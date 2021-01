Holpriger Start in Brandenburg: Die Corona-Hotline startet mit Problemen

Tag eins der Impf-Hotline in Brandenburg und schon gibt es Probleme: Die Terminvergabe für die Corona-Impfungen hat in Brandenburg am Montag mit technischen Problemen begonnen. Die Rufnummer 116 117 scheint überlastet. Impfberechtigte berichten gegenüber der MAZ von massiven Schwierigkeiten an einen Termin zu kommen. Auch nach Stunden sei kein durchkommen, so erzählt es einer der Gesprächspartner.

Auch ein Test-Anruf der MAZ bleibt ohne Erfolg. Nach verwirrenden Ansagen und der Bitte, sich bei Fragen an den Hausarzt zu wenden, folgt ein Hinweis zum Datenschutz, danach wird das Gespräch abrupt beendet.

Kein guter Start für die Impfungen in Brandenburg

Kein guter Start für die langersehnten Impfungen in Brandenburg. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gibt sich trotzdem optimistisch. Sie rechne mit deutlich mehr Corona-Impfungen in den kommenden Wochen, sagte Nonnemacher am Montag in einem Radio-Interview.

Bisher sind in Brandenburg 3309 Menschen geimpft worden. In der ersten Kalenderwoche sollen 7.000 weitere Impfungen hinzukommen. Dazu kommen weitere Impfungen in Seniorenheimen. Am Dienstag sollen außerdem zwei Impfzentren in Potsdam und Cottbus starten.

In Brandenburg können ab heute Termine für Impfungen gegen das Coronavirus vereinbart werden. Impfungen gibt es zunächst für über 80-Jährige, die Zuhause leben. Die Hotline der kassenärztlichen Vereinigungen ist kostenfrei. Die Nummer lautet 116 117.

Von Gesa Steeger