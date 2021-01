Potsdam

Der Corona-Lockdown in Deutschland wird bis zum 14. Februar verlängert. Darauf haben sich am 19. Januar Bund und Länder geeinigt – und eine Reihe von neuen Regeln und Regelverschärfungen beschlossen. Das Brandenburger Kabinett will am Donnerstag eine neue Eindämmungsverordnung beschließen.

Eine Einigung gab es beim Bund-Länder-Treffen in Sachen Homeoffice in Unternehmen. Die getroffene Regelung bleibt sogar bis Mitte März gültig – und zwar unabhängig von der Entwicklung der Inzidenzwerte. Arbeitgeber müssen demnach Präsenzarbeit begründen, ansonsten gilt ein „Anspruch auf Homeoffice“ für Arbeitnehmer. Wer im Büro arbeiten muss, soll Abstand halten oder medizinische Masken vom Arbeitgeber bekommen müssen.

Woidke: Homeoffice einrichten, wo immer möglich

Brandenburgs Ministerpäsident Dietmar Woidke ( SPD) sagte am Mittwochnachmittag im Landtag bei der Vorstellung der verschärften Corona-Regeln, Homeoffice solle eingerichtet werden, wo immer es möglich ist. Wo Homeoffice nicht möglich ist, müssten „die räumlichen Verhältnisse angepasst“ werden. Auch medizinische Masken – wie in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln – sollen zum Einsatz kommen.

Das Bundesarbeitsministerium werde, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) am späten Dienstagabend nach der Bund-Länder-Runde angekündigt, eine Verordnung erlassen, wonach Arbeitgeber wo immer möglich Homeoffice ermöglichen müssen. „Wir bitten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, diese Möglichkeiten auch zu nutzen“, so die Kanzlerin.

Heißt: Es wird keine Homeoffice-Quote eingeführt, sondern ein Homeoffice-Gebot. Durch die weitgehende Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten soll vor allem das Pendleraufkommen im öffentlichen Personenverkehr entzerrt werden, um das Fahrgastaufkommen deutlich zu reduzieren, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Von MAZonline