Potsdam

Tillmann Schumacher, Oberarzt der Infektiologie am Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam sagt im MAZ-Interview zum Sinn der neuen Hospitalisierungsinzidenz, er habe keine Bedenken: „Die Zustimmung ist von meiner Seite absolut da, weil ich denke, dass wir nicht nur die Infektionen und die leichteren Erkrankungen zählen müssen, sondern wir müssen vor allem wissen, wie stark unsere stationäre Versorgung von Corona in Anspruch genommen ist. Deshalb finde ich es richtig, dass in der neuen Verordnung versucht wird, das genauer abzubilden.“

Auch der Blick auf die Sieben-Tages-Inzidenz ist sinnvoll

Er findet aber auch, dass man die normale Inzidenz als Frühwarnsystem aufrecht erhalten sollte. „Wenn ich zu spät den ersten Messwert erheben würde, indem ich zum Beispiel nur auf die Hospitalisierung schaue, bliebe mir kaum noch eine Reaktionszeit. Um diese Reaktionszeit zu erhalten, halte ich es für sinnvoll, immer auch einen Blick auf die reine Inzidenz, also die Ansteckung selbst zu werfen.“

Von Rüdiger Braun