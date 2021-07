Potsdam

Im Zusammenhang mit der Corona-Arbeitsschutzverordnung sind in Brandenburg insgesamt 30 Beschwerden von Beschäftigten wegen fehlender oder mangelhafter Homeoffice-Möglichkeiten eingegangen. Das teilte das Sozialministerium auf MAZ-Anfrage mit.

Seit dem Inkrafttreten der Verordnung am 20. Januar 2021 wurden demnach in der Abteilung Arbeitsschutz des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) 30 Beschwerden über Arbeitgeber registriert, die ihren Mitarbeitern keine Heimarbeit ermöglichen wollten. Die Klagen darüber wurden in den vergangenen Monaten aber immer weniger.

20 Beschwerden gingen gleich im Januar und Februar, ein, als die Regelung frisch inkraft getreten war. Im Juni war es nur noch ein Vorgang. Die Homeoffice-Pflicht ist zum 30. Juni ausgelaufen.

In 18 Fällen waren Beschwerden begründet

18 der 30 Beschwerden erwiesen sich im Rahmen der Überprüfung durch das LAVG als begründet. In weiteren fünf Fällen sei eine „teilweise Berechtigung“ anerkannt worden. Dabei hatten Beschäftigte auf weitere Defizite im Umgang mit den Corona-Schutzmaßnahmen hingewiesen, so etwa auf fehlende Masken, unzureichende Lüftungsmaßnahmen oder Verstöße gegen Abstandsregelungen. Sieben Beschwerden hätten sich im Bezug auf Homeoffice als unberechtigt erwiesen, hieß es.

Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden im Zusammenhang mit den Verstößen nicht eingeleitet. Die Arbeitgeber wurden durch die Behörde belehrt und die Mängel abgestellt, das heißt: Die Arbeitnehmer durften doch noch ins Homeoffice wechseln.

Von Torsten Gellner