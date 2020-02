Im Test: So funktioniert eine Videosprechstunde beim Arzt

Potsdam

Der erste Versuch scheitert. Als der Termin für eine Videosprechstunde mit dem Hausarzt Mario Zerbaum aus Brandenburg an der Havel angesetzt ist, versagt die Technik und der Laptop zeigt eine Fehlermeldung. Es braucht ein Update der Videosoftware – der Vorführeffekt.

Dann aber, beim zweiten Versuch wird die Verbindung aufgebaut. Der MAZ-Redakteur sitzt in Potsdam vor seinem Laptop und Doktor Zerbaum vor seinem Computer in der Praxis in Brandenburg an der Havel. Einige Patienten berät Zerbaum so via Bildschirm, ohne dass die Patienten den zum Teil langen Anfahrtsweg auf sich nehmen müssen.

Lesen Sie auch: Krankenkassen erwarten Boom bei Videosprechstunden

Der technische Aufwand für den Patienten ist gering. Vom Arzt kommt eine Email mit dem Termin und einem Passwort. Es braucht einen Laptop mit Kamera und Mikrofon oder ein handelsübliches Smartphone, ein Programm muss nicht installiert werden. Über einen Browserlink auf der Internetseite der Hausarztpraxis Zerbaums geht es zur Videokonferenz. Dort muss das Passwort eingegeben werden – und die Verbindung wird aufgebaut. Das Interview über die Videosprechstunde kann beginnen.

Hallo Herr Zerbaum, können Sie mich hören?

Ja, wunderbar. Und ich sehe Sie sogar.

Schön, dass es klappt. Zuerst muss ich fragen: Kommt es häufiger vor, dass die Technik streikt?

Auf meiner Seite war es das erste Mal, dass es technische Probleme gab. Ich hatte ein- oder zweimal den Fall, dass die technischen Endgeräte der Patienten es nicht hergegeben haben. Aber in der letzten Zeit liefen die Videosprechstunden sehr gut. Ich hatte sogar schon eine Sprechstunde mit einem Patienten auf einer Baustelle.

Bitte was?

Der Mann ist Bauleiter und war auswärts auf einer Baustelle, weit weg von Brandenburg. Wir wollten eine Woche nach seinem Praxisbesuch noch einmal über seinen Blutdruck sprechen. Er hat mich dann tatsächlich von der Baustelle mit seiner Smartphonekamera angerufen.

Ich nehme an, das ist die Ausnahme. Wie läuft eine Videosprechstunde in der Regel ab? Sie können ja nicht sagen: „Bitte machen Sie sich mal obenrum frei“.

Nein, das nicht. Es ist eine reine Beratung und gemeinsame Auswertung. Stellen Sie sich vor, Sie haben Bluthochdruck und kommen zu mir in die Sprechstunde. Wir senken das hier und ich ändere ihre Tabletten ein bisschen ab. Sie bekommen den Auftrag, bitte dreimal täglich den Blutdruck zu messen und das zu dokumentieren. Und wir sprechen uns in drei, vier Tagen noch einmal über die Videosprechstunde.

Hausarzt Zerbaum : Politik zeichnet ein anderes Bild der Nachfrage für die Videosprechstunde

Wie häufig machen Sie diese Sprechstunde am Bildschirm?

Leider zeichnet die Politik ein anderes Bild der Nachfrage. Eine Videosprechstunde ist bei mir noch immer eine Ausnahme. Aktuell habe ich vielleicht einen oder zwei Termine im Monat. Ich würde die Möglichkeit gerne häufiger nutzen. Aber es gibt wohl eine gewisse Hemmschwelle.

Wovor?

Ich habe den Eindruck, dass es die Zurückhaltung gegenüber etwas Neuem ist. Viele können sich wohl unter dem Begriff Video- oder Onlinesprechstunde nicht vorstellen, was das bedeutet. Dass man dort tatsächlich seinen Doktor sieht und nicht in irgendeinem Callcenter landet.

Sind nicht viele gerade ältere Menschen von der Möglichkeit ausgeschlossen, weil die technischen Hürden zu groß sind?

Ja, Sie haben zum Teil recht – auf der anderen Seite aber auch nicht. In der Praxis bin ich immer wieder erstaunt, wie viele gerade ältere Patienten durchaus technikaffin sind. Aber eine Videosprechstunde ist sicher nicht für jeden Patienten geeignet.

Onlinesprechstunde : Bald sollen auch Rezepte und Krankschreibungen möglich sein

Können Sie per Video Rezepte ausstellen?

Noch kann ich das nicht – auch Krankschreibungen gehen momentan noch nicht. Diese Lücke soll aber geschlossen werden. Spätestens 2021 soll das elektronische Rezept kommen. Wenn Sie also eine andere Dosierung oder ein neues Medikament brauchen, würde ich Ihnen zukünftig einen QR-Code zukommen lassen, den mein System hier generiert. Dieser Code wird parallel auf einem zentralen Rechenzentrum der Apothekervereinigung gespeichert. Und Sie gehen dann mit dem Code auf ihrem Handy oder ausgedruckt zur Apotheke, weisen sich aus und bekommen ihr Medikament. Ihre Daten sind dabei mit großem Aufwand gesichert worden.

Sie sprachen die Zurückhaltung der Patienten an. Glauben Sie, dass sich die Videosprechstunde durchsetzen wird?

Ja, ich glaube, dass gerade Hausärzte diese Möglichkeit aktiv fördern sollten und dass die Onlinesprechstunde dann durchaus das Potenzial hat, in drei oder fünf Jahren deutlich normaler zu sein als heute. Sie wird den Kontakt mit dem Arzt vor Ort niemals ersetzen und ist weit davon entfernt, die Allerweltslösung für den Ärztemangel zu sein. Aber sie ist ein Baustein, den man nutzen kann.

Dafür müssen aber auch ihre Kollegen noch überzeugt werden. Außer Ihnen gibt es kaum einen Hausarzt in Brandenburg, der zur Zeit eine Onlinesprechstunde anbietet.

Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Der Arzt muss das Softwaresystem selber bezahlen. Dem Anbieter ist es dabei egal, ob Sie einen Patienten im Quartal behandeln oder 500: Sie bezahlen Ihre Gebühr. Dazu kommt, dass die Gebührenposition, die Sie als Arzt gegenüber der Krankenkasse abrechnen, limitiert ist. Das heißt Sie können gar nicht beliebig viele derartige Patientenkonsultationen abrechnen. Das schreckt vielleicht einige ab.

Lesen Sie auch:

Ein Landarzt berichtet: Warum sich viele Praxen auf dem Dorf nicht mehr rechnen

Telemedizin: Was geplant ist und wie das funktioniert

Von Ansgar Nehls