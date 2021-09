Potsdam

Erkrankte Brandenburger kommen einer Studie zufolge überdurchschnittlich oft in die Notaufnahme, um sich behandeln zu lassen. Von 1000 Brandenburgern wurden 117 im Jahr 2017 als Notfälle vollstationär aufgenommen. Im Bundesdurchschnitt betrug dieser Anteil nur 104. Ambulante Angebote wie der ärztliche Bereitschaftsdienst werden nur selten in Anspruch genommen.

Während in Brandenburg 76 Prozent der Notfälle in Krankenhäusern behandelt werden, sind es im Bundesdurchschnitt nur 55 Prozent. Außerdem kommt in der Mark überdurchschnittlich oft der Rettungswagen: 2018 kamen auf 1000 Einwohner 121 Einsätze, während es im Bundesschnitt nur 78 waren.

Viele Pflegebedürftige in der Notaufnahme

Das geht aus dem Abschlussbericht eines umfassenden Forschungsprojekts des IGES-Instituts hervor, das 2017 im Auftrag des Landes initiiert worden war. Am Mittwoch werden die Ergebnisse erstmals öffentlich im Rahmen eines Symposiums vorgestellt. Der MAZ lag der Bericht bereits vorab vor.

Die vergleichsweise häufigen Besuche in Notaufnahmen gehen auch auf eine überdurchschnittlich alte Bevölkerung zurück. Brandenburg hat bundesweit den viertgrößten Anteil Über-65-Jähriger. Mehr als die Hälfte der Notfallpatienten, die stationär aufgenommen werden, sind Pflegebedürftige.

Wie IGES-Geschäftsführer Martin Albrecht erklärt, spielt auch die geringe Ärztedichte in dem Flächenland eine große Rolle. Medizinisch sei der Gang in die Notaufnahme oder der Ruf eines Krankenwagens oft vermeidbar, aber es fehlten auch die Alternativen, sagt er. „Patienten mit nur leichten Störungen nutzen einen Rettungswagen, obwohl der eigentlich für lebensbedrohliche Zustände vorgesehen ist“, erklärt Albrecht.

„Das kann man den Patienten nicht vorwerfen. Wenn sie immobil sind und es ihnen nicht gut geht, dann sehen viele keine andere Möglichkeit als die 112 zu rufen.“ Bei unklaren Symptomen wie starken Brustschmerzen wird im Zweifelsfall der Rettungswagen losgeschickt“, sagt er.

Rettungswagen mehr als doppelt so oft im Einsatz

Wie aus der Studie hervorgeht, hat sich die Zahl der alarmierten Rettungswagen zwischen 2000 und 2018 mehr als verdoppelt. Drei Ursachen für diese Entwicklung hat Dr. Timo Schöpke, Leiter des Notfallzentrums am Forßmann-Klinikum in Eberswalde (Barnim), ausgemacht. „Eine Rolle spielen medizinische Erkenntnisse, dass man bei bestimmten Erkrankungen möglichst schnell behandeln sollte, um dauerhafte Schäden zu verhindern“, erklärt er.

Auf Seiten der Patienten sei die Bereitschaft, einen Krankenwagen zu alarmieren, gestiegen – auch weil Selbstdiagnosen über das Internet Ängste befördern. Schließlich würden auch die Leitstellen bereitwilliger Rettungswagen losschicken – aus Angst vor Schadenersatzklagen von abgewiesenen Patienten.

Brandenburg ist laut der IGES-Studie ein Land, in dem der Rettungswagen überdurchschnittlich oft angefordert wird und Patienten häufiger als anderswo die Notaufnahme aufsuchen. Notfallexperte Schöpke nimmt die Patienten aber in Schutz. Es gehe nicht um Bequemlichkeit. „Es liegt an der ländlichen Infrastruktur“, sagt er.

„Manche Patienten sind hilflos“

Wenn die Arztpraxis nicht gut mit dem Bus zu erreichen sei, würden sich viele eben an den Rettungsdienst wenden. „Faktisch sind manche Patienten einfach hilflos“, sagt Schöpke. Die Alternativen sind vielen Brandenburger laut der Studie auch unbekannt. So kennt nur jeder Dritte den ärztlichen Bereitschaftsdienst, der auch am Wochenende im Einsatz ist. Drei von vier Befragten wissen nicht, dass der Bereitschaftsdienst auch Hausbesuche macht.

Insgesamt bewerten die Befragten die ärztliche Versorgung und die Behandlungsqualität im Land überwiegend positiv. Es gibt jedoch einige Baustellen. Neben der bundesweit geringsten Ärztedichte ist es die qualitative Versorgung, die im dünn besiedelten Flächenland nur schwer zu gewährleisten ist.

Patienten müssen oft verlegt werden

Jeder fünfte Herzinfarktpatient muss nach Einlieferung in ein auf Infarktpatienten spezialisiertes Krankenhaus verlegt werden. Dabei geht wertvolle Zeit verloren. Nur 28 von 51 Standorten haben eine Schlaganfallstation (Stroke-Unit). Davon sind laut Studie nur zwölf zertifiziert und genügen den hohen Qualitätsansprüchen, weil sie mehr als 200 Fälle im Jahr behandeln.

Martin Albrecht ist Geschäftsführer des IGES-Instituts. Quelle: IGES Institut GmbH

„In Brandenburg gibt es Kliniken mit relativ häufigen Verlegungen in andere Häuser. Das ist ein Problem, wenn Klinken feststellen, dass sie den Patienten nicht optimal versorgen können“, erklärt IGES-Chef Martin Albrecht. Er hält das für ein grundsätzliches Problem, das von der Politik aber gerne gemieden wird, weil niemand gerne über Klinik-Schließungen spricht.

Studie stellt kleine Rettungswachen infrage

„Wir raten der Politik dringend, sich mit der Frage einer stärkeren Konzentration der Krankenhausstandorte auseinanderzusetzen“, sagt Albrecht. „Wenn man aus politischen Gründen an möglichst vielen Standorten festhält, aber nicht überall die nötige Qualität gewähren kann, dann ist am Ende nichts gewonnen.“ Um diese Frage werde man auch allein wegen des Fachkräftemangels nicht herumkommen, glaubt Albrecht.

Typisch für Brandenburg sei außerdem, dass es viele kleine Rettungswachen gebe, die nicht stark ausgelastet sind. „Das bindet enorme Kapazitäten, die an anderer Stelle vielleicht besser eingesetzt wären“, sagt Albrecht. „So eine Struktur lässt sich auf Dauer nicht aufrechterhalten. Es wird dafür am Personal fehlen.“

Hilfsfristen werden oft nicht eingehalten

Zumal die Landkreise schon jetzt Probleme haben, die gesetzliche Hilfsfrist von 15 Minuten bei Rettungseinsätzen einzuhalten. In 95 Prozent aller Einsätze soll diese Zeit eingehalten werden – so das Gesetz. 2018 waren aber nur 92,1 Prozent der Retter fristgerecht am Ort, wovon die schnellsten Zeiten in Frankfurt (Oder) erreicht wurden und die längsten im Havelland und in der Prignitz.

„Die weiten Wege spielen eine Rolle“, sagt Studienautor Albrecht. „Aber wir haben auch festgestellt, dass vor allem die kleinen Wachen mit wenigen Einsätzen die Fristen nicht einhalten können. Wenn dort ein Fahrzeug ausrückt und ein weiterer Notfall reinkommt, kann es eng werden.“

