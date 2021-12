Potsdam

Götz Brodermann, 56, Geschäftsführer Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus:

Ich wünsche mir das, was sich wohl alle wünschen. Normalität. Ich werde immer bescheidener mit meinen Wünschen. Vor der Pandemie hatte ich viele Wünsche: ein toller Urlaub, ein Auto, ein Haus. Jetzt wünsche ich mir nur Normalität, in dem wir die Covid-19-Pandemie in den Griff bekommen.

Arbeiten im Ausnahmezustand

Das wünsche ich mir für mich persönlich, aber vor allem für unsere Klinikmitarbeiter. Das ist das, was mich am meisten bedrückt. In unserem und in anderen Krankenhäusern arbeiten die Mitarbeiter seit zwei Jahren im Ausnahmezustand. Das bedeutet: Teams werden auseinandergerissen, Einsatzbereiche wechseln von Tag zu Tag, die Mitarbeiter haben eine Unsicherheit, was die Infektion betrifft. Die Mitarbeiter müssen unter erschwerten Bedingungen arbeiten, um sich zu schützen.

Ich wünschte, dass sich alle Menschen klarmachen, was in den Krankenhäusern passiert, wenn sich zu Wenige impfen lassen. Für Außenstehende ist das kaum vorstellbar. In unserem Klinikum mussten wir den Regelbetrieb bereits einstellen. Alle planbaren Eingriffe wurden abgesagt. Wir haben schwerstkranke Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt. Das ist sehr bedrückend.

Einzelschicksale der Pandemie

Jeder fünfte Patient, der mit Covid bei uns eingeliefert wird, stirbt. Gerade wird eine junge Frau, direkt nach ihrer Entbindung beatmet. Sie liegt auf der Intensivstation und wir wissen nicht, ob das Neugeborene sie jemals bewusst erleben wird. Es sind die Einzelschicksale dieser Pandemie, die wir im Krankenhaus jeden Tag erleben und ich wünsche mir, dass sich alle vor Augen führen, dass hinter jeder Corona-Zahl ein solches Schicksal steht.

Das Einzige, was uns nachhaltig aus dieser Pandemie herausbringt, ist das Impfen. Impfen, Impfen, Impfen. Daher ist mein eigentlicher Wunsch, dass wir uns alle impfen lassen, um aus der Pandemie herauszukommen. Wir brauchen jetzt Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen.

Und, so schwer es uns fällt, müssen wir auch wieder unsere Kontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren. Das würde ich mir von uns allen wünschen: Sich zu überlegen, wie wir das in den nächsten vier Wochen schaffen können. Das bedeutet nicht, dass wir völlig auf Kontakte verzichten müssen – Spaziergänge im Freien und mit Abstand sind wenig bedenklich.

Von der Politik wünsche ich mir mehr Weitsicht

Und von der Politik wünsche ich mir mehr Weitsicht und Sensibilität für die Datenlage. Sie muss frühzeitig reagieren. Das ist nicht passiert. Am Anfang der Pandemie wurde geklatscht, dann bekamen wir eine Pflege-Prämie und jetzt hat man uns verraten. Durch die Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts wissen wir seit dem Sommer, was auf uns zukommt. Von der Politik wurde das ignoriert. Erst, wenn die Situation dramatisch und eigentlich zu spät ist, wird gehandelt. Das ist das Gegenteil von Anerkennung für das medizinische Personal.

Von der vierten in die fünfte, in die sechste Welle zu schwappen, ist keine Perspektive. Ich wünsche mir eine Rückkehr zur Normalität und dass wir alle wieder gemeinsam feiern können – spätestens im nächsten Jahr.

