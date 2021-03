Brandenburg

Viele Brandenburgerinnen und Brandenburger pendeln täglich nach Berlin zur Arbeit. Auch viele Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Ärztinnen und Ärzte. Angehörige dieser Berufsgruppen dürfen sich mittlerweile impfen lassen. Aber wer ist hier zuständig –Berlin oder Brandenburg?

„Es gibt zwei Prinzipien nach denen geimpft wird. Einmal das Wohnort- und einmal das Arbeitgeber-Prinzip“, sagt Gabriel Hesse, Pressesprecher des Gesundheitsministeriums Brandenburg. Brandenburgerinnen und Brandenburger, die aufgrund ihres Alters oder einer starken Vorerkrankung impfberechtigt sind, werden auch in Brandenburg geimpft.

Bei Brandenburgerinnen und Brandenburgern, die aufgrund ihrer Arbeitsstelle zu einer priorisierten Impfgruppe gehören, gilt der Arbeitsort. Das heißt die Pflegekräfte eines Brandenburger Krankenhauses oder die Erzieherinnen einer Brandenburger Kita werden auch in Brandenburg geimpft. Sie bekommen von ihrem Arbeitgeber eine Bescheinigung, mit der sie sich für einen Impftermin anmelden können.

„Das heißt: Ein 61-jähriger Brandenburger Grundschullehrer, der in Berlin arbeitet kann derzeit nicht in Brandenburg geimpft werden. Für ihn wäre Berlin zuständig.“, sagt Gabriel Hesse. Der fiktive Grundschullehrer könnte erst in Brandenburg geimpft werden, wenn auch Menschen der dritten Impfgruppe (erhöhte Priorität) an der Reihe sind, also auch alle über 60-Jährigen. Dann würde für ihn das Wohnort-Prinzip gelten.

Von MAZonline