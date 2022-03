Im Hilfskonvoi Richtung Krieg: So helfen Babelsberger der Ukraine

Potsdam/Przemyśl

Noch zehn Kilometer bis zur polnischen Grenzstadt Przemysl. Max Wittmann ist aufgeregt. „Ich kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen, was uns da gleich erwartet“, sagt der Sozialarbeiter aus Potsdam, der den weißen Van des Fanprojekt Babelsberg gen polnisch-ukrainische Grenze steuert. Normalerweise sitzen in dem Bus Jugendliche, die er und sein Kollege Lucas Schillinger zu Auswärtsspielen des SV Babelsberg oder zu Ausflügen fahren. Heute ist der Transporter bis oben hin vollbepackt mit Windeln, Medikamenten, Konserven und Wasser.

Die Fußballfamilie hat Hilfe organisiert

Die Spenden, die Wittmann und Schillinger an die Grenze fahren, haben Potsdamerinnen und Potsdamer in den vergangenen Tagen im Fanladen in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgegeben. Auch der Fußballverein SV Babelsberg selbst hat Hilfsgüter vorbeigebracht und den Aufruf des Fanprojekts unterstützt.

Hilfspakete im Gepäck: Max Wittmann, MAZ-Redakteurin Lena Köpsell und Lucas Schillinger (v.l.) auf dem Weg durch Polen. Quelle: Köpsell

Von überall her rollt Hilfe an. Schon am Samstagmittag auf der Fahrt nach Polen ist die Autobahn voll mit Geländewagen und Transportern aus Belgien, Deutschland und Großbritannien. Der Hilfskonvoi, dem sich das Fanprojekt angeschlossen hat, besteht aus 13 Transportern – die meisten gehören zu Sozialprojekten der Stiftung Sozialpädagogisches Institut (SPI).

Nach einer Nacht in der polnischen Stadt Rzeszów ist der Konvoi am Sonntagmorgen auf dem Weg in die Grenzstadt. Hier soll ein Kontaktmann namens Igor die Hilfsgüter annehmen.

Am Bahnhof Przemysl steht Igor, blaue Strickmütze, Bart und immer ein Handy am Ohr, am Gleis 4. Er sorgt dafür, dass die Güter in Lwiw ankommen und von dort weiterverteilt werden. „Es geht um Zeit. Viele ukrainische Städte sind eingekesselt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich Wasser, Essen und Medikamente dorthin bringen“, sagt der NGO-Leiter aus Kiew.

Sozialarbeiter vom Fanprojekt Babelsberg haben drei Tage lang Spenden für die Ukraine gesammelt. Ein Hilfskonvoi von 13 Fahrzeugen machte sich auf den Weg. Quelle: Lena Köpsell

Zwei Waggons füllen die Brandenburger im Akkordtempo, unterstützt von der polnischen Feuerwehr. Igor ist beeindruckt von den organisatorischen Fähigkeiten der Polen. Am Bahnhof koordinieren Freiwillige, Soldaten und Polizisten die Transporte ins Kriegsgebiet und kümmern sich gleichzeitig um die Versorgung der Geflüchteten.

Eine Familie will nur noch weg

Am Bahnhof treffen Max Wittmann und Lucas Schillinger auf Alexander. Der Ukrainer wohnt direkt an der Grenze, in den vergangenen Tagen hat er fünf Familien bei sich aufgenommen. „Jeden Tag kommen tausende Ukrainerinnen und Ukrainer hier an. Wir tun, was wir können, aber Polen kann nicht alle aufnehmen“, sagt er. Ob die Brandenburger noch Platz für eine Luda und ihren 16-jährigen Sohn Oleg haben? Die beiden kommen aus Poltawa. Ihren Mann und Vater mussten sie im Krieg zurücklassen. Er ist bei der Armee und verteidigt gerade Charkiw, das seit Tagen bombardiert wird. Die meisten Geflüchteten aus der Ukraine sind Frauen und Kinder, Männer im wehrfähigen Alter dürfen das Land nicht verlassen.

60 Plätze für ukrainische Geflüchtete hat die Kolonne für die Rückfahrt eingeplant. Aber wie findet man Menschen, die eine Mitfahrgelegenheit nach Potsdam, Berlin oder Cottbus suchen?

Ein paar Kilometer vom Bahnhof entfernt steht ein alter Supermarkt, der als Treffpunkt für ankommende Geflüchtete dient. Hilfsorganisationen schenken Tee aus, verteilen Decken und Simkarten und leisten Erste Hilfe. Einige Geflüchtete wärmen sich an einem Feuerkorb. Wittmann verschwindet im stillgelegten Supermarkt, während Schillinger draußen die Transporter dirigiert.

Die beiden arbeiten seit mehr als einem Jahr zusammen im Fanprojekt, in der Geflüchtetenhilfe, sind ein eingespieltes Team. Als die Idee zu dem Hilfskonvoi vor ein paar Tagen entstand, waren sie sofort dabei. „Ich habe mich ohnmächtig gefühlt beim Anblick der Bilder aus der Ukraine. Deshalb war klar, dass wir etwas tun müssen. Wir haben die Ressourcen, die Zeit und keine Verpflichtungen“, sagt Wittmann.

Gate 10 – im ausgedienten Supermarkt

Im Supermarkt registriert er sich als Fahrer, gibt Namen, Ausweisnummer, Anzahl der Plätze und Zielort an. In der Halle sind Sammelpunkte ausgewiesen, fast wie Gates am Flughafen. Von Gate 10 geht es nach Deutschland. Mithilfe eines Dolmetschers bietet Wittmann immer wieder die Plätze an. Potsdam? Cottbus? Frankfurt (Oder)? Viele schütteln den Kopf. Sie wollen in die Großstädte – nach Berlin, Dortmund oder Kiel, weil sie dort Angehörige oder Bekannte haben.

Die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Przemysl ankommen, wollen in Polen bleiben. So auch die 18-jährige Valeria, die mit ihrem kleinen Bruder vor dem Supermarkt auf ihre Mitfahrgelegenheit nach Krakau wartet. Ihr Vater hat die Familie von Lwiw an die Grenze gefahren, die letzten sechs Kilometer mussten sie zu Fuß laufen. „Ich mache mir große Sorgen. Um mich und meine Familie“, sagt sie und legt die Hände auf ihren Bauch – sie ist im achten Monat schwanger. Ihr Freund ist in der Armee und hat heute die Nachricht bekommen, dass er morgen nach Kiew versetzt wird.

Endlich die Augen schließen können

Nach und nach füllen sich die Transporter des Brandenburger Konvois. Viele Geflüchtete wollen erst einmal für eine Nacht nach Potsdam oder Berlin und von dort aus weiterreisen. Die Helfenden verteilen Gummibären und Decken an die Geflüchteten, Unterhaltungen werden via Übersetzungs-App geführt. Luda und ihr Sohn Oleg lassen sich erschöpft auf der Rückbank des Fanprojekt-Transporters fallen. Die beiden sind schon seit Stunden auf den Beinen. Jetzt können sie zum ersten Mal zumindest für eine kurze Zeit die Augen schließen.

Von Lena Köpsell