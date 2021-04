Potsdam

Der Arbeitsmarkt in Ostdeutschland wird 2021 von der Corona-Krise weniger hart getroffen als der in den Flächenländern im Westen der Republik. Davon gehen die Experten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus. Ihrer jüngsten Prognose zufolge ist bei der Beschäftigung in allen Bundesländern ein leichter Anstieg zu erwarten.

Zum großen Teil, aber nicht nur, ist der starke Rückgang im Osten ein demografischer Effekt: Viele Menschen gehen in den Ruhestand. Durch die tendenziell älteren Einwohner in Ostdeutschland gebe es häufiger Übergänge in Rente, weswegen sich das Arbeitskräftepotenzial tendenziell verringert und auch die Arbeitslosigkeit sinkt, hieß es auf Anfrage beim IAB. Auch schon vor der Pandemie sei die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland stark zurückgegangen.

Mit einem Rückgang um 9,4 Prozent sinkt die Zahl der Arbeitslosen in den ostdeutschen Bundesländern in diesem Jahr den Erwartungen zufolge weitaus deutlicher als in Westdeutschland mit einem Minus von 2,4 Prozent, teilte das IAB am Mittwoch mit. In Brandenburg liegt der prognostizierte Rückgang bei überdurchschnittlichen 10,4 Prozent. Bei der Beschäftigung sei ein leichter Anstieg in allen Bundesländern zu erwarten, hieß es.

Schröder: Bisher besser durch die Krise gekommen

„Insgesamt ist das Land Brandenburg bisher besser als andere Bundesländer durch die Corona-Krise gekommen“, sagte Ramona Schröder, Vorsitzende der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit auf MAZ-Anfrage. „Zum Jahresanfang bleibt die Beschäftigungsentwicklung in Brandenburg weiterhin im Plus. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist nur leicht gesunken und relativ stabil.“ Laut Regionaldirektion gab es im März 2021 nur drei Bundesländer, die bei der Beschäftigungsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr trotz Corona ein Pluszeichen aufweisen konnten. Dabei war nur Schleswig-Holstein mit plus 0,8 Prozent besser als Brandenburg mit plus 0,4 Prozent.

Dennoch hinterlässt die Corona-Pandemie deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt. In einem fiktiven Szenario errechneten die Forscher des IAB, dass die Arbeitslosenquote ohne Pandemie um 1,4 Prozentpunkte niedriger ausgefallen wäre. Für Berlin sehen die Autoren der Studie einen überdurchschnittlichen, coronabedingten Anstieg der Arbeitslosenquote von 2,9, für Hamburg von 2,2 und für Nordrhein-Westfalen von 1,8 Prozentpunkten. In Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie in Bayern und Niedersachsen betrage der errechnete pandemiebedingte Anstieg maximal einen Prozentpunkt.

Land profitiert von Wirtschaftsstruktur

Dieser Trend mache Hoffnung, dass der Arbeitsmarkt in Brandenburg auch im laufenden Jahr eine positive Entwicklung nehmen kann, teilte die Regionaldirektion mit. Das Land profitiere dabei insgesamt von einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur.

Zuvor hatte bereits die Bundesagentur für Arbeit eine Erholung des Arbeitsmarkts in Aussicht gestellt. Sowohl bei der Beschäftigungsentwicklung als auch der Arbeitslosigkeit zeigten sich positive Signale. Die Risiken der Pandemie blieben aber immens, hieß es. Ähnlich lautet das Fazit der IAB-Prognose: Wegen Corona herrsche weiter eine große Unsicherheit. Letztlich hänge die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auch von den kommenden politischen Entscheidungen ab.

Von Torsten Gellner