Der ehemalige „Entenkeller“ in Berlin-Frohnau ist am Sonntagabend in Brand geraten. Der Dachstuhl habe gebrannt, dies sei weithin sichtbar gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Menschen seien nicht in dem leerstehenden Gebäude gewesen. Da des Haus frei stehe, habe auch keine Gefahr für angrenzende Gebäude bestanden.

Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben des Sprechers schwierig. „Das ist eine sehr komplexe Dachkonstruktion mit mehreren Gauben und Spitzgiebeln“, sagte er am späten Abend. Die rund 80 Einsatzkräfte seien vermutlich noch mehrere Stunden mit dem Brand beschäftigt.

In dem Gebäude an der Bundesstraße 96 - einst ein beliebter Ausflugsort - befanden sich im Laufe der Jahre ein Hotel, eine Pizzeria, eine Bar, eine Diskothek und eine Kneipe. Seit 2012 wird es nicht mehr genutzt und steht leer.

