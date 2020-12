Potsdam

Vor allem ostdeutsche Firmen würden von einer Aufhebung der Russland-Sanktionen durch die Europäische Union profitieren. Die Einkommen in Ostdeutschland könnten rechnerisch um bis zu ein Prozent steigen, und ein Sanktions-Stopp könnte zu einer schnelleren Angleichung der Lebensverhältnisse und der Wirtschaftskraft zwischen Ost- und Westdeutschland führen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Münchner Ifo-Instistuts. Sie wurde unter anderem im Auftrag der Auftrag der Industrie- und Handelskammern Potsdam, Cottbus, Rostock und Dresden erstellt. Federführend dabei waren außerdem die IHK Düsseldorf sowie das dortige Russland-Kompetenzzentrum, wo die Ergebnisse am Mittwoch erstmals vorgestellt wurden.

870 Millionen Euro mehr Wertschöpfung

„Ob Sanktionen ein geeignetes Mittel sind, um politische Verhaltensänderungen zu erreichen, mögen andere entscheiden. Uns ging eines um die Frage, welche ökonomischen Folgen die Sanktionen für deutsche Unternehmen haben“, erklärte Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf.

„Innerhalb Deutschlands würden vor allem die ostdeutschen Länder von der Abschaffung der Sanktionen profitieren, da dies zu einer wesentlichen Stärkung der Wirtschaftskraft führen würde“, erklärte Silke Schwabe, die bei der IHK Cottbus für den Bereich International zuständig ist. „Doch Sanktionen haben ihren Grund und lassen sich nicht einfach abschaffen.“ Die Studie belege aber, dass die Verluste jedes Jahr in die Milliarden gehen.

Würden die Sanktionen aufgehoben, ließe sich die Wertschöpfung in Brandenburg um rund 155 Millionen Euro im Jahr steigern, heißt es. Insgesamt könnte das Brutto-Inlandsprodukt in den ostdeutschen Ländern jährlich um rund 870 Millionen Euro zulegen.

Gemessen am gesamten europäischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) fallen die Einbußen durch die Sanktionen nicht übermäßig ins Gewicht: Die negativen Effekte machen etwa 0,12 Prozent (20,85 Milliarden Euro) des europäischen BIP aus. Das höre sich wenig an, sagte Aaron Röschke, Leiter des Russland Kompetenzzentrums Düsseldorf. „Aber es geht um wiederkehrende Gewinne. Es würde allein für Deutschland jedes Jahr 5,4 Milliarden Euro ausmachen.“ Die russische Wirtschaftskraft würde ihrerseits um 1,13 Prozent (plus 17,13 Milliarden Euro) steigen.

Besonders Maschinenbau betroffen

Nachdem Russland die ukrainische Halbinsel Krim besetzt hat, verhängten die EU und die USA 2014 Sanktionen gegen Russland. Der Kreml revanchierte sich mit Gegensanktionen, darunter Einfuhrverbote für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Rohstoffe und Lebensmittel.

Besonders betroffen von den Handelsbeschränkungen seien Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, insbesondere im Maschinenbau. Auch die Sektoren Kfz, Chemie und Logistik seien weitflächig betroffen. 55 Prozent der großen und 42 Prozent der kleineren und mittelständischen Unternehmen würden nach eigenen Angaben von einer Aufhebung der Ausfuhrbeschränkungen profitieren.

Trübe Aussichten angesichts russischer Rezession

„Mit der Studie verknüpfen wir keine Forderungen an die Politik“, betonte Gregor Berghausen. „Wenn es uns aber gelingen sollte, zur Versachlichung der Diskussion beizutragen, wäre schon viel erreicht“.

Deutsche Unternehmen, die sich in Russland engagieren, bewerten die wirtschaftlichen Aussichten derzeit besonder schlecht. Nur 36 Prozent rechnen nach der diesjährigen Rezession mit einer Trendwende im kommenden Jahr.

15 Prozent erwarten sogar, dass es mit der russischen Wirtschaft nicht nur in Folge der Corona-Krise im kommenden Jahr bergab geht. Das geht aus einer Geschäftsklima-Umfrage der deutsch-russischen Außenhandelskammer und des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Von Torsten Gellner