Potsdam

Die Familie Hohenzollern hat im Verfahren gegen das Land Brandenburg um Entschädigungen für enteignetes Eigentum eine erneute Fristverlängerung um ein Jahr beantragt. Das bestätigte ein Sprecher des Hauschefs Georg Friedrich Prinz von Preußen der MAZ. Ein entsprechender Antrag sei am Freitag gestellt worden. Die Familie bittet darin um mehr Zeit für eine umfangreiche Stellungnahme in der Vermögensauseinandersetzung.

Preußens ehemalige Königsfamilie und das Land befinden sich im Rechtsstreit um Zahlungen aus der Staatskasse an die Familie in Höhe von 1,2 Millionen Euro – es geht um Entschädigung für enteignete Immobilien. Haus-Chef Georg Friedrich sagte am Freitag, der Schritt könne „Gespräche mit der neuen Bundesregierung und der neuen Regierung in Berlin für eine außergerichtliche Einigung zu ermöglichen“. Er biete eine „subtanzielle Kompromissbereitschaft“. Es sei ihm „ein persönliches Anliegen, unser gemeinsames Kulturerbe dauerhaft für die Öffentlichkeit zu erhalten. Dazu sei eine „umfassende Gesamteinigung“ die beste Lösung, so Georg Friedrich.

Über den Aufschub entscheiden muss das Verwaltungsgericht Potsdam. Kommen die Richter der Familie entgegen, würde sich der von Beobachtern seit einiger Zeit erwartete Gerichttermin automatisch verschieben.

Familie wünscht sich mehr Zeit für neue Erkenntnisse

Hohenzollern-Familienoberhaupt Georg Friedrich Prinz von Preußen (45) argumentiert, er brauche mehr Zeit, um neuere Forschungsergebnisse in seine Stellungnahme zu dem Rechtsstreit einfließen lassen zu können. Tatsächlich sind seit Ausbruch der Hohenzollerndebatte im Jahr 2019 mehrere Fachbücher mit neuen Erkenntnissen zu der Rolle der Hohenzollern in den 1920er-Jahren und im Dritten Reich erschienen.

Dazu gehören Bücher des Hohenzollern-kritischen Edinburgher Historikers Stephan Malinowski („Die Hohenzollern und die Nazis“) sowie des den Hohenzollern nahestehenden Historikers Lothar Machtan zur Figur des Kronprinzen Wilhelm („Der Kronprinz und die Nazis“), außerdem ein geschichtswissenschaftlicher Sammelband zum Stand der Diskussion („Die Hohenzollerndebatte“), der überwiegend eine entlastende Perspektive zugunsten der Familie einnimmt.

Es ist nicht der erste Aufschub

Die Hohenzollern hatten bereits im Sommer 2020 eine erste, einjährige Fristverlängerung genehmigt bekommen, danach noch einmal einen sechsmonatigen Aufschub. Die Preußen-Familie wollte diese Zeit damals nutzen, um „die Voraussetzungen für einen Vergleich zu schaffen“, heißt es auf ihrer Web-Seite.

Finanzministerin Katrin Lange (SPD) als Verfahrensgegnerin hatte ihre Zustimmung zu dem Aufschub damals damit begründet, dass beide Seiten Zeit für eine Verhandlungslösung gewönnen. Die Linke in Brandenburg hielt Lange in diesem Zusammenhang vor, sie „knicke ein“ und räume ohne Not die bisherige Verhandlungsposition. Es gebe keine Grundlage, um mit den Hohenzollern über Entschädigungen zu verhandeln

Eine Entschädigung für enteignete Schlösser

Der Betrag von 1,2 Millionen Euro, um den es vor Gericht geht, steht der Familie nach eigener Auffassung für den Verlust ihrer Immobilien im Zuge der Enteignungen in der sowjetischen Besatzungszone beziehungsweise zu DDR-Zeiten zu. Darunter fallen etwa die Schlösser Cecilienhof in Potsdam und Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin). Das Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz aus dem Jahr 1994 gesteht enteigneten Familien einen bestimmten Prozentsatz des Wertes ihrer verlorenen Liegenschaften zu.

Für bewegliche Objekte sieht das Gesetz die Rückgabe vor. In einem zweiten Verfahren verlangen die Hohenzollern deshalb die Rückgabe von Kunstgegenständen und Inventar – zum Beispiel Möbel und Gemälde aus den enteigneten Schlössern. Dieses Verfahren ist aber noch nicht vor Gericht gelandet, deshalb ist es jetzt nicht von dem Fristverlängerungsbegehren betroffen.

Greift die Unwürdigkeitsklausel?

Der Gesetzgeber hatte in das Gesetz 1994 eine Unwürdigkeitsklausel eingefügt. Familien, deren Vorfahren das Hitlerregime oder die kommunistische Diktatur maßgeblich befördert haben, sollen leer ausgehen. Die Nachfahren all jener Personen, die Mitschuld an der Katastrophe des Dritten Reichs und des Zweiten Weltkriegs sowie an den Enteignungen nach dem Krieg tragen, sollen nicht profitieren, so die Logik des Gesetzes.

Genau um diesen Punkt dreht sich die Kontroverse: Das Land Brandenburg hält die Hohenzollern nicht für entschädigungsberechtigt, weil der ehemalige Kronprinz Wilhelm 1932 Wahlwerbung für Hitler gemacht hat und auch an anderer Stelle den Nationalsozialisten beim Aufstieg zur Macht und deren Festigung assistiert hat. Die Hohenzollern streiten das nicht ab, halten aber den Beitrag des Sohns von Ex-Kaiser Wilhelm II. nicht für maßgeblich. Die Kaiser-Nachfahren klagen gegen das Land wegen des abgelehnten Bescheides. Mehrere Historiker haben in diesem Streit als Gutachter Stellung genommen.

Güteverhandlungen sind vorerst gescheitert

Was die öffentliche Debatte komplex macht: Es gibt außer den von den genannten Verfahren betroffenen Objekten noch Tausende andere, deren Eigentumsrechte unklar sind. Andere gehören klar den Hohenzollern, werden aber aber ohne aktuelle gesetzliche Grundlage in Museen und Schlössern ausgestellt. Familienoberhaupt Georg Friedrich wollte ursprünglich auf außergerichtlichem Wege eine Paketlösung für all diese Themenkomplexe mit den Ländern Brandenburg, Berlin und dem Bund finden.

Nach jahrelangen Verhandlungen – sie begannen 2014 - mit der öffentlichen Hand wurden 2019 Details publik, im Brandenburger Landtagswahlkampf eskalierte die Auseinandersetzung, zumal die Familie zahlreiche Historiker, Politiker und Journalisten verklagte, die sich öffentlich zu dem Vorgang geäußert hatten.

Unter dem Eindruck dieses Vorgehens stimmten die Parlamente von Brandenburg und Berlin für Beschlüsse, wonach die Landesregierungen jeweils eine harte Linie gegenüber den Hohenzollern zu fahren hätten. Das heißt: Die Länder sollen die Sache so weit wie möglich gerichtlich klären und nicht in Verhandlungen. Außerdem sollten, so beschloss das Berliner Abgeordnetenhaus, sämtliche Forderungen des Hauses offengelegt werden.

Von Ulrich Wangemann