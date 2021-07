Potsdam

Die Pandemie als Innovationstreiber: Das gilt gewiss für das digitale Arbeiten von zu Hause aus. Was aber wird von der pandemie-forcierten neuen Arbeitskultur bleiben, wenn die Corona-Krise vorbei oder wenigstens in Schach gehalten ist?

In Brandenburg deutet sich ein kleiner Kulturwandel an. Dort, wo Arbeitgeber und Beschäftigte gute Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht haben, wird dies auf Basis individueller Vereinbarungen auch künftig möglich sein. Aber mancher Chef wird froh sein, wenn er seine Mitarbeiter wieder zurück in die Büros beordern kann.

Berufs- und Privatssphäre verschwimmen

Homeoffice hat Vor- und Nachteile. Beruf und Familie lassen sich einfacher vereinbaren, weite Arbeitswege werden reduziert, man spart Zeit und schont die Umwelt. Auf der anderen Seite steht der fehlende Austausch mit Kollegen, das Verschwimmen von Berufs- und Privatsphäre. Und nicht zu unterschätzen: Homeoffice kann in einer Belegschaft zu Missgunst und Misstrauen führen, da nicht jede Aufgabe dafür geeignet ist.

Die Schätzung der Wirtschaft, dass maximal jede zweite Tätigkeit von zu Hause aus erledigt werden kann, könnte durchaus noch untertrieben sein. Zu vielfältig sind im 21. Jahrhundert die Berufsbilder. Mit holzschnittartigen Rufen nach einem Recht auf Homeoffice wird man dieser Vielfalt nicht gerecht.

Von Torsten Gellner