IHK-Präsident Heydenbluth über Corona: „Wir befürchten das Schlimmste“

Als Unternehmer aus und in Brandenburg habe ich seit der Deutschen Einheit schon vieles erlebt: Betriebsabwicklungen, Hochzinsphasen, Bankenkrise und EU-Sanktionen, Dürre und Überschwemmungen. Aber ein Ereignis wie die Corona-Krise hat es noch nicht gegeben. Die Epidemie schlägt nun mit voller Härte auf die Brandenburger Wirtschaft durch.

Waren zunächst noch die Einzelhändler, Gaststätten und Hotels betroffen, sind es nun auch die Dienstleistungsunternehmen und Industrie, die um ihre Existenz bangen. Die Auswirkungen auf unsere Mitgliedsfirmen sind kein kleines Feuerchen, sondern ein großer Flächenbrand.

„Unverschuldet vor dem Aus“

Firmen aus unserer Region sind buchstäblich von heute auf morgen die Aufträge und Einnahmen komplett weggebrochen. Was soll ein Caterer machen, der für Schulen und Kitas kocht, die nun auf Wochen geschlossen bleiben? Was tut der Metallbauer, dessen Waren an der Grenze festhängen und nicht ankommen? Was macht die Boutique, die sich mit der neuen Kollektion auf das Ostergeschäft vorbereitet hat und nun auf unbestimmte Zeit schließen muss?

Wir befürchten das Schlimmste, denn diese Unternehmen stehen unverschuldet vor dem Aus. Die Fixkosten laufen ja weiter, Mieten sind zu bezahlen, Versicherungen, Lager, Fuhrpark und vor allem Löhne und Gehälter der Mitarbeiter. Vor Corona haben wir händeringend nach guten Fachkräften gesucht und umso mehr wollen unsere Firmen natürlich nun ihre Mitarbeiter halten. Gleiches gilt für die Auszubildenden.

Es geht nicht um Dax-Konzerne

Aber wie soll das gehen, hier einigermaßen unbeschadet durch eine solche Krise zu kommen? Die März-Gehälter sind zumeist schon gezahlt, aber der April steht vor der Tür und welches kleine Familienunternehmen hat schon einen Puffer, der über Monate hinweg hilft? Wir sprechen bei unserer „Brandenburger Volkswirtschaft“ nicht von großen Dax-Konzernen, sondern von kleinen und mittelständischen Firmen und vielen Selbständigen und Einzelunternehmern.

Hilfspaket ist richtig

Für all diese haben wir in den vergangenen Wochen hart gekämpft, dass der Staat in dieser außergewöhnlichen Situation nicht mit zusätzlichen Krediten, sondern mit direkten Finanzspritzen, Sofort-Zuschüssen und mit der Aussetzung von Steuerzahlungen unter die Arme greift.

Das für diese Woche vom Land Brandenburg angekündigte Hilfspaket ist daher richtig und wichtig und kommt keinen Tag zu früh. Aber sicherlich können die Soforthilfen nur ein erster Schritt sein, um die Liquidität in den kommenden Tagen zu erhalten.

Es muss „so einfach sein“

Danach braucht es längerfristige Hilfen, bis wir die Firmen nach der Krise wieder hochfahren können. Dafür werden wir als Industrie- und Handelskammer unser Möglichstes tun und mit den Partnern bei den Arbeitsagenturen, der Bürgschaftsbank, der Wirtschaftsförderung und der Investitionsbank Hand in Hand arbeiten.

Unerlässlich ist dafür, dass die Hilfsprogramme flexibel und schnell umgesetzt werden. Hier kann das Land beweisen, dass das Motto der Landesmarketingkampagne „Es kann so einfach sein“ hält, was es verspricht.

„Wir jammern nicht“

Bringen wir es auf den Punkt: Wir Brandenburger Unternehmer jammern nicht. Wir haben in den vergangenen 30 Jahren mit viel Mut, Ideen und Energie ein Land wieder aufgebaut, das sich sehen lassen kann – egal ob im Speckgürtel von Berlin oder im ländlichen Raum. Aber wenn Wald und Felder brennen, hilft kein Eimer zum Löschen, sondern es braucht einen ganzen Löschzug mit der richtigen Ausstattung und einem großen Tank an Bord.

Ich hoffe für uns alle und bitte die Politik daher im Namen tausender Brandenburger Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Verantwortung für die Gesellschaft tragen wollen, aber derzeit nicht können: Handeln Sie entschlossen, pragmatisch, umfassend und schnell. Wir unterstützen Sie dabei mit aller Kraft.

Peter Heyenbluth ist ehrenamtlicher Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam.

