Podium nicht neben dem Rechtsvertreter der Hohenzollern sitzen, die gegen ihn rechtlich vorgehen – um dann mit seinen Antworten gegebenenfalls auch noch die Basis für neue Klagen zu produzieren.

Von Ulrich Wangemann