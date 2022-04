Immaterielles Kulturerbe: Brandenburg schickt vier neue Bewerber ins Rennen

Potsdam

Brandenburg will das bundesweite immaterielle Kulturerbe um vier Traditionen erweitern. Das Kulturministerium habe dafür den Spreewaldkahn, das Finsterwalder Sängerlied, das „Klemmkuchenbacken“ mit handgeschmiedeten Eisen im Fläming und den handwerklichen Kachelofenbau in Velten als Bewerbungen vorgeschlagen, teilte das Ministerium am Freitag in Potsdam mit. Das vielfältige immaterielle Kulturerbe sei Ausdruck von Kreativität und Traditionen, betonte Kulturministerin Manja Schüle (SPD): „Es bringt Menschen zusammen und schafft Gemeinschaft.“

Die Unesco fördert den Angaben zufolge seit 2003 den Erhalt von Traditionen und Alltagskulturen. Weltweit seien inzwischen rund 180 Staaten dem Unesco-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes beigetreten, darunter 2013 auch Deutschland. Im bundesweiten Verzeichnis seien derzeit 126 Kulturformen verzeichnet, darunter aus Brandenburg unter anderem die Bräuche und Feste der Lausitzer Sorben, die manuelle Glas-Fertigung der Baruther Glashütte, die traditionelle Kalkmörtel-Zubereitung in Rüdersdorf und das Kaspertheater aus Bad Liebenwerda.

Wofür das immaterielle Kulturerbe steht

An dem Auswahlverfahren für das immaterielle Kulturerbe sind den Angaben zufolge die Bundesländer, die Kulturministerkonferenz, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und die Deutsche Unesco-Kommission beteiligt. Das immaterielle Kulturerbe repräsentiert lebendige Alltagskultur, die über Generationen weitergegeben wird. Dazu zählen unter anderem Theater, Musik, Bräuche und Feste, die im Lebensalltag verwurzelt sind und das Zusammenleben prägen.

