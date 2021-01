Potsdam

Die Verlängerung des Corona-Lockdowns bis Mitte Februar und die Aussicht, dass auch dann Gastronomie, Handel und Kultureinrichtungen womöglich noch nicht öffnen dürfen, stellt Brandenburgs Wirtschaft vor existenzielle Fragen. Fast jedes zweite Unternehmen sorgt sich um das eigene Überleben oder sieht das eigene Geschäft akut gefährdet. Das geht aus einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam unter 1134 Unternehmen aus allen Branchen hervor, die der MAZ exklusiv vorliegt. Die Befragung fand zwischen dem 14. und 19. Januar statt, als bereits klar war, dass die Eindämmungsmaßnahmen verlängert werden.

„Vor allem für Neugründer und jene Unternehmer, die in den vergangenen Jahren von der Hand in den Mund gelebt haben und noch keine Rücklagen haben bilden können, wird es eng“, sagte IHK-Präsident Peter Heydenbluth.

Warten aufs Überbrückungsgeld

Bemerkenswert: Trotz der trüben Aussichten hat nur mehr als ein Viertel aller Unternehmen bisher Geld aus dem aktuell laufenden Corona-Hilfsprogrammen beantragt. Unter den seit Mitte Dezember unter der Schließung leidenden Einzelhändlern sind es sogar nur knapp 20 Prozent. Letzteres liegt darin begründet, dass sie bisher durch das Raster gefallen sind. Der Handel wartet auf den Startschuss des Überbrückungsgeldes III.

Dass bisher so wenige Unternehmen die Hilfen beantragt haben, erklärt der IHK-Präsident unter anderem mit dem komplizierten Antragsprozedere. „Nicht wenige Unternehmen haben Angst vor Rückforderungen und fürchten in ein paar Monaten ein böses Erwachen, wenn sich wieder unerwartet Richtlinien ändern“, sagte er. Nicht alle Unternehmen würden aber unter Corona-Maßnahmen leiden.

Viele Gastronomen sehen schwarz

Am größten sind die Sorgen in der Gastronomie. 76 Prozent der befragten Betriebe dieser Branche sind auf staatliche Unterstützung angewiesen oder haben diese beantragt. In der Veranstaltungsbranche sind es 43 Prozent. Grundsätzlich beurteilen die befragen Firmen die staatlichen Finanzhilfen in der Mehrheit als ausreichend. Die Kritik bezieht sich hauptsächlich auf die verzögerte Auszahlung und die bürokratischen Hürden. Kurz vor der Insolvenz stehen nach eigenen Angaben vier Prozent der befragten Firmen und Solo-Selbstständigen, obwohl sie Unterstützung erhalten. Weitere acht Prozent rechnen damit im weiteren Jahresverlauf. Dies würde eine Insolvenz mehrerer tausend Betriebe bedeuten.

Die Wirtschaft habe Verständnis, dass angesichts der Pandemie einschneidende Maßnahmen nötig seien. Sie fordert jedoch Planbarkeit und kritisiert den Überbietungswettbewerb in der Debatte um weitere Eindämmungs-Schritte. „Sobald eine Maßnahme beschlossen wird, wird schon über die nächste diskutiert“, sagte Heydenbluth. Außerdem wünschten sich die Unternehmen ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer.

Der IHK-Präsident rief Bundes- und Landesregierung dazu auf, an konkreten Öffnungsszenarien für einzelne Branchen zu arbeiten. „Mit einem Durchhangeln von einem Lockdown zum nächsten ist niemandem geholfen“ sagte er. Die Betriebe müssten schließlich ihre Waren vorbestellen und wollten unbedingt verhindern, dass sie auf Produkten sitzen bleiben, wie es teilweise in der Gastronomie vor den Feiertagen der Fall war.

Von Torsten Gellner