Potsdam

Die 35-Stunden Woche rückt immer näher. In Brandenburg gibt es erste konkrete Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern der Metall- und Elektroindustrie, um die Arbeitszeit schrittweise anzupassen.

Bei den letzten Tarifverhandlungen war den Gewerkschaften ein Durchbruch gelungen. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter der Metall- und Elektroindustrie einigten sich im Sommer 2021 auf eine Öffnungsklausel für die Flächentarifverträge in Berlin, Brandenburg und Sachsen verständigt. Die Gewerkschaften hatte lange für eine Angleichung der Arbeitszeiten gekämpft. In Westdeutschland gilt die 35-Stunden-Woche seit 1995. Im Osten wird in der Regel drei Stunden länger gearbeitet.

„Drei Viertel unserer Mitglieder in verbandsgebundenen Unternehmen haben eine klare Perspektive für die Angleichung der Arbeitszeit an den Standard im Westen“, sagte Birgit Dietze, Bezirksleiterin der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Die IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen habe gemeinsam mit den Betriebsräten einen Stufenplan zur Absenkung der Arbeitszeit von 38 bis auf 35 Stunden durchgesetzt.

Bei Mercedes in Ludwigsfelde gilt die 35-Stunden-Woche ab 2027

Bei Mercedes in Ludwigsfelde arbeiten die rund 2000 Beschäftigten bereits seit Anfang Januar 36 Stunden die Woche und damit zwei Stunden weniger als zuvor. Im Gegenzug verzichten sie vorübergehend auf das sogenannte Transformationsgeld, das IG Metall und Arbeitgeberverbände 2021 als Zuschlag in Höhe von 8,5 Prozent eines Monatsgehalts vereinbart hatten. Ab 2027 wird die Arbeitszeit dann um eine weitere Stunde auf 35 Stunden gesenkt.

Marcus Breitschwerdt, Leiter Mercedes-Benz Vans freut sich über die Einigung: „Die Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens. Wir gleichen jetzt schrittweise die Arbeitszeit zwischen Ost und West an und sichern gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes.“ Seit 1991 werden in Ludwigsfelde von Mercedes Transporter gebaut. Im kommenden Jahr wird dort der E-Sprinter produziert.

„Es wurde aber auch wirklich Zeit, dass die Arbeitszeiten nach mehr als 30 Jahren Wiedervereinigung angepasst werden“, sagte David Schmidt, Betriebsrat bei Mahle in Wustermark (Havelland) der MAZ. Er habe selbst habe jahrelang bei BMW in Westberlin nur 35 Stunden gearbeitet. Nachdem er zu Mahle nach Wustermark ging, wurden seine Stunden automatisch erhöht. „Vielen Westkollegen war dieser Unterschied lange gar nicht bewusst, aber mittlerweile stehen sie voll hinter uns“, so Schmidt.

Kompensationskosten werden geteilt

Seit dem 1. Januar arbeiten Schmidt und seine insgesamt 120 Kollegen eine Stunde weniger als vorher. „In zwei weiteren Stufen wollen wir schrittweise runtergehen, bis wir ab Juli 2029 kompensationsfrei nur 35 Stunden die Woche arbeiten“, so der Betriebsrat. In der Übergangsphase teilen sich die Mitarbeiter die Kompensationskosten mit dem Arbeitgeber – Mahle zahlt 45 Prozent und die Beschäftigten 55 Prozent. Am Standort Wustermark der Firma Mahle werden Ölpumpen für die Autoindustrie hergestellt.

Bei Airbus Defense and Space in Potsdam wurde noch keine Vereinbarung zur 35-Stunden-Woche erreicht. „Die Verhandlungen sind im vergangenen Jahr gescheitert, aber wir werden es dieses Jahr noch einmal versuchen. Unser Arbeitgeber hat sich verhandlungsbereit gezeigt“, sagte Betriebsrätin Britta Kleinhempel.

Insgesamt arbeiten 12.500 Mitarbeiter in dem Unternehmen, am Standort Potsdam sind es 55. Die Betriebsrätin ist sich sicher, dass die 35-Stunden Woche die Attraktivität der ostdeutschen Standorte steigern würde. „In vielen Ländern wird schon mit kürzeren Arbeitszeiten experimentiert, ohne dass die Effektivität darunter leidet. Ich denke, dass der Trend langfristig dahingehen sollte, dass wir weniger arbeiten“, so Kleinhempel.

Von Lena Köpsell