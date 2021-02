Berlin

Die Berliner Polizei und Feuerwehr warnen weiterhin vor dem Betreten von Eisflächen in der Hauptstadt am Wochenende. Durch Sonnenstrahlen und Wasserströmungen könne auch vermeintlich fest anmutendes Eis brüchig und instabil sein, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Die Feuerwehr wies darauf hin, dass in Berlin keine Behörde Eisflächen auf Seen oder in Parks zum Betreten freigebe. Bei Notfällen wie Eiseinbrüchen sollten sofort die Rettungskräfte per Notruf 112 alarmiert werden.

„An vielen Gewässern gibt es Rettungsringe, die man eingebrochenen Menschen im Wasser zuwerfen kann“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bei Rettungen sei zu beachten, das Gewicht auf dem Eis möglichst weit zu verteilen, beispielsweise mit einer Leiter - sonst drohe ein weiteres Einbrechen der Fläche. Die Rettungskräfte verfügen über Taucher mit Spezialanzügen, die bei Unfällen in vereisten Gewässern zum Einsatz kommen.

Feuerwehr-Einsätze am Schlachtensee

Am Samstagnachmittag musste die Berliner Feuerwehr gleich zweimal am Schlachtensee anrücken. Dort waren zwei Personen ins Eis eingebrochen. Glücklicherweise konnten sich beide selbst wieder befreien. Einsatzkräfte betreuten die beiden im Anschluss, wie die Berliner Feuerwehr über Twitter mitteilte.

Hubschrauber-Einsatz am Müggelsee

Auch am Freitag kam es zu einem Einsatz. Die Berliner Polizei kreiste mit einem Hubschrauber über dem Müggelsee, um die Menschen dort darauf hinzuweisen die Eisfläche zu verlassen. Auf einem Video, das die Polizei auf Twitter teilte, waren Personen zu sehen, wie sie auf Schlittschuhen über den zugefrorenen Müggelsee liefen und Eishockey spielten.

Die Berliner Polizei plant indes für das Wochenende keine Schwerpunktkontrollen. „Wegen der Infektionsschutzverordnung sind wir ohnehin bereits in den Berliner Parks unterwegs“, sagte eine Sprecherin. Die Beamten würden dort auch Menschen ansprechen, falls diese sich auf dem Eis in Gefahr bringen.

Von MAZonline, dpa