In Brandenburgs Kitas gibt es keinen einheitlichen Umgang mit Kindern, die Erkältungssymptome zeigen. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mitteilte, liege es im Ermessen der Einrichtungen, bei Kindern mit Erkältungssymptomen eine ärztliche Gesundschreibung zu verlangen, ehe das Kind wieder betreut werden kann.

Eine landesweite Gesundschreibpflicht gibt es ähnlich wie in Berlin nicht. „Eine einfache Schnupfensymptomatik sollte allerdings kein Grund sein, ein Kind vom Kita-Besuch auszuschließen“, sagte Ministeriumssprecher Dominik Lenz.

Diese Haltung unterstützen die Kinderärzte. Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, sagte: „Schnupfen ist kein typisches Symptom für eine Corona-Erkrankung, sondern ein ganz normales Erkältungssymptom. Im ersten Kitawinter machen Kinder 10 bis 15 Infekte durch, im zweiten sind es immer noch 5 bis 10.“

Attest bei harmlosem Infekt?

Bei banalen Infektionskrankheiten gebe es keine medizinische Notwendigkeit, Atteste auszustellen. „Ich halte das sowohl medizinisch als auch wirtschaftlich gesehen für Unsinn. Denn ein Elternteil muss dann wieder mit dem Kind in die Praxis laufen, um ein Attest zu holen und kann dann wieder einen Tag nicht arbeiten gehen“, sagte er.

Allerdings sieht die Praxis in Brandenburg teilweise anders aus. So heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsamts des Landkreises Barnim an die Kitas, es sei wichtig, Kinder mit Erkältungssymptomen, also auch mit Schnupfennase, aus den Kitas zu nehmen und erst wieder zu betreuen, wenn sie völlig symptomfrei seien. Die Eltern müssen demnach zum Arzt, um die Krankheit abklären zu lassen: „Ein ärztliches Urteil zur Abklärung der Erkrankung ist einzuholen“. Das sei aber nicht als Pflicht zur Gesundschreibung zu verstehen, heißt es. Aber faktisch läuft es darauf hinaus.

Eltern sollen Erklärung abgeben

In dem aktualisierten Hygieneplan für die Kitas in Brandenburg steht, dass die Eltern einmalig eine Verpflichtungserklärung abgeben müssen, Kinder mit Corona-typischen Symptomen nicht in die Kita zu bringen. Dazu zählt laut Robert-Koch-Institut neben Husten und Fieber eben auch der Schnupfen.

Und in den Maßnahmen des Bildungsministeriums zur Rückkehr in den Regelunterricht nach dem 8. August heißt es, dass Schüler und Lehrer mit Erkältungssymptomen zu Hause bleiben sollen. Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) hat selbst angemerkt, dass dies im Herbst, wenn die Erkältungssaison beginnt, zu einem Problem werden könnte.

Bei den über 100 Awo-Kitas ingibt es kein einheitliches Vorgehen, wie, stellvertretende Geschäftsführerin des AWO-Landesverbands erklärte. Einige Einrichtungen hätten aber in Erwägung gezogen, von Eltern mit hustenden Kindern einezu verlangen. „Es geht ja darum, die 150 bis 200 Kinder und die Erzieherinnen in einer Einrichtung zu schützen“, sagte sie.

„Zeigt ein Kind Erkältungssymptome, beobachten wir es und sind im Austausch mit den Eltern. Wie entwickelt sich der Husten? Läuft die Nase permanent? Wie warm ist die Stirn?“, beschreibt Astrid Wenke, Abteilungsleiterin Sozialarbeit beim DRK-Kreisverband Brandenburg/Havel die aktuelle Situation. „Diese Vorsicht war für uns aber auch vor der Corona-Pandemie selbstverständlich. Aufgrund der aktuellen Lage sind wir in dieser Hinsicht jetzt aber noch sensibler und aufmerksamer.“

Manche Kinder werden nicht angenommen

So habe es bei der Annahme der Kinder am Morgen schon Einzelfälle gegeben, bei denen kranke Kinder nicht angenommen wurden. „Manchmal haben wir Eltern beim Abholen auch darum gebeten, mit ihrem Kind zum Arzt zu gehen“, so Wenke. Eine Pflicht, dass Eltern ihre Kinder vom Arzt gesundschreiben lassen, gebe es in den Kitas nicht.

Es habe aber vereinzelt Eltern gegeben, die von sich aus ein ärztliches Attest vorgelegt hätten. Um den Erzieherinnen mehr Sicherheit zu geben, forderte Wenke die Möglichkeit von regelmäßigen Corona-Tests. „Schließlich sind sie immer da und in direktem Kontakt mit den Kindern“, sagte Wenke. Solche Tests soll es geben. Wie die Teststrategie für Brandenburg aber genau aussehen und wann sie starten soll, ist immer noch nicht klar. Am Mittwoch will das Gesundheitsministerium darüber informieren.

In MV werden Kinder systematisch getestet

Mecklenburg-Vorpommern ist da weiter. Dort hat der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte gemeinsam mit dem Landesgesundheitsamt nun mit landesweiten Tests begonnen. Sie sollen zeigen, wie infektiös Kinder sind. Denn darüber gibt es immer wieder widersprüchliche Angaben. 33 Kinderarztpraxen – das ist etwa jede vierte – testen derzeit Kinder auf das Virus. Die Teilnahme hierzu ist freiwillig.

Getestet werden Kinder, die mit einer typischen Infekt-Symptomatik in die Praxis kommen: geröteter Hals, Fieber, Husten, Schnupfen. In Brandenburg wurde das Corona-Virus bisher nur bei 118 Kindern bis zu 14 Jahren festgestellt. Das sind 3,4 Prozent der insgesamt 3514 bestätigten Infektionen.

