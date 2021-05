Potsdam

Die regionale Wirtschaft in Brandenburg und Berlin hat von der Politik Erleichterungen für Unternehmen zur Überwindung der Corona-Krise gefordert. In einem Positionspapier der Industrie- und Handelskammern von Brandenburg und Berlin werden der Verzicht auf Steuererhöhungen, zusätzliche Sonntagsöffnungen für den Einzelhandel und schnellere Abläufe in den Verwaltungen verlangt. Diese Anreize seien nötig, damit die Wirtschaft auf einen „nachhaltigen Wachstumspfad“ zurückfinden könne, hieß es.

Es gebe angesichts sinkender Infektionszahlen zwar „Licht am Ende des Tunnels“, sagte der Potsdamer IHK-Hauptgeschäftsführer Mario Tobias. Diese Phase der Wiedergesundung der Wirtschaft dürfe jetzt aber nicht gefährdet werden.

Eine Hauptforderung an die Politik ist der Verzicht auf Steuererhöhungen bis Ende 2022. Die Landesregierungen in Brandenburg und Berlin sollen dazu ein verpflichtendes Moratorium verhängen und entsprechend auch auf den Bund einwirken. Zur Ankurbelung des Einzelhandels soll es mehr Sonntagsöffnungen geben. „Das kostet niemand etwas“, so Tobias.

Forderung nach Aussetzung der Bettensteuer

Außerdem soll der sogenannte Verlustrücktrags für Unternehmen auf drei Jahre ausgeweitet werden; die Höhe soll unbegrenzt sein. Es handelt sich dabei um die rückwirkende Verrechnung von Corona-Verlusten mit früheren oder künftigen Gewinnen, was die Steuerpflicht enorm reduziert. Dies würde die dringend benötigte Liquidität für Investitionen sichern helfen, sagte Tobias.

Der Berliner IHK-Chef Jan Eder hob die Aussetzung der City Tax und der Bettensteuer sowie einen temporären Verzicht auf Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie und Einzelhandel hervor.

Von Igor Göldner