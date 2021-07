Potsdam

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bevölkerung aufgefordert, angesichts steigender Corona-Zahlen Schutzmaßnahmen nicht zu vernachlässigen. Derzeit liege die Inzidenz bei rund 11. „Wenn sich das so weiter verdoppelt, alle zwölf Tage, dann werden wir im September die 400 überschreiten, im Oktober 800“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. Alle miteinander müssten sich die Frage stellen, „wollen wir das passieren lassen?“

Gleichzeitig hat in Brandenburg die Impfkampagne deutlich an Schwung verloren: Mit Ferienbeginn hat sich die Zahl der Impfungen in Brandenburg fast halbiert. Von einer „Abbruchkante“ spricht Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Demnach ließen sich Mitte Juni 186.000 Märker pro Woche impfen. Mit den ersten Ferientagen sackte die Zahl auf 94.000 ab. Mittlerweile hat sie das Impfgeschehen bei einem Wert um 113.000 pro Woche eingependelt.

Gruppe der 18 bis 59-Jährigen noch wenig geimpft

Insbesondere in der Gruppe der 18 bis 59 Jahre alten Brandenburger ist die Quote der Impfgeschützten noch niedrig. Derzeit haben 39,4 Prozent dieser Altersgruppe einen vollständigen Impfschutz. Zum Vergleich: Bei den Menschen ab 60 Jahren sind 69,5 Prozent vollständig geimpft. „Bei den Jüngeren müssen wir nachlegen“, sagt Ministeriumssprecher Hesse.

Volljährige Schüler will das Ministerium verstärkt ansprechen. „Die Altersgruppe ab 18 Jahren ist an den 25 Oberstufenzentren überwiegend vertreten“, sagt Sprecher Hesse. „Mit allen zuständigen Beteiligten soll deshalb (...) die Möglichkeit zusätzlicher Impfangebote an den Oberstufenzentren besprochen werden.“ Jüngere Schüler können geimpft werden, es gibt aber keine Empfehlung der ständigen Impfkommission. In den kommenden Wochen soll laut Hesse eine Werbekampagne allgemein Bürger zum Impfen motivieren.

Der Bus kommt: „Jedermann“-Impfen in Kleinstädten

Angesichts nachlassender Nachfrage und ausreichender Impfstoffversorgung bieten immer mehr Impfzentren Impfungen ohne vorherige Terminvergabe an. Im Stahlpalast in Brandenburg/Havel zum Beispiel kann man ab sofort ganztägig und ohne vorherige Anmeldung einen Piks bekommen. Das Cottbuser Impfzentrum hat Mitte Juli bereits den zweiten Aktionstag für Menschen ohne Termin abgehalten, in Rathenow (Havelland) können Kurzentschlossene täglich zwischen 10 und 14 Uhr ohne Verabredung auftauchen. So ähnlich läuft es in vielen Kommunen mittlerweile. Im Kreis Ostprignitz-Ruppin gibt es das sogenannte „Jedermann-Impfen“ zu bestimmten Terminen. Ein Impfbus des Landkreises fährt nach Rheinsberg und Lindow, um dort Spontanimpfungen anzubieten.

Die Uni Potsdam bietet an diesem Donnerstag Impfungen für Studierende an. Nur wenn möglichst viele von ihnen sich immunisieren ließen, „können wir im Wintersemester zu dem allseits sehnlich erwarteten Präsenzbetrieb zurückkehren“, sagte Uni-Präsident Oliver Günther. Weitere Impfaktionen an Hochschulen sind laut Gesundheitsministerium geplant.

Selbst Berliner Zentren buhlen mittlerweile um Impfwillige aus Brandenburg. So bietet ein medizinisches Versorgungszentrum in den Gropius Passagen in Süd-Neukölln ab sofort bis zu 1500 Impfdosen täglich für Kurzentschlossene an. In der Ankündigung heißt es, der Ort sei „auch für die Brandenburger gut zu erreichen“.

Von Ulrich Wangemann