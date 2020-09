Homeoffice-Gesetz: Unternehmensverbände warnen vor Überregulierung

Potsdam

In der Diskussion um eine umfänglichere gesetzliche Regelung für Heimarbeit warnen die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) „mobiles Arbeiten und Homeoffice nicht mit Regulierungen zu überfrachten“. Das sagte UVB-Geschäftsführer Alexander Schirp auf MAZ-Nachfrage. „Schon jetzt ist das deutsche Arbeitsrecht so komplex wie in kaum einem anderen Land“, so Schirp.

Dagegen regelten die Firmen heute schon vieles in Abstimmung mit ihren Beschäftigten. „Vieles funktioniert heute schon hervorragend“, so Schirp. Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen regelten die Arbeitsbeziehungen zwischen Firmen und den Mitarbeitern im Homeoffice. Die Unternehmensverbände seien dafür, Beschäftigten „Aufwendungen in Sachen Homeoffice steuerlich geltend machen können“.

Hintergrund: Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) will im Herbst ein Gesetz einbringen, das Homeoffice-Arbeit besser regeln soll. Details sind noch nicht bekannt, jedoch hat sich Heil im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für ein Recht auf Homeoffice ausgesprochen. Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann vom Arbeitnehmerflügel der CDU sagte am Montag im Inforadio, er lehne einen Rechtsanspruch auf Arbeit zu Hause ab.

Vielmehr müssten die Rahmenbedingungen der Arbeit aus der eigenen Wohnung geregelt werden. So müsse etwa festgelegt werden, „wie ein Arbeitsplatz Zuhause auch vom Arbeitgeber mitfinanziert wird“, so Laumann. Er sprach sich auch dafür aus, Büroecken in Zimmern künftig steuerlich absetzbar zu machen. Derzeit gilt das nur für komplette Arbeitszimmer.

Gewerkschaften sehen viele offene Fragen

Auf Gewerkschaftsseite sieht man „eine Menge Regelungsbedarf“ wie Andreas Splanemann, Verdi-Sprecher für Berlin und Brandenburg, sagt. Zu klären sei, welche Computer Angestellte zu Hause nutzen sollten – ob Dienstgeräte oder private Rechner. Wer etwa mit sensiblen Kundendaten umgehe, müsse sicher wissen, dass der Datenschutz gewährleistet sei. Die Arbeit zu Hause berge auch andere Risiken, für die es klare Regelungen brauche. „Was ist, wenn jemand auf der Treppe zur Mansarde stürzt und der Dienst-Laptop kaputtgeht?“, so Splanemann. Ähnliches gelte auch für Diebstähle.

Generell verschwömmen die Grenzen von Beruflichem und Privatem im Homeoffice, sagt Splanemann. „Das öffnet die Tür zur Ausbeutung.“ Gleichzeitig beklagten Unternehmen, sie könnten schwer kontrollieren, ob die Beschäftigten auch die geforderte Arbeitsleistung erbrächten, so der Verdi-Sprecher. Zu klären sei auch die Frage, in welchem Umfang die Unternehmen für Bürokosten ihrer Angestellten in deren Haushalt aufkommen sollten.

Firmen sollen sich an Bürokosten beteiligen

Dazu heißt es von der IG-Metall in Berlin-Brandenburg-Sachsen: „Wenn der Arbeitgeber Kosten für die Büros spart, kann es nicht sein, dass die Arbeitnehmer diese tragen“, sagt die designierte IG-Metall-Bezirksleiterin Birgit Dietze. Nötig sei eine „Kostenübernahmeverpflichtung der Arbeitgeber“, denn diese sparten ja Kosten für digitale Zugänge, Strom, Wasser und womöglich Miete.

Wie die Unternehmensverbände fordert auch Verdi eine steuerliche Absetzbarkeit von Büroecken in Privatwohnungen. „Selbstständige können jede Rolle Klopapier absetzen, aber bei der Büronutzung zu Hause ist das bisher nicht möglich, so Verdi-Sprecher Splanemann.

„Ich weiß nicht, ob ein Gesetz die betrieblichen Situationen erfassen kann – sie sind sehr unterschiedlich“, sagt Splanemann. Das fange schon beim Zugang zu Datenübertragungswegen an. „Wie soll jemand Homeoffice machen, wenn es in seiner Gegend kein schnelles Internet gibt?“

Technik-Kompetenz? Kann man erlernen

Homeoffice überfordere viele Arbeitnehmer, weil es technische Fähigkeiten voraussetze. „Wer bezahlt die Qualifikation?“, sagt Verdi-Vertreter Splanemann. „Man kann das erlernen.“ Weiter stellt sich nach Auffassung von Verdi auch die Frage, ob Unternehmen Angestellte zum Homeoffice verpflichten könnten, um Büroraum einzusparen.

Nach Einschätzung der IG-Metall ist Homeoffice „beliebt auf beiden Seiten. Die einen sparen den Arbeitsweg, die anderen Bürokosten“, so Bezirksleiterin Dietze. Große Unternehmen in der Region nutzten die Möglichkeit erfolgreich. Das treffe etwa auf Verwaltungseinheiten bei Daimler, Thales, Siemens und ZF zu. „In Betrieben mit starken Betriebsräten und guter gewerkschaftlicher Basis ist es gelungen, gute Regelungen für die mobile Arbeit zu erreichen, sagt Dietze. Das betreffe zum Beispiel Arbeitszeit-Regelungen..

Von Ulrich Wangemann