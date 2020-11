Potsdam

Im Auge des Orkans entstehen gewöhnlich keine Romane. Mit „Die Krone der Schöpfung“ hat die Filmregisseurin und Schriftstellerin Lola Randl eine literarische Form entwickelt, um die aktuelle Naturkatastrophe in Echtzeit zu reflektieren. Ihre Mutter bestellte gerade die Frühjahrsbeete im viel zu großen Vierseithof in der Uckermark, da ließ sich die stadtflüchtige Autorin vom bis dahin unbekannten Corona-Virus wie von einer Muse küssen und verfasste mehr als 150 kurze, launige Betrachtungen zu Stichworten wie „Unsichtbar“, „Schweden“ oder „Liveticker“. Im ersten Viertel des Buches nähert sich die Autorin der Pandemie mit lexikalischer Präzision. Sie klopft Bedeutungen ab: Was ist ein „Patient null“? Was ein „Superspreader“? Und welchen Wandel bringen „Homeoffice“ und „Homeschool“ mit sich? Doch bald erfährt der Leser auch mehr über die Lebenssituation der Erzählerin. Kleine Geschichten deuten sich an. Die Prosa von Lola Randl firmiert deshalb nicht ganz zu Unrecht als Roman, auch wenn sie Sätze enthält, die aktuell auch in der Zeitung stehen könnten, etwa: „Vor der zweiten Welle müsse man sich in Acht nehmen, hieß es überall.“

Gerswalde bleibt ungenannt

Lola Randl hatte 2019 mit „Der große Garten“ auf dem Buchmarkt einen Überraschungserfolg gelandet. In „Die Krone der Schöpfung“ ist die Ausgangssituation der Erzählfigur unverändert. Da die Ich-Stimme oft auch die realen Lebensverhältnisse der Autorin zur Sprache bringt, suggerieren ihre Texte ein gehöriges Maß an Authentizität. Gerswalde, das Dorf in der nordöstlichen Uckermark, wird nicht beim Namen genannt. Aber es ist kein Geheimnis, dass dort neben Randl viele Künstler aus dem Prenzlauer Berg einen paradiesnahen und offenbar recht geselligen Rückzugsort gefunden haben. (2013 zog es übrigens auch Brandenburgs ehemaligen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck nach Gerswalde.)

Anzeige

Lola Randl lebt mit zwei Männern und zwei Kindern als Teil einer Dorfgemeinschaft, die im Buch aber blass und diffus bleibt. Auch das Pendeln zwischen dem „Mann“ und dem „Liebhaber“ wird immer nur erwähnt, nicht weiter vertieft. Die Ich-Erzählerin wohnt in einem verfallenen Gehöft, in dem sich Lola Randl auch für die ARD-Sendung „druckfrisch“ von Denis Scheck interviewen ließ. Im Buch ist oft von der Hoffnung die Rede, mit einem Filmskript für eine Amazon-Serie viel Geld zu verdienen, um den Ausbau finanzieren zu können.

Der Nachbar wird abgeholt

Wie erlebt eine gut vernetzte Frau, die ihren Traum vom Landleben verwirklicht, die Corona-Krise? Eigentlich geht sie davon aus, „dass unser brandenburgisches Dorf an sich schon genügend Abschottung bedeutet“. Doch auch die ländliche Bevölkerung ist mit der medial geschürten Angst vor dem Virus konfrontiert und muss verfügte Abstandsgebote und die Regeln des Shutdowns befolgen. Was bedeutet das für die Jugendlichen, die sich täglich in der Bushaltestelle treffen? Manche Fragen stellen sich nicht anders als in der Stadt: „Wie konnte es sein, dass Outlets öffnen durften, Gottesdienste aber nach wie vor nicht abgehalten werden konnten? Warum schien es wichtiger, mit dem Profifußball zu beginnen, als Kindergärten zu öffnen?“ Und plötzlich ist das Virus nicht mehr nur ein fernes Gespinst, denn es erwischt einen Nachbarn im Dorf, der „von Männern in Plastikanzügen abgeholt wird“. Städter werden als mögliche Vireneinschlepper ausgemacht und ausgeladen. Die Erzählerin beschließt sogar, ihre Mutter auszuquartieren.

Menschen werden Zombies

Das Gefühl der Gefährdung macht vor niemandem Halt: „Ich lag wach und spürte, wie das Virus sich langsam, aber beständig in mir ausbreitete“, heißt es. Gerade nachts wuchern die Ängste. Ein leichtes Kribbeln im Hals löst schon Panik aus. Im Kopf der Kreativen werden die unsichtbaren Viren zu Untoten und beflügeln sie zu einer Zombie-Serie, in die sie sich hineinsteigert. Fernsehbilder aus den Intensivstationen geben ihr recht, denn das Virus verwandelt Menschen in Zombies.

Umtriebige Autorin Lola Randl, 1980 in München geboren, studierte bis 2006 an der Kunsthochschule in Köln. Ihr erster Spielfilm „Die Besucherin“ wurde 2008 im Rahmen der Berlinale uraufgeführt. Ihre Langzeitdokumentation „Von Bienen und Blumen“ (2018) erzählt von Städtern wie sie, die auf dem Land Sinn und Glück suchen. Sie lebt mit zwei Männern und zwei Kindern in der Uckermark. Ihr erster Roman „Der große Garten“ (2019) handelt vom Gemüse- und Obstanbau und schaffte es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Ihr aktueller Roman „Die Krone der Schöpfung“, Matthes & Seitz, 214 Seiten, 18 Euro.

Aber wie schlimm ist die Pandemie wirklich? Ist das nicht alles übertrieben? „Wir waren uns noch gar nicht ganz sicher, ob die erste Welle überhaupt schon vorbei war oder noch gar nicht so richtig ausgebrochen war“, heißt es im Buch, das ein tief verunsichertes Lebensgefühl dokumentiert und ein halbes Jahr nach der Niederschrift immer zutrifft: „Wenn Sie das hier lesen, wird das Gröbste schon vorbei sein. Vielleicht wird es aber auch erst noch kommen“, lauten die Einstiegssätze. In ihren Notaten versteht sich Lola Randl als Chronistin. Das konkrete Erlebnis der Pandemie hat sie pionierhaft zu dem wahrscheinlich ersten Corona-Roman verarbeitet, der die sitten- und alltagsgeschichtlichen Umbrüche erfasst. Was ihre Aufmerksamkeit erlangt, bringt sie lakonisch zur Sprache. Die Rede ist von einem „Top-Virologen“, vom Paketboten, der auf eine Unterschrift verzichtet, von ausverkauftem Klopapier, von der „Tracing-App“, von Verschwörungstheorien, aber auch von trockenen Wäldern, in denen der Borkenkäfer die Herrschaft übernimmt. Und immer wieder von Trumps USA („Das großartigste Land der Welt brauchte sich wirklich nicht vor einem Schnupfen zu fürchten…, sagt der Präsident“).

„Gott ist vielleicht ein Virus “

Das Virus stellt nicht weniger als die Machtfrage. Es sei durch nichts erwiesen, so der Dramatiker Heiner Müller bereits 1989, „dass der Mensch auf der Erde das herrschende Lebewesen ist. Vielleicht sind es ja die Viren, und wir sind nur Material, eine Art Kneipe für die Viren.“ Lola Randl hat es nicht so wuchtig und zugespitzt formuliert, sondern unaufgeregt und in Alltagssprache. Aber alle künftige Corona-Literatur wird die Müllersche Existenzfrage streifen. Welche Lebewesen bestimmen den Lauf der Welt? Sind die Menschen wirklich die Krone der Schöpfung? Angesichts einer Influenza-Welle in seinem Todesjahr 1995 hinterließ Müller Zeilen wie „Tretet vor Unbekannte verdeckten Gesichts/ Ihr Kämpfer an der unsichtbaren Front“. Oder: „Gott ist vielleicht ein Virus/ Der uns bewohnt.“

Kampf um die Herrschaft

Das schnelle Buch von Lola Randl reißt das große Thema nur an. Echte Romanciers werden noch Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte brauchen, um aus mehreren Perspektiven zu erzählen, was das Virus mit dem Menschen und der Mensch mit dem Virus macht. Im Lichte der Wissenschaft und auch der Esoterik kann die Literatur mikroskopische Vorgänge groß aufziehen. Und die Leser können gespannt sein, ob die Viren dann als Subjekte dargestellt werden oder als geistfreie Bots, als Gottes Geschöpfe oder Armada des Teufels.

Von Karim Saab