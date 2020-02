Warum die Unternehmen am Breitbandversprechen der Kenia-Koalition zweifeln

Potsdam

Brandenburgs Wirtschaft hat den Glauben an eine baldige Versorgung mit zeitgemäßen Internetleitungen offenbar verloren. Nur 17 Prozent der märkischen Unternehmen äußern sich in einer Umfrage der Wirtschaftskammern zufrieden mit den zur Verfügung gestellten Bandbreiten. 83 Prozent beurteilen den Breitbandausbau kritisch bis schlecht.

Dabei ist schnelles Internet für drei Viertel der Unternehmen ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Das geht aus der gemeinsamen Konjunkturumfrage der vier Industrie- und Handelskammern von Brandenburg und Berlin hervor, die am Dienstag vorgestellt wurde.

Wo bleiben die Bagger?

Im Koalitionsvertrag von SPD, CDU und Grüne seien „zwar heere Ziele“ formuliert wie ein flächendeckendes Glasfasernetz bis 2025, doch dass es dazu kommt, bezweifelt Mario Tobias, Hauptgeschäftsführer der IHK Potsdam. Es sei dafür schlicht schon zu spät. „2025 ist quasi übermorgen. Eigentlich müssten überall die Bagger stehen und Leitungen verlegen. Das wird sich so nicht umsetzen lassen“, sagte er.

Mit dem Umbau der Verwaltungen hin zu digitalen Dienstleistern ist es aus ihrer Sicht nicht weit her. Nur fünf Prozent der Brandenburger sind mit den Angeboten zufrieden. „Es reicht nicht aus, ein paar Formulare online zu stellen“, sagte Tobias. Es müssten ganze Verwaltungsabläufe neu gedacht werden. Der Altersdurchschnitt in den Behörden liege in Brandenburg bei 50 Jahren. Der Einstellungsbedarf in den kommenden Jahren sei entsprechend hoch. „Sie können gar nicht so viele Nachwuchskräfte an Bord holen, wie es nötig wäre. Die Digitalisierung von Arbeitsabläufen könnte eine Lösung sein“, sagte er.

Zu lange Genehmigungsverfahren

Auch könnten Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Hier besteht aus Sicht der Wirtschaft erheblicher Nachholbedarf. Nur elf Prozent sind mit den Bearbeitungsfristen zufrieden, in Berlin sind es sogar nur zwei Prozent.

Erhebliche Unterschiede im Land gibt es in der Einschätzung der Standortqualität. „Würden Sie Ihren derzeitigen Unternehmensstandort einem befreundeten Unternehmer weiterempfehlen?“ lautete eine Frage. Während im Gebiet der Potsdamer IHK, also im westlichen Brandenburg, 49 Prozent der Unternehmer mit Ja antworteten, waren es in der Lausitz nur 20 Prozent. Dort wird der Ausstieg aus der Braunkohle und der damit verbundene Strukturwandel als Risikofaktor wahrgenommen.

„ Berlin kann von Brandenburg lernen“

An der Konjunkturumfrage haben sich 1560 Unternehmen in Berlin und Brandenburg beteiligt. Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schneide Brandenburg besser ab als Berlin, so Berlins IHK-Chef Jan Eder. „Der Umgang mit der Wirtschaft ist freundlicher als in Berlin“, sagte er. „Da kann Berlin noch einiges von Brandenburg lernen.“

Insgesamt laufen die Geschäfte der Umfrage zufolge gut, aber nicht mehr ganz so schwungvoll wie vor einem Jahr. Die deutliche konjunkturelle Eintrübung, die im vergangenen Herbst registriert worden war, habe sich aber nicht fortgesetzt. „Es steht nicht zu befürchten, dass wir in eine Krise rutschen“, sagte Eder.

Von Torsten Gellner