Potsdam

In den vergangenen Tagen hat die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Brandenburg immer wieder neue Höchstwerte erreicht, mehr als die Hälfte der Landkreise gelten als Hotspots mit verschärften Regeln. Was bedeutet das für die Schulen, die am Montag nach zwei Wochen Herbstferien wieder öffnen?

Viele Eltern seien beunruhigt, sagt René Mertens, der Vorsitzende des Landeselternrats. „Die Zuschriften und Anfragen häufen sich. Das ist wie bei einem Seismographen. Die Lage wird als bedrohlicher angesehen“, berichtet er.

Brandenburgs Schulen haben Notfallpläne

Berlin hat angesichts steigender Corona-Zahlen einen Stufenplan für die Schulen aufgelegt. Eine Art Ampel regelt dort zum Beispiel, dass bei steigenden Infektionszahlen auch im Klassenzimmer Masken getragen werden sollen – zumindest in den höheren Jahrgangsstufen. Für Brandenburg gibt es eine solche Regelung nicht, teilte das Bildungsministerium mit.

„Die Schulen haben während der Sommerferien ihre Notfallpläne erarbeitet. Sie regeln zum Beispiel, wie beim Auftreten einer Infektion zum Distanzunterricht übergegangen wird“, erklärte Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld.

Überfüllte Schulbusse

Laut Elternsprecher René Mertens Mertens sei ein Stufenplan wie in Berlin für das Flächenland Brandenburg auch nicht nötig. Die Schulen sollten lokal entscheiden, meint er und verweist aber auf ein grundsätzliches Problem:

„Wir können in den Schulen so viele Regeln aufstellen wie wir wollen: Die Schulbusse bleiben eine Schwachstelle, ein Einfallstor“, sagt er. „Die Busse sind oft überfüllt, seit Jahren schon. Die Kinder stehen dicht an dicht. Da hilft irgendwann auch keine Maske mehr“, kritisiert Mertens.

Hygieneplan wurde aktualisiert

Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) appellierte mit Blick auf den Unterrichtsbeginn am Montag an die gemeinsame Verantwortung von Schülern, Lehrern, Eltern und Großeltern, die alle dazu beitragen müssten, dass Schulschließungen verhindert werden und Distanzunterricht die Ausnahme bleibe. „Die Landesregierung hat die Entwicklung der Pandemie verantwortungsvoll im Blick und ergreift jederzeit entsprechende Maßnahmen, damit wir alle gut durch diese schwierige Situation kommen“, teilte sie mit.

Der Rahmenhygieneplan für die Schulen, der etwa das Tragen von Alltagsmasken regelt und Hinweise zum richtigen Lüften enthält, wurde Anfang Oktober für Brandenburg noch einmal aktualisiert.

Feste Lerngruppen

Der Unterricht soll soweit das möglich ist in festen Lerngruppen stattfinden, damit die Kontakte der Schüler untereinander reduziert werden. Falls es zu einer Corona-Infektion kommt, können theoretisch einzelne Klassen in Quarantäne geschickt werden, während der Rest des Schulbetriebs weiterlaufen kann. Deswegen sollen auch die Lehrkräfte so wenig wie möglich wechseln.

Wie bereits vor den Herbstferien ist Musikunterricht grundsätzlich möglich. Auch gegen das Singen hat das Ministerium nichts einzuwenden, sofern die Gruppen klein bleiben, der Abstand gewahrt bleibt und ausreichend gelüftet wird. Auch Sportunterricht kann stattfinden.

Alle 20 Minuten Fenster auf

Die Kultusministerkonferenz hatte sich auf Hinweise zum sachgerechten Lüften mit dem Umweltbundesamt verständigt. Die Handreichungen gelten auch für Brandenburgs Schulen.

Mehrmals täglich, mindestens nach jeder Unterrichtstunde, und am besten alle 20 Minuten soll im Klassenzimmer stoßgelüftet werden. Wenn sich die Fenster aus Sicherheitsgründen nicht öffnen lassen, so sind diese Räume für den Unterricht tabu, heißt es. Es sei denn, es gibt eine effektive Lüftungsanlage.

Masken auf den Gängen

Die Maskenpflicht wird laut Bildungsministerium nicht verschäft. Grundsätzlich gilt also weiter, dass Lehrer im Kontakt mit anderen Erwachsenen, etwa bei Elterngesprächen, einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen. Auch auf dem Pausenhof oder im Bus gilt eine Maskenempfehlung für das Personal, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können.

Für Schüler gilt: Maskenpflicht im Bus, in den Gemeinschaftsräumen und auf den Gängen. Im Unterricht selbst und auf dem Pausenhof ist keine Maskenpflicht vorgesehen.

Schulen können Masken beantragen

Das Ministerium geht davon aus, dass ein Mund-Nasen-Schutz inzwischen ein Alltagsgegenstand ist und entsprechend alle Schüler damit ausgestattet sind. Über den Schulsozialfonds können aber Notreserven an Alltagsmasken angeschafft werden, heißt es im Hygieneplan.

Außerdem gilt weiter: Schüler und Lehrer dürfen nicht zur Schule, wenn sie Covid-19-typische Symptome haben. Dazu zählt: trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, der zeitweise Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen etc.

Da bei Kindern eine Coronainfektion schwächer ausgeprägt sein kann, sollen die Lehrer umgehend die Eltern informieren, sobald mögliche Krankheitszeichen bei Kindern auftreten.

Von Torsten Gellner