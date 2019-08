Potsdam

Die Vereinigung der Oberstudiendirektoren (VOB) hat in einer Umfrage zur Abwanderung aus Berlin in andere Bundesländer alarmierende Zahlen herausgefunden. Demnach hat mehr als die Hälfte der Gymnasien in letzter Minute Lehrkräfte verloren, die dort für das Schuljahr 2019/20 fest eingeplant waren. Insgesamt hätten dieses Jahr rund 70 Lehrerinnen und Lehrern den Schulleitern mitgeteilt, dass sie in ein anderes Bundesland wechseln. Quer- oder Seiteneinsteiger waren nach Angaben des VOB nicht darunter.

80 Prozent der Abwanderungen werden von den Lehrern damit begründet, dass sie an ihrer neuen Wirkungsstätte – die oft in Brandenburg liegt – verbeamtet werden. Weiter heißt es in dem VOB-Brandbrief: „Alle nach Brandenburg abgewanderten Lehrkräfte sind in Berlin ausgebildet worden, alle unterrichten mindestens ein Fach, das in Berlin als Mangelfach gilt.“ So verlor Berlin alleine in diesem Sommer 18 Mathematiklehrer an andere Bundesländer – zehn von ihnen unterrichten nun in Brandenburg.

Appell an den Senat

VOB-Sprecher Ralf Treptow schließt seinen Brandbrief mit einem Appell an den rot-rot-grünen Senat: „Wenn die Parteien nicht langsam bereit sind, die Realitäten im bundesweiten Wettstreit um die zukünftigen Lehrkräfte zu akzeptieren, dann wird Berlin auch weiterhin Jahr für Jahr mehrere hunderte Lehrkräfte an andere Bundesländer verlieren.“

Die VOB ist ein Zusammenschluss von Schulleitern der mehr als 90 staatlichen Gymnasien und Oberstufenzentren in Berlin, 83 von ihnen sind im VOB organisiert. An der Blitzumfrage zum Schuljahresbeginn hatten sich 50 Gymnasien beteiligt. Die Schulleiter-Lobby kritisiert, dass die Senatsverwaltung exakten Daten „zum Umfang und zu den Gründen des Weggangs Berliner Lehrkräfte“ entweder nicht habe oder bewusst zurückhalte. Ziel der eigenen Umfrage sei, diese Lücke zu schließen.

