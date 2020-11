Potsdam

Der Briefschatz der letzten deutschen Kaiserin Auguste Viktoria, der vor fast zweieinhalb Jahren im Neuen Palais entdeckt wurde, ist weiter ungehoben. Der Grund ist ein Eigentumsstreit zwischen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) und der Familie der Hohenzollern, die bis 1918 das deutsche Kaiserhaus stellte.

Die Hohenzollern bestätigten auf MAZ-Anfrage den Eigentumsstreit. „Die Frage nach dem Eigentum der Briefe gehört zu denjenigen Punkten, die zwischen der SPSG und dem Haus Hohenzollern außerhalb der Vermögensverhandlungen noch geklärt werden müssen.“, erklärte Stefan Schimmel, der Kunstberater und Kurator der Generalverwaltung der Hohenzollern-Familie. Das heißt, dass die Briefe nicht zu den Entschädigungsforderungen der Hohenzollern ans Land Brandenburg gehören, sondern auf anderem Wege geklärt werden soll.

1000 ungeöffnete, persönliche Briefe der Kaiserin

Dennoch sind die 1000 persönlichen Briefe dadurch weiterhin ungeöffnet und in jenem Zustand, in dem sie im August 2018 der Öffentlichkeit präsentiert worden waren, eine wissenschaftliche Bearbeitung habe nicht stattgefunden, bestätigte SPSG-Sprecher Frank Kallensee auf MAZ-Anfrage.

Das Neue Palais war Wohnsitz der letzten deutschen Kaiserin. Quelle: Friedrich Bungert

Vor zwei Jahren war innerhalb der Schlösserstiftung von einem „ Sensationsfund“ die Rede, der bei den Vorbereitungen für die Ausstellung „Kaiserdämmerung“ zum Ende der Monarchie in Deutschland 1918 im Neuen Palais gemacht worden war. Es handelt sich um zwei in einem Schrank versteckte Kisten voller Briefe der damaligen Kronprinzessin mit engen Familienmitgliedern und Verwandten wie der englischen Queen Victoria.

Nach der Präsentation der größtenteils ungeöffneten und versiegelten Briefe in der Ausstellung „Kaiserdämmerung“ im Neuen Palais zum Ende der Monarchie in Deutschland sollten diese „wissenschaftlich erschlossen werden“, hieß es damals. Die Idee einer ersten Edition zum 100. Todestag der Kaiserin im April 2021 ist wegen des Eigentumsstreits allerdings nicht weiter verfolgt worden.

„Gleichwohl sondieren die SPSG und die Familie Hohenzollern derzeit, wie das geplante Projekt der wissenschaftlichen Erschließung der Briefe ungeachtet der Eigentumsfrage gemeinsam mit dem Geheimen Staatsarchiv zu Berlin ermöglicht werden kann“, so Hohenzollern-Kurator Stefan Schimmel.

Historiker fordert Freigabe für die Wissenschaft

Dass dies tatsächlich passiert, fordert auch der Potsdamer Historiker Martin Sabrow, Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF). Er spricht sich deutlich dafür aus, dass die Briefe geschichtswissenschaftlich untersucht werden.

„Unabhängig von den Eigentumsverhältnissen sollten die Briefe der Geschichtsforschung zur Verfügung gestellt werden“, sagt er, „das ist keine rechtliche, sondern eine ethische Forderung, die sich an die besondere Rolle der Familie Hohenzollern in der deutschen Geschichte knüpft. Sie sind nicht nur eine Privatfamilie, sondern eine ehemalige Dynastie, die bis 1918 zugleich den Staat verkörperte.“

Hochzeitsbild von Kaiser Wilhelm II. und Kaiserin Auguste Victoria. Quelle: dpa

Die Eigentumsfrage hält Sabrow allerdings für kompliziert. „Die Schlösserstiftung hat mit gutem Grund ihren Anspruch auf das Eigentum an den Briefen aus der Zeit vor und nach der Eheschließung Auguste Victorias mit dem späteren Kaiser Wilhelm II. geltend gemacht“, sagt er.

„Trotzdem wird es am Ende darauf ankommen, ob das 1926 im Zuge der Vermögensauseinandersetzung in staatliche Obhut gekommene und zu einem Museum gemachte Neue Palais mit allem Inventar in staatliches Eigentum überging oder ob die Familie noch Besitzrechte an dort später aufgefundenen Dinge geltend machen kann“, so Sabrow weiter. Es sei eine ähnlich schwierige Frage, wie wenn man auf seinem Grundstück einen Schatz findet. „Wem gehört der eigentlich?“

Die deutsche Kaiserin Auguste Victoria Auguste Vitoria wurde 1858 als Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg in eine Herzogsfamilie in der Niederlausitz östlich der Oder geboren. 1881 heiratete sie mit 29 Jahren Prinz Wilhelm von Preußen, den späteren Kaiser Wilhelm II., und war seit 1888 Königin von Preußen und deutsche Kaiserin. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 und der Abdankung des Kaisers musste sie ihren Hauptwohnsitz, das Neue Palais in Potsdam, verlassen. Sie starb am 11. April 1921 in Haus Doorn, dem niederländischen Exil des früheren Kaiserpaars. Beigesetzt wurde sie am 19. April 1921 auf eigenen Wunsch im Antikentempel im Park Sanssouci. Dem Trauerzug sollen 200.000 Menschen beigewohnt haben.

Für den Historiker stellen sich auch weitere Fragen: Sind die Briefe nur während der Verhandlungen oder gar endgültig der Forschung entzogen? Wenn nicht, welchen Einfluss auf eine Veröffentlichung würde die Familie der Hohenzollern haben – angefangen bei etwaigen Tantiemen einer Publikation bis hin zum Recht auf Untersagung einer Veröffentlichung, wie Sabrow sagt. Er geht davon aus, dass die Hohenzollern der Geschichtsforschung keine Steine in den Weg legen werden. Aber: „Ob die Praxis der Absichtsbekundung standhält, wird man dann sehen müssen.“

Briefkuvert: „Die letzten Briefe der Kaiserin Augusta an mich, Nov.-Dec. 1889“. Quelle: SPSG/Jörg Kirschstein

Zur Bedeutung der Briefe für das Geschichtsbild des Wilhelminischen Zeitalters will Sabrow kein Urteil abgeben. Bei der Präsentation des Fundes wurde nach einer ersten Sichtung von sehr privaten Korrespondenzen ausgegangen, gleichwohl hieß es damals, dass der Inhalt „möglicherweise auch ein neues Licht auf die letzte deutsche Kaiserin und ihre Zeit zu werfen vermag.“

So warten ein versiegeltes Kuvert mit dem Text „Die letzten Briefe der Kaiserin Augusta an mich, Nov.-Dec. 1889“, der Vorgängerin Auguste Viktorias, sowie „Briefe von der Königin von England“ darauf, geöffnet zu werden.

Von Peter Degener